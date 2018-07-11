Сколько водки сможет выпить или вылить компания?

Наш автор Марат Самитов размещает у себя интересные судебные решения.

Меня часто спрашивают, а насколько глубоко копают налоговики? Сильно ли придираются?

Вот судебное решение, на примере которого вы можете оценить преданность налоговиков своему делу.

Фирма выпуска алкогольные напитки. Часть продукции покупатели вернули из-за низкого качества.

Организация с претензиями согласилась и слила водку в канализацию, а тару разбила и отвезла на переработку. При этом не забыла получить вычет по акцизам с проданного товара.

Налоговики посчитали, что в действительности предприятие не уничтожило алкоголь, поэтому налоговый вычет ему не положен. Спор дошел до ВС, который решил, что сотрудники компании не справились бы с уничтожением 3,5 млн бутылок водки своими силами (определение ВС от 25.12.2017 № 308-КГ17-19228).

Цитата: «Исходя из физических особенностей процесса выливания жидкости из бутылки, имеющей узкое горлышко, предположительное время выливания может составлять не менее 15 секунд (в зависимости от объема бутылки), что в пересчете на количество бутылок (3 532 840) составит не менее 613 суток беспрерывного литья жидкости из бутылок (4 бутылки – 1 минута, 3 532 840 бутылок – 14 720 часов, что составляет около 613 суток). В случае если в процессе выливания жидкости из бутылок задействованы все сотрудники Общества (31 чел.) и каждый из них выливал по 2 бутылки за раз, то необходимо затратить 9,8 суток беспрерывной работы».

Также серьезной ошибкой стало решение не приглашать представителей Росалкогольрегулирования.

Компания должна была показать затраты, связанные с ликвидацией продукции, но не сделала этого, хотя должна была по закону.

Кроме того, необходимо было представить документы, подтверждающие транспортные расходы на вывоз битого стекла, акты приемки нужного объема стеклозаводом. В итоге судьи посчитали, что права на вычет акциза у налогоплательщика нет.