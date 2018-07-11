6-НДФЛ за полугодие 2018: полный справочник бухгалтера с примерами

Отчитаться за полугодие 2018 года необходимо не позднее 31.07.2018.

Наша статья поможет в этом, поскольку в ней представлены примеры оформления расчета в различных ситуациях.

Сроки и порядок представления расчета

Расчет сдают налоговые агенты (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Нулевой расчет не подается, если облагаемые НДФЛ доходы не начислялись и не выплачивались (письмо ФНС РФ от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

Если «нулевка» все же подана, то ИФНС ее примет (письмо ФНС РФ от 04.05.2016 № БС-4-11/7928@).

Расчеты за I квартал, полугодие и 9 месяцев подаются не позднее последнего дня месяца, следующего за указанным периодом. Поэтому квартальные расчеты в 2018 году представляется в следующие сроки (п. 7 ст. 6.1, п. 2 ст. 230 НК РФ):

за I квартал — не позднее 3 мая (с учетом переносов выходных и праздничных дней);

за полугодие — не позднее 31 июля;

за 9 месяцев — не позднее 31 октября.

Годовой расчет сдается так же, как и справки 2-НДФЛ: за 2018 год — не позднее 01.04.2019.

Расчет 6-НДФЛ представляется только в электронной форме по ТКС, если в налоговом (отчетном) периоде доходы выплачены 25 и более физлицам, если 24 и менее, то работодатели сами решают как подать форму: виртуально или на бумаге (п. 2 ст. 230 НК РФ).

По общему правилу подавать расчет нужно в ИФНС по месту учета организации (регистрации ИП по месту жительства).

При наличии обособленных подразделений (ОП) расчет по форме 6-НДФЛ подается организацией в отношении работников этих ОП в ИФНС по месту учета таких подразделений, а также в отношении физлиц, получивших доходы по гражданско-правовым договорам в ИФНС по месту учета ОП, заключивших такие договоры (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Расчет заполняется отдельно по каждому ОП независимо от того, что они состоят на учете в одной инспекции, но на территориях разных муниципальных образований и у них разные ОКТМО (письмо ФНС РФ от 28.12. 2015 № БС-4-11/23129@).

Если ОП находятся в одном муниципальном образовании, но на территориях, подведомственных разным ИФНС, организация вправе встать на учет в одной инспекции и подавать расчеты туда (п. 4 ст. 83 НК РФ).

Работник трудился в разных филиалах. Если в течение налогового периода сотрудник работал в разных филиалах организации и его рабочее место находилось по различным ОКТМО, налоговый агент должен представить по такому сотруднику несколько справок 2-НДФЛ (по числу комбинаций ИНН — КПП — код ОКТМО).

В части справки налоговый агент имеет право представлять множество файлов: до 3 тыс. справок в одном файле.

Также подаются отдельные расчеты по форме 6-НДФЛ, различающиеся хотя бы одним из реквизитов (ИНН, КПП, код ОКТМО).

В части оформления 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: в титульной части проставляется ИНН головной организации, КПП филиала, ОКТМО по месту нахождения рабочих мест физлиц. В платежках указывается тот же ОКТМО (письмо ФНС РФ от 07.07.2017 № БС-4-11/13281@).

Если компания сменила адрес, то после постановки на учет в ИФНС по новому месту нахождения компания должна представить в новую инспекцию 2-НДФЛ и 6-НДФЛ:

за период постановки на учет в ИФНС по прежнему месту нахождения, указывая старое ОКТМО;

за период после постановки на учет в ИФНС по новому месту нахождения, указывая новое ОКТМО.

При этом в справках 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ указывается КПП организации (обособленного подразделения), присвоенный налоговым органом по новому месту нахождения (письмо ФНС РФ от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@).

Форма расчета 6-НДФЛ

С отчетности за 2017 год, но не ранее 26.03.2018, применяется обновленная форма 6-НДФЛ (Приказ ФНС РФ от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@).

При этом если годовую 6-НДФЛ еще можно было сдать по старой форме, то расчет за 1 квартал необходимо исключительно в обновленном виде.

Новшества, в основном, связаны с тем, что с 1 января 2018 года при реорганизации правопреемнику нужно подать расчет (справку о доходах) за реорганизованную компанию, если она не сделала этого.

