Учет на забалансовых счетах в 1С. Бюджетный учет

Организации повседневно сталкиваются с ситуациями, когда отразить имущество на балансовых счетах не представляется возможным. В бухгалтерском учете для отражения операций с ценностями, не являющееся объектами балансового учета используются забалансовые счета. Следует обратить внимание, что информация за забалансовому учету так же, как и по балансовому, отражается в отчетности (справка по забалансовым счетам ф.050730, ф.0503130 и ф. 050830), в связи с чем необходимо соблюдать корректность вводимых данных, чтобы не исказить отчетность.

Как работают забалансовые счета

Инструкцией 157н предусмотрен тридцать один забалансовый счет. Напоминаем, что субъект учета вправе применять дополнительные забалансовые счета. Для использования дополнительных счетов их следует включить в рабочий план счетов и утвердить при формировании Учетной политики.

Движение по забалансовым счетам отражается следующим образом – дебету учитывается увеличение ценностей по счету, а по кредиту – уменьшение, так как все счета являются активными. Запись на счетах в отличии от балансовых простая, для формирования проводки не нужен корреспондирующий счет.

Основные хозяйственные ситуации, в которых учреждению в соответствии с действующим законодательством необходимо выполнять записи на забалансовых счетах.

Аренда нефинансовых активов

До вступления в силу изменения Инструкции 157н от 31.03.2018 г. учет и арендованного имущества, и имущества, полученного в безвозмездное пользование, велся на счете 01 «Имущество, полученное в пользование». В последней редакции Инструкции 157н назначение счета 01 трактуется иначе: «Счет предназначен для учета имущества полученного учреждением в пользование, не являющегося объектами аренды». Данные изменения связаны с введением в учет счета 111.40 «Права пользования нефинансовыми активами», на котором в настоящий момент учитываются права пользования нефинансовыми активами в соответствии с условиями договоров аренды.

Важно учесть различия учета на счетах 01 и 111.40:

1. На счете 01 учитывался каждый отдельный объект нефинансовых активов с инвентарным номеров, присвоенным балансодержателем и указанным в акте приеме-передаче. При этом оценка объекта учета производилась по его стоимости, указанной балансодержателем. В случае отсутствия стоимостной оценки объектов допускается учет в условной оценке – 1 объект = 1 рубль.

2. На счете 111.40 учитывается стоимость аренды, а не стоимость самого объекта. Для отражения в учете изменения в законодательстве по операциям аренды, произведенным в межрасчетный период следует произвести следующие действия:

принять к учету на счет 111.40 в корреспонденции с 401.30 суммовой выражение стоимости аренды по имуществу, полученному в аренду (операция оформляется бухгалтерской справкой);

списать остаток со счета 01 в отношении арендованного имущества.

Важно отметить, что по новым правилам, если договор аренды заключен в отношении отдельных объектов нефинансовые активов, то необходимости отражать их на 01 счете нет. Однако, если в аренду передается имущественный комплекс, включающий различное оборудование, в договоре аренды будет указана общая сумма договора без разбивки по объектам. В этом случае для обеспечения сохранности имущества и проведения инвентаризации рекомендуется отдельные объекты нефинансовых активов все же учитывать на счете 01.

Для отражения в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» ред. 2.0, имущества, полученного в аренду предусмотрен документ «Принятие к учету ОС, НМА, НПА» со специализированным видом операции «Поступление на счет 01,02».

В документе необходимо указать:

данные о МОЛ, ответственном за нефинансовый актив;

информации об арендодателе и договоре аренды;

информацию о самом объекте основных средств.

Получение неисключительных прав на использование программных продуктов

Рассмотрим отражение неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности в учете учреждения. В соответствии с пунктом 66 Инструкции 157н нематериальные активы, полученные в пользование учреждением (лицензиатом) подлежат учету на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.

