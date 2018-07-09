Что астролог советует делать бухгалтерам с 9 по 15 июля

Все, что ни делается — все к лучшему. Следовательно — лучшее неизбежно! Жаль только, что в России закон подлости действует лучше всех других физических законов. Но не стоит отчаиваться, вас ждет гороскоп с 9 по 15 июля 2018 года.

Овен

Овны, не знаете за какой срок вы сделаете свою работу? Звезды знают! За один час в течение недели. Учите своих детей правильно: высшее образование поможет заработать им на хлеб, а самообразование — на икру и на масло. Но, все же, диплом позволяет ошибаться значительно увереннее... Эта неделя принесет вам много позитива на ваше рабочее место: вы сможете установить теплые отношения с начальством и коллегами по работе, сможете прогрессивно развиваться вместе с командой, и если команда этого достойна, то все ее члены будут безмерно счастливы.

Телец

Многие Тельцы будут ощущать, что счастье было, есть и будет, пока будильник на работу не разбудит. Звезды советуют не забывать, что показать свою крутость с помощью мата можно исключительно в шахматах. Вы можете оказаться перед выбором, но не в смысле карьера или семья, а в смысле карьера или другая карьера. Только не пытайтесь угнаться за двумя зайцами. Как будут считать минимальную пенсию в 2019-м: сравнительная таблица по всем регионам.

Близнецы

Да, перестаньте вы уже переживать из-за сегодняшних неприятностей! Завтра вас ждут новые! Обратитесь за помощью к лучшим природным антидепрессантам: к тишине и морю. Если вам будет жарко, и вы будете спать с открытым окном, это может понравиться 26 комарам. Вы окажетесь одним из тех знаков Зодиака, для которого проведение крупных финансовых операций может быть по-настоящему прибыльным, но открывать собственный бизнес все же не стоит, есть риск столкнуться с массой трудностей, которых в дальнейшем попросту не будет.

Рак

Звезды вам искренне желают проснуться утром в грозу, чтобы за окном был шторм, сверкали молнии, и дождь лил как из ведра по спинам ваших соседей, спешащих на работу. А вам никуда не было надо. Вы дома работаете. Старайтесь действовать на этой неделе размеренно и экономично, или бестолковые траты для вашего кошелька могут стать для вас большой проблемой. Хотя, если посмотреть с другой стороны, то в некоторые проекты вложиться все же стоит, ведь дополнительный труд для вас будет только в радость.

Лев

Львы, вам надо срочно отдохнуть. Прямо сейчас упадите и начните лежать! По причине хорошей погоды, возможно, вам сократят рабочий день. Каким бы отменным специалистом вы не были, если в глубине души вы понимаете, что занимаетесь не своим делом, ни о каких заоблачных результатах на работе не может быть и речи. Стоит либо пересмотреть свою позицию, либо просто потихоньку пережить этот период.

Дева

Когда пробуждение по утрам все больше будет напоминать о реанимации — вам пора в отпуск, в противном случае вы будете считать, что большая часть планеты покрыта водой, а ее остальная часть — дебилами. Не стоит пропускать корпоративы и иные подобные мероприятия, на них вы сможете встретиться с людьми, способными мгновенно продвинуть вас по карьерной лестнице. Анализируя свежую судебку, «Клерк» решил разобраться, работает ли давальческая схема как способ оптимизации налогов.

Весы

Кто-нибудь, посоветуйте Весам нормальный смысл жизни! Не берите от жизни все, будьте разборчивее. Что же касается успехов на работе, то на данный момент вам суждено мыть карьерную лестницу. Сейчас не стоит экономить свои силы и средства, нужно до последнего отстаивать свои позиции. Нельзя отказываться от новых контактов, вам общение просто необходимо! Как проводят выездные налоговые проверки : схема пошагово на «Клерке».

Скорпион

Скорпионы будут в полном восторге от калек (нет, это не описка) по работе, что же касается себя, себя они никому не порекомендуют на этой неделе. Ваш знак Зодиака является лидером в объективности оценки и в генерации всяческих сомнений. Сомнения лучше оставить до лучших времен, а вот оценивать не стесняйтесь. Это позволит вам получить особые преимущества перед начальством. 3 июля опубликован закон с поправками в 54-ФЗ. Подробный разбор изменений — в этом материале.

Стрелец

Звезды советуют вам пойти поспать, так от вас вреда меньше. За непослушание в вас может вселиться 90-летняя бабка, которая будет бесконечно бубнить и всех ненавидеть. Действуйте планомерно. Если будете двигаться ранее определенным курсом, то сумеете гарантированно добиться нужных целей, опережая соперников. Не поддавайтесь на провокации, не спорьте, и ваше счастье вас найдет.

Козерог

Козероги, вы не правы, никто из вас дурака не делает, это полностью ваша инициатива. Звезды напоминают, что времена средневековья давно прошли и за чтение книг и саморазвитие на костре больше не сжигают. Эта неделя хороша для познания всего нового, вы многому научитесь, что-то поймете, кого-то встретите. Все эти неожиданные нововведения обязательно изменят вашу жизнь к лучшему. Тем временем коллекторские агентства нашли себе новый бизнес.

Водолей

Водолеи, у вас замечательный характер, просто у ваших коллег по работе слабая психика. Если вам очень захочется развестись, Звезды передают ценный совет: «Терпите и любите друг-друга. Две пенсии лучше, чем одна». У представителей этого знака будет хороший шанс продвинуться по карьерной лестнице одним рывком, перепрыгнув сразу через несколько ступенек. Никаких особенных трудностей вас поджидать не будет, нужно будет лишь внимательно следить за происходящим.

Рыбы