В соответствии с этими нововведениями изменен титульный лист расчета и правила заполнения формы:

появились реквизиты для правопреемников:

1) «форма реорганизации (ликвидация) (код)», где указывается одно из значений: 1 — преобразование, 2 — слияние, 3 — разделение, 5 — присоединение, 6 — разделение с одновременным присоединение, 0 — ликвидация;

2) «ИНН/КПП реорганизованной организации», где правопреемник проставляет свой ИНН и КПП (остальные организации ставят прочерки);

установлены коды для правопреемника (215 или 216, если он является крупнейшим налогоплательщиком), проставляемые в реквизите «по месту нахождения (учета) (код)»;

в поле «налоговый агент» указывается название реорганизованной организации или ее обособленного подразделения;

появилась возможность правопреемнику подтвердить достоверность сведений.

Однако изменения касаются не только правопреемников, но и всех налоговых агентов,

Поменялись коды для юрлиц, не являющихся крупнейшими налогоплательщиками: вместо кода 212 в реквизите «по месту нахождения (учета) (код)» им надо будет указывать 214.

Чтобы подтвердить полномочия представителя надо будет указать не только название документа, но и его реквизиты.

Кроме того, изменился штрих-код.

Особенности заполнения расчета

В нем надо показать все доходы физлиц, с которых исчисляется НДФЛ. В форму 6-НДФЛ не попадут доходы, с которых налоговый агент не платит налог (например, детские пособия, суммы оплаты по договору купли-продажи имущества, заключенному с физлицом).

Раздел 1 расчета заполняется нарастающим итогом, в нем отражается:

в стр. 010 – применяемая НДФЛ-ставка;

в стр. 020 – доходы физлиц с начала года;

в стр. 030 – вычеты по доходам, показанным в предыдущей строке;

в стр. 040 — исчисленный с доходов НДФЛ;

в стр. 025 и 045 – доходы в виде выплаченных дивидендов и налог, исчисленный с них (соответственно);

в стр. 050 – сумма авансового платежа, уплаченного мигрантом с патентом;

в стр. 060 – число тех людей, чьи доходы попали в расчет;

в стр. 070 – сумма налога, удержанная с начала года;

в стр. 080 – НДФЛ, который налоговый агент не может удержать;

в стр. 090 – сумма налога, возвращенная физлицу.

При использовании разных НДФЛ-ставок придется заполнять несколько блоков строк 010–050 (отдельный блок на каждую ставку). В строках 060–090 показываются суммированные цифры по всем ставкам.

Раздел 2 включает данные по тем операциям, которые произведены за последние 3 месяца отчетного периода. Таким образом, в раздел 2 расчета за 9 месяцев попадут выплаты за III квартал.

Для каждой выплаты определяется дата: получения дохода – в стр. 100, дата удержания налога – в стр. 110, срок уплаты НДФЛ – в стр. 120.

Статья 223 НК РФ определяет даты возникновения различных видов доходов, а ст. 226–226.1 НК РФ указывают на сроки перечисления налога в бюджет. Приведем их в таблице:

Основные виды доходов Дата получения дохода Срок перечисления НДФЛ Зарплата (аванс), премии Последний день месяца, за который начислили зарплату или премию за месяц, входящую в систему оплаты труда (п. 2 ст. 223 НК РФ, письма ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507, от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@, Минфина Письма Минфина от 04.04.2017 № 03-04-07/19708). Если выплачена годовая, квартальная или единовременная премия, то датой получения дохода будет день выплаты премии (Письмо Минфина РФ № от 29.09.2017 № 03-04-07/63400) Не позднее дня, следующего за днем выплаты премии или зарплаты при окончательном расчете. Если аванс выплачивается в последний день месяца, то по существу он является оплатой труда за месяц и при его выплате надо исчислить и удержать НДФЛ (п. 2 ст. 223 НК РФ). В этом случае сумма аванса в расчете показывается как самостоятельная выплата по тем же правилам, что и зарплата Отпускные, больничное пособие День выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, Письма ФНС от 25.01.2017 N БС-4-11/1249@, от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@). Не позднее последнего дня месяца, в котором выплачивались отпускные или пособие по временной нетрудоспособности Выплаты при увольнении (зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск) Последний день работы (пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 223 НК РФ, ст. 140 ТК РФ) Не позднее дня, следующего за днем выплаты Матпомощь День выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, Письма ФНС от 16.05.2016 № БС-4-11/8568@, от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507) Дивиденды Не позднее дня, следующего за днем выплаты (если выплату производит ООО). Не позднее одного месяца с наиболее ранних из следующих дат: окончание соответствующего налогового периода, дата выплаты денежных средств, дата окончания действия договора (если это АО) Подарки в натуральной форме День выплаты (передачи) подарка (пп. 1, 2 п. 1 ст. 223 НК РФ, Письма ФНС от 16.11.2016 № БС-4-11/21695@, от 28.03.2016 № БС-4-11/5278@) Не позднее дня, следующего за днем выдачи подарка