Для учета в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2.0. неисключительных прав пользования программными продуктами предусмотрен документ «Принятие к учету объектов ОС (кроме зданий и сооружений) (ОС-1) (Приказ 173-н)» с видом операции «Поступление на счет 101 (102, 103), 01, 02».

Форма документа «Принятие к учету объектов ОС (кроме зданий и сооружений) (ОС-1) (Приказ 173-н)»

В документе необходимо заполнить информации об организации сдатчике и получателе, данные об объекте, счете учета и инвентарном номере, а также место хранения.

На вкладке «Амортизация» следует указать сумму переданной амортизации, параметры амортизации и счет затрат, используемый учреждением. В результате проведения документа учреждение получает увеличение оборота по дебету счета 01.31 «Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» с указанием суммы неисключительного права на пользование программным продуктом.

Учет переданного в пользование имущества

Передача в пользование имущества предполагает два варианта – передача в возмездное пользование (аренду) с использованием счета 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» и передача в безвозмездное пользование со счетом 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». Если операции по учету на счете 01, приведенные выше, отражаются у получающей стороны, то счета 25 и 26 использует передающая сторона.

В соответствии с актуальной редакцией Инструкции № 157н счета 25 и 26 теперь предназначены также для учета операционной аренды, подразумевающей передачу объектов нефинансовых активов в безвозмездное пользование с содержанием имущества пользователем. Учет операционной аренды регламентирован пунктом 24 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденным приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 258, который заключается в том, что передача объекта учета операционной аренды пользователю отражается как внутреннее перемещение объекта основного средства без отражения его выбытия. Параллельно с этим отражается поступление на забалансовый счет переданного в пользование имущества.

В результате передачи объекта нефинансового актива в пользование в Инвентарной карточке (ф. 0504031) должна быть сделана запись о передаче объекта (части объекта) в пользование иному юридическому лицу. При этом ответственным за сохранность переданных ценностей назначается руководитель или уполномоченное им лицо, принявшего объект (часть объекта) в пользование.

Принятие к учету объектов нефинансовых активов осуществляется на основании акта приема-передачи по стоимости, указанной в нем.

Если в предыдущей редакции программы для учета операций по передаче нефинансовых объектов в пользование были предусмотрены только бухгалтерские операции, то в «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2.0, для этого предусмотрены типовые документы передачи объектов ОС, НМА, НПА. Документам для учета информации по описанным ситуациям предусмотрены виды операций «Передача ОС, НМА, НПА в аренду (25)» и «Передача ОС, НМА,НПА в безвозмездное пользование (26)».

Форма документа «Передача объектов ОС, НМА, НПА»

Необходимо заполнить информацию о текущем МОЛ, МОЛ и контрагенте получателе, а также договор, на основании которого производится передача. На вкладке «Основные средства» вся информация об объекте нефинансового актива заполняется автоматически.

На основании проведенного документа формируется следующая проводка:

Дт 101.11.310 Кт 101.11.310 – смена материально-ответственного лица;

Дт 25.11 (26.11) – отражение передачи объекта НФА в аренду/безвозмездное пользование.

После окончания договора пользования имуществом для того, чтобы зафиксировать в учете возврат объекта нефинансовых активов необходимо создать документ «Принятия к учету ОС НМА, НПА» с видом операций «Прекращение договора аренды (25)» или «Прекращение договора безвозмездного пользования (26)», при проведении которого будет оформлено внутреннее перемещение основного средства и закрытие забалансового счета пользования имуществом.

Следует обратить внимание, что изменение учета и введение новых счетов ЕПСБУ в соответствии с Инструкцией № 157н реализовано, начиная с релиза 2.0.56.38. Однако пользователи, что проведении операций могут столкнуться со служебным сообщением о том, что период действия счета не соответствует дате проводки. В этом случае необходимо на рабочем столе программы перейти по вкладке изменения законодательства в «Применяемые редакции Плана счетов», создать новую запись и указать, с какой даты учреждением применяется новая редакция Плана счетов.

Создание записи с датой перехода на новые правила учета

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», бюджетный выпуск