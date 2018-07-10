Иностранные карты – под контроль Росфинмониторинга

Правительство предлагает контролировать операции по снятию наличных средств в российских банкоматах с карт иностранных банков.

Правительство подготовило поправки в закон «О противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Законопроект предлагает внести изменения в 6-ю статью115-го федерального закона, дополнив ее новой операцией, подлежащей обязательному контролю Росфинмониторинга. По замыслу правительства, все данные об операциях по снятию в России денег с карт, выпущенных иностранными банками, банки-владельцы банкоматов тоже должны передавать в Росфинмониторинг.

Сам текст поправки звучит так: «Операции по получению физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты подлежат обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, расположенным в иностранном государстве (на территории), перечень которых определяется уполномоченным органом».

Никаких дополнительных сложностей эта поправка нашим банкам не создаст, считает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Эксперт отмечает, что при совершении операции через свой банкомат кредитная организация фиксирует реквизиты карты, включая ее эмитента. Если поправки примут, банки будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг об обналичивании средств с карт иностранных банков через свои банкоматы. Причем вне зависимости от суммы операции.

И все же появится новая операция обязательного контроля, по которой банк должен будет направлять информацию в Росфинмониторинг, говорит руководитель службы финансового мониторинга и комплаенс-контроля банка «Открытие» Алла Кривцова. Пока от Росфинмониторинга нет перечня стран — эмитентов карт, по которым необходимо будет проводить контроль трансакций. Поэтому пока не представляется возможным оценить объем доработок, которые банку необходимо будет реализовать для выявления таких операций. Правда, Кривцова полагает, что объем таких операций будет несущественным.

«На мой взгляд, предлагаемые изменения правильны. Они направлены на закрытие очевидной возможности избежать антиотмывочного контроля, просто открыв карту международной платежной системы в другом государстве и снимая наличность с этой карты в России», — считает юрист московского офиса международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

Очевидно, предполагается, что среди таких операций может быть повышенная доля сомнительных, целью которых является легализация средств, полученных преступным путем, говорит Юрий Беликов из «Эксперт РА». При этом он отмечает, что нет явного экономического смысла в обналичивании средств с существенной комиссией, которая будет взиматься по операции с картой зарубежного банка через банкомат российской кредитной организации.

Клиентов банков, тем более российских клиентов, нововведение практически не затронет, полагает Дмитрий Константинов.

Однако новелла может создать опасный прецедент и открыть сезон охоты регулятора на клиентов иностранных банков, использующих в России карты, выпущенные в других странах.