Дата удержания налога почти всегда совпадает с датой выплаты дохода (п. 4 ст. 226 НК РФ), но есть исключения. Так, датой удержания НДФЛ:

с аванса (зарплаты за первую половину месяца) будет день выплаты зарплаты за его вторую половину (письма ФНС РФ от 29.04.2016 № БС-4-11/7893, Минфина РФ от 01.02.2017 № 03-04-06/5209);

со сверхнормативных суточных — ближайший день выплаты зарплаты за месяц, в котором утвержден авансовый отчет (письмо Минфина РФ от 05.06.2017 № 03-04-06/35510);

с материальной выгоды, подарков дороже 4 тыс. рублей (иного натурального дохода) — ближайший день выплаты зарплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Доходы в строке 130 расчета указываются полностью, без уменьшения на НДФЛ и вычеты.

Доходы, у которых все три даты по строкам 100–120 совпадают, отражаются в одном блоке строк 100–140. Например, вместе с зарплатой можно показать выплаченную премию за месяц, отпускные и больничные показываются всегда отдельно от зарплаты.

Если срок перечисления налога наступает в IV квартале (например, сентябрьская зарплата выплачена в октябре или 30 сентября), показывать доход в разделе 2 расчета за 9 месяцев не надо, даже если он отражен в разделе 1. Такой доход отразится в разделе 2 годового расчета (письмо ФНС РФ от 21.07.2017 № БС-4-11/14329@).

Пример заполнения 6-НДФЛ за полугодие 2018 года

В строке «Период представления (код)» на титульном листе проставляется код периода, за который подается расчет. За полугодие этот код – «31».

Организация имеет в штате 15 сотрудников.

За полугодие 2018 года начислены зарплата, премии, отпускные и пособие по временной нетрудоспособности в общей сумме: 4 503 837,85 руб., предоставлены вычеты – 43 200 руб. НДФЛ со всех выплат составляет 579 883 руб. Весь НДФЛ удержан и перечислен в бюджет, кроме НДФЛ в размере 90 064 руб. с зарплаты за июнь – 700 000,00 руб., вычет – 7 200 руб. Всего за полугодие 2018 г. удержан НДФЛ в сумме 573 383 руб. (579 883 руб. – 90 064 руб. + 83 564 руб.)

Во втором квартале выплачены:

05.04.2018 – зарплата за март в размере 650 000 руб., с которой удержан и перечислен НДФЛ – 83 564 руб.;

04.05.2018 – зарплата работникам за апрель 700 000 руб., суммарные стандартные вычеты составили – 7 200 руб., с зарплаты исчислен НДФЛ – 90 064 руб., НДФЛ удержан и перечислен в бюджет полностью;

04.05.2018 – премия за апрель 300 000 руб., НДФЛ с нее – 39 000 руб.;

25.05.2018 – пособие по временной нетрудоспособности – 6 053,43 руб., НДФЛ с него – 787 руб.

28.05.2018 – отпускные в сумме 42 357,12 руб., исчислен и удержан НДФЛ – 5 506 руб. Отпуск предоставлен с 31.05.2018 по 24.06.2018;

05.06.2018 – зарплата за май – 700 000 руб., НДФЛ с нее – 90 064 руб., вычет – 7 200 руб.;

08.06.2018 – отпускные за июнь – 6 250,15 руб., исчислен НДФЛ – 813 руб.;

Премия и зарплата за апрель включены в один блок строк: 100 – 140, поскольку все три даты в строках 100, 110 и 120 у них совпадают. Общая сумма 1 000 000 руб., удержанный с нее налог – 129 064 руб. (90 064 руб. + 39 000 руб.)

Зарплата за июнь в раздел 2 не включается, поскольку выплачивается уже в июле 2018 г., а значит отразится в 6-НДФЛ за 9 месяцев.

Не показываются в разделе 2 и отпускные, выплаченные в июне 2018 г. Срок перечисления НДФЛ для них — 02.07.2018.

Расчет 6-НДФЛ за полугодие 2018 г. организация предоставила 05.07.2018.

Отражаем излишне уплаченный налог

По строке 090 ф. 6-НДФЛ указывается общая сумма налога, которую возвращает налоговый агент налогоплательщикам. Сумма показывается нарастающим итогом с начала года.

Если компания в 2018 году возвращает физлицу НДФЛ, излишне удержанный из доходов прошлого года, то эта сумма отразится по стр. 090 раздела 1 расчета за соответствующий период текущего года.

В раздел 2 формы данная операция не включается. Уточненный расчет 6-НДФЛ за прошлый год сдавать не нужно.

