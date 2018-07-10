Важные изменения в учете иностранных работников с 8 июля

Иностранца больше нельзя регистрировать по месту работы.

29 июня 2018 года опубликован новый федеральный закон №163 от 27.06.2018г., который полностью переворачивает привычные правила регистрации (постановки на миграционный учет) иностранных сотрудников.

Уже с 8 июля 2018 года юридические лица (компании работодатели или заказчики услуг, а также индивидуальные предприниматели) смогут ставить иностранных сотрудников на миграционный учет по своим адресам, только если иностранные сотрудники по этим адресам живут!

Сейчас компании и индивидуальные предприниматели ставят иностранных сотрудников на миграционный учет просто потому, что те у них работают. И это был выход, потому что большинство граждан РФ, которые сдают квартиры, ставить иностранцев просто не хотят. Причины самые разные, но результат один. Работодателям и заказчиком услуг приходилось ставить на учет иностранцев, просто чтобы не потерять работников.

Но из-за нового закона – ставить на учет компания сможет, только если иностранный работник в офисе/на складе/в жилом помещении, принадлежащем этой компании/в строительном вагончике и т.д. реально живет. То есть он там спит, ест, смотрит телевизор, принимает душ, другими словами, использует для сна и отдыха.

В результате получается, что если граждане РФ не начнут ставить на учет иностранцев, сдавая им квартиры, то компании просто останутся без сотрудников.

Неужели выхода нет?

Как избежать потери сотрудников из-за новых правил миграционного учета?

«Данные изменения вступают в силу только с 8 июля 2018 года, соответственно только с этого дня оформленные миграционные учеты должны быть по адресам фактического проживания иностранного гражданина.

И согласно ст. 54 Конституции РФ, работодатель/заказчик услуг не будет нести ответственность за деяние, которое не являлось правонарушением в момент его совершения.

Это значит, что если он оформил (продлил) миграционный учет иностранному гражданину по месту работы до 08.07.2018, то данный учет будет совершенно законно действовать до окончания своего срока.

Обратите внимание, что после истечения этого срока иностранный сотрудник должен зарегистрироваться по новым требованиям, т. е. по адресу проживания.

В связи с этим мы рекомендуем поступить следующим образом:

1.Продлить текущий миграционный учет иностранцу по месту работы на максимальный срок (необходимо успеть до 8 июля 2018). Для этого иностранцу с патентом, например, необходимо внести заранее платежи по патенту.

2. За это время найти иностранному сотруднику место проживания, по которому его поставят в будущем на миграционный учет.

Им может выступать:

• хостел, отель, гостиница, общежитие (данные учреждения самостоятельно ставят иностранца на миграционный учет);

• комната или квартира, собственник которой готов не только сдать ее, но и зарегистрировать в ней мигранта.

• жилые помещения, купленные организацией, по которым она сама в будущем сможет их регистрировать.

Что будет, если продолжать ставить иностранных сотрудников на адрес компании, если они там не будут проживать?

В этом случае юридическому лицу может грозить штраф от 350 тыс. руб. до 800 тыс. руб. за каждого иностранного сотрудника за предоставление ложных сведений (ч.2 ст.19.27 КоАП).

Мы настоятельно рекомендуем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, как можно быстрее продлить миграционные учеты мигрантам по старым требованиям, чтобы успеть спокойно подготовиться к новым и не потерять сотрудников.

Авторы: юристы «Альянс – Трудовая Миграция»