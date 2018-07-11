Сложные вопросы по онлайн-кассам и опросные листы из ИФНС: топ-обсуждений коллег

Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»?

Про скорость работы

Хронометраж рабочего времени позволяет проанализировать временные затраты на выполнение определенного действия работником. Хронометраж помогает совершенствовать трудовые операции, определять оптимальные методы работы, устранять временные недочеты в работе.

Необходимость и целесообразность проведения хронометража рабочего времени определяется работодателем или руководителем.

В группе разобрали вопрос: необходим ли хронометраж рабочего времени в бухгалтерии? Определили временные затраты на выполнение основных бухгалтерских операций.

Есть у кого-нибудь хронометраж времени на выполнение бухгалтерских операций? Или вдруг знаете, где посмотреть более-менее достоверную информацию? Например, бухгалтера-расчетчика берут обычно на 300-500 чел.? А сколько ПП может и должен обрабатывать бухгалтер на участке банк-клиент? Сколько документов-поступлений вводит материалист с учетом того, что количество позиций в документе может быть сильно разное, а еще списания по актам надо делать? — Наталья Чернявская

— «За 25 лет стажа у меня весьма приличная скорость. Но (например) недавно ответ на требование, 18 документов, прикрепляла 1.5 часа. Ускорить работу сервера не в моих силах.

Теперь допустим, что компьютер нормальный, скорость хорошая. Для меня вбить накладную с одинаковым количеством позиций займет разное время в зависимости от наименований номенклатуры. Длина строки, русский или английский — это имеет значение» (Елизавета Федорова);

— «Вот я как-то пыталась это посчитать, но получилось, что я работаю круглосуточно. Зарплата тоже разная бывает — стандартная рассчитывается быстро, а если есть какие-то дополнения в виде договоров ГПХ, больничных, отпусков, авторских договоров, то не так все просто. Так же с накладными: накладная с уже имеющейся номенклатурой в количестве 10 наименований — быстро, а накладная на 500 листов с новой номенклатурой — полный рабочий день. И накладные провести тоже не так легко, если все, например, под заказы привязано» (Вера Горлова);

— «Есть норматив рабочего времени бухгалтера — 9 минут одна операция. Годовая норма рабочих дней 247, отнимаем отпуск и больничный получаем вкруг 205 рабочих дней или 17 в месяц. Рабочих часов 17*8=136 делим на 9 минут = 907 операций в месяц. Или 53 операции в день. Должен делать один линейный бух. К главному и заму это не относится» (Ольга Ганюшкина);

— «Мои друзья проводили исследование в банке — на обработку одного дока (1 п/п) уходит примерно 3 минуты. На многострочные примерно 3 1-1.5 мин на каждую допстрочку.

Сама не перепроверяла, но при расчетах трудоемкости использую эти цифры» (Марина Тхашокова).

Про онлайн-кассы

Вопросы, обсуждаемые бухгалтерами в отчетный период, нетрудно спрогнозировать. В основном они связаны с порядком заполнения и сдачи отчетности.

Этот квартал стал исключением. Самая обсуждаемая тема — это изменения в 54-ФЗ. Законодатели внесли ряд глобальных изменений в закон об онлайн — кассах, с применением которых бухгалтерам ещё разбираться и разбираться.

Пост из серии спасите-помогите! Главный бухгалтер резко уволилась, пока ищут нового я, рядовой бухгалтер, пытаюсь не дать фирме утонуть. Есть ООО, УСН Д-Р. Оказываем охранные услуги. Клиенты-физики оплачивают через Сбербанк Онлайн на р/сч.

Нужна ли касса?

ГБ считала что нет, ну нет и нет, я и не вникала. Поиск нового ГБ затянулся, я решила срочные вопросы, типа отчетов. А сейчас изучаю законы о ККТ. — Татьяна Подсвирова

— «Для полной уверенности обратитесь в ИФНС. Так как путаницы много с кассами. У меня два клиента УСН, массажисты, денежные средства поступают наличные и безналичные. Нам дали разъяснения, что до июля 19 года, мы можем обойтись без кассы при условии выдачи бланков строгой отчётности» ( Liudmila Petrashova );

— «Нужно, если через онлайн. Сегодня вебинар смотрела как раз. Там есть момент, что нужно понимать как оплатил физик. Если четкого понимания нет, то лучше пробить чек, иначе попадос. Суммы попадоса могу глянуть, кажется от 3/4 до полной суммы платежа, но не менее 30 тыс для ООО, и 1/2 но не менее 10 тыс для ИП» (Анна Гукасова);

— «Касса нужна! Иначе штрафы и тд...Сбербанк является, в данном случае, оператором по проведению денежных средств. Одна из наших фирм продает оборудование физ. лицам. Оплаты в т.ч. и через Сбер онлайн. Чек пробивает наша онлайн-касса, через ОФД передается клиенту на указанную почту» (Надежда Ильина).

Про опросные листы от инспекции

Опросный лист отражает основные финансово-хозяйственные показатели организации. Убыточным организациям и организациям, имеющим задолженность по налоговым платежам, налоговая инспекция может направить опросный лист . Особых проблем с заполнением опросного листа нет, все данные заполняются на основании отчетности за запрошенные периоды.

Как часто коллегам приходят опросные листы?

Кто-нибудь получал из налоговой опросные листы? И есть ли порядок их заполнения и предоставления? — Наталья Водолей

— «Регулярно отвечаем на ОЛ. По делу: порядка особого нет, просто заполняете ОЛ по пунктам и с сопроводиловкой, где пишите небольшой рассказ о причине возникновения убытка и несете в налоговую» ( Таня Дрягина );

— «Так как у компании были убытки, присылали этот опус каждые полгода. Копипастила из предыдущего, дописывала какие-нибудь наполеоновские планы и отправляла. они галочку себе ставили и... до следующего раза» (Juliet Gomulina).