При этом компания должна представить в инспекцию скорректированные сведения по форме 2-НДФЛ.

НДФЛ к уплате необходимо уменьшить на сумму произведенного возврата. Если налоговый агент перечислил налог без учета этой суммы, то возникает излишне уплаченная сумма налога, которую нужно вернуть из бюджета.

Письмо УФНС РФ по г. Москве от 30.06.2017 № 20-15/098896@

Примечание редакции: ситуация с возвратом налога возникает, в частности, если компания предоставила работнику имущественный вычет (письмо УФНС РФ по г. Москве от 30.06.2017 № 20-15/098896@). Если работнику в июле 2018 года предоставили имущественный вычет: вернули налог, удержанный с начала года. При этом расчет 6-НДФЛ за полугодие был уже сдан в инспекцию. В данной ситуации не нужно уточнять сданную форму. Операция по возврату НДФЛ отразится в следующей отчетности — за 9 месяцев 2018 года по строкам 030 и 090 расчета. Показатель строки 070 не надо уменьшать на сумму налога, подлежащую возврату на основании уведомления о подтверждении права на имущественный налоговый вычет.

Включаем в расчет доплату к отпуску

Датой получения дохода в виде единовременной доплаты к ежегодному отпуску является день ее фактической выплаты. ФНС РФ предлагает заполнять раздел 2 6-НДФЛ так:

даты, указанные в строках 100 и 110, совпадают – день фактического получения доплаты;

по строке 120 указывается день, следующий за днем фактической выплаты дохода.

Форма справки 2-НДФЛ утверждена Приказом ФНС РФ от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@. Доходы физлиц отражаются в форме в соответствии с кодами, которые приведены в перечне, утвержденном Приказом ФНС РФ от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@. Если какой-либо доход в перечне не поименован, то он включается в 2-НДФЛ под кодом 4800 «Иные доходы».

Так, если компания выплачивает сотруднику единовременную доплату к ежегодному отпуску, то в форме 2-НДФЛ эта сумма отражается с кодом 4800.

Письмо ФНС РФ от 16.08.2017 № ЗН-4-11/16202@

Примечание редакции: если доплату к отпуску выплатили 15 июня, то в строках 100 и 110 отразится дата 15.06.2018, в строке 120 – 18.06.2018.

Показываем в расчете материальную выгоду

По общим правилам в строке 80 раздела 1 расчета нарастающим итогом отражается сумма налога, неудержанная на отчетную дату с полученных физлицом доходов в натуральной форме в виде матвыгоды при отсутствии денежных выплат.

При получении гражданином такого дохода удержание исчисленной суммы НДФЛ производится налоговым агентом за счет любых денежных доходов. При этом удержать можно не более половины выплачиваемой суммы.

Если в течение года удержать исчисленную сумму налога невозможно, то до 1 марта следующего года необходимо письменно сообщить об этом и о сумме неудержанного НДФЛ физлицу и налоговикам.

Пример. Работник получил доход в натуральной форме 17.05.2018, налог удержан при очередной выплате 31.05.2018.

Данная операция отразилась в форме расчета за полугодие 2018 года:

1) в разделе 1:

по строкам 020, 040, 070 указываются соответствующие значения;

в строке 080 операция не отражается;

2) в разделе 2:

по строке 100 указывается 17.05.2018;

по строке 110 — 31.05.2018;

по строке 120 — 01.06.2018;

по строкам 130, 140 — соответствующие значения.

Письмо ФНС РФ от 22.05.2017 № БС-4-11/9569

Отражаем в 6-НДФЛ уплату налога частями

ВОПРОС:

Как отразить по строке 120 раздела 2 расчета 6-НДФЛ сумму отпускных, которые были начислены и оплачены в феврале, а перечисление НДФЛ происходило частично в феврале, частично в марте?

ОТВЕТ:

Согласно разъяснениям ФНС РФ, если операция начинается в одном отчетном периоде, а завершается в другом, то данная операция отражается в периоде завершения. При этом операция считается завершенной в периоде, в котором наступает срок перечисления налога в соответствии с п. 6 ст. 226 НК РФ (письмо от 05.04.2017 № БС-4-11/6420@).

Перечислить сумму исчисленного и удержанного налога необходимо не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

Для доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков перечислить необходимо не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты (п.6 ст. 226 НК РФ).

Поэтому факт перечисления налога, удержанного с сумм отпускных, по частям не повлияет на заполнение расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 года:

по строке 120 раздела 2 требуется указать срок уплаты (28.02.2018), а не фактическую дату перечисления налога в бюджет.

Ответ подготовлен службой правового консалтинга компании РУНА

Оформляем 6-НДФЛ при выплате больничных

При выплате сотруднику пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за 1 больным ребенком) и отпускных налоговые агенты обязаны перечислять суммы НДФЛ не позднее последнего числа месяца, в котором были перечислены деньги.

При этом НК РФ установлено, что если срок уплаты налога приходится на выходной или праздник, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Пример. Работнику оплачен больничный 09.12.2017. При этом срок перечисления налога с указанной выплаты наступает в другом периоде представления, а именно 09.01.2018. В этом случае независимо от даты непосредственного перечисления НДФЛ в бюджет данная операция отражается в строках 020, 040, 070 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за 2017 год.

В разделе 2 формы 6-НДФЛ за I квартал 2018 года рассматриваемая операция отражается следующим образом:

по строке 100 указывается 09.12.2017;

по строке 110 — 09.12.2017;

по строке 120 — 09.01.2018 (с учетом положений п. 7 ст. 6.1 Кодекса);

по строкам 130 и 140 — соответствующие суммовые показатели.

Письмо ФНС РФ от 13.03.2017 № БС-4-11/4440@

Как отразить в 6-НДФЛ месячную премию, выплаченную в следующем квартале

ВОПРОС: Компания может посчитать и начислить премию за август только 29 сентября 2017 года. Следовательно, и выплатить ее может уже только 2 октября. Как отразить начисление премии за август в 6-НДФЛ?

ОТВЕТ: Ежемесячная премия является составной частью оплаты труда и выплачивается в соответствии с трудовым договором и принятой в организации системой оплаты труда. Отражается она аналогично заработной плате. Датой фактического получения премии за производственные результаты, с учетом п. 2 ст. 223 НК РФ, признается последний день месяца, за который налогоплательщику начислен доход. Поэтому дата фактического получения премии в рассматриваемой ситуации – 31 августа 2017 года.

Если компания производит операцию в одном периоде (премия за август), а завершает ее в другом (выплата премии в октябре), она отражается в форме 6-НДФЛ за тот период, в котором завершена. Операция считается завершенной в периоде, в котором наступает срок перечисления налога в соответствии с п. 6 ст. 226 Кодекса.

Расчет по форме 6-НДФЛ, утвержденный Приказом ФНС РФ от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@, составляется нарастающим итогом за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год. В разделе 2 расчета за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние 3 месяца этого периода. Так как операция перечисления премии за август завершена в октябре, то она отражается в форме 6-НДФЛ за 2017 год.

Таким образом, поскольку работнику доход в виде премии за производственные результаты по итогам работы за август 2017 года на основании приказа начислен 29 сентября, а выплачен 2 октября 2017-го, то данная операция отражается в 6-НДФЛ за 9 месяцев 2017 года по строкам 020, 040, 060. А по строке 070 данная операция отражается в расчете за 2017 год.

При этом в разделе 2 данная операция отражается в расчете по форме 6-НДФЛ за 2017 год следующим образом:

• по строке 100 указывается 31.08.2017;

• по строке 110 – дата выплаты премии (02.10.2017);

• по строке 120 – дата перечисления НДФЛ (03.10.2017);

• по строкам 130, 140 – соответствующие суммовые показатели.

Аналогичные разъяснения даются в письме ФНС РФ от 14.09.2017 № БС-4-11/18391.

Ответ подготовлен службой правового консалтинга компании РУНА

Налоговики объяснили, как отразить пересчет отпускных в 6-НДФЛ

Дата фактического получения отпускных в целях НДФЛ — это день их непосредственной выплаты. Налог с указанных сумм платится в последний день месяца, в котором были выданы деньги.

В рассмотренной ситуации компания пересчитала отпускные в связи с премированием работников. В отношении некоторых из них выдача отпускных и их перерасчет приходятся на разные отчетные периоды. Как заполнить 6-НДФЛ в этом случае.

Фискалы отметили, что порядок заполнения 6-НДФЛ при пересчете данных выплат зависит от того, уменьшилась или, наоборот, увеличилась сумма.

В первом случае придется подать в ИФНС скорректированный НДФЛ-отчет за период, в котором выплаты были начислены. В разделе 1 данной формы следует прописать итоговые величины с учетом уменьшенной суммы отпускных.

Если же в результате пересчета компания доплатила сотруднику отпускные, «уточненку» представлять не нужно. В этом случае в разделе 1 формы 6-НДФЛ того отчетного периода, в котором выдана доплата, указываются итоговые суммы с учетом доплаты отпускных.

6-НДФЛ: работник переводится между подразделениями с разными ОКТМО