Свежие письма Минфина по налогам: обзор для бухгалтера

Обзор писем Минфина для нас приготовил юрист Максим Юзвак.

НДС

В соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 153 НК РФ при передаче имущественных прав налоговая база по НДС определяется с учетом особенностей, установленных статьей 155 НК РФ. При этом особенности определения налоговой базы по НДС при реализации права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) указанной статьей 155 НК РФ не установлены. При предоставлении вышеназванных прав налоговую базу по НДС следует определять в соответствии с пунктом 2 статьи 153 НК РФ, согласно которому налоговая база по НДС определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами.

Письмо от 10 мая 2018 г. № 03-07-11/31174

При получении гарантирующими поставщиками субсидий из региональных бюджетов не на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретаемых товаров (работ, услуг), а в целях компенсации выпадающих доходов в связи с применением ими пониженных тарифов на реализуемую электроэнергию норма, предусмотренная подпунктом 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ, не применяется.

Письмо от 10 мая 2018 г. № 03-07-08/31102

Местом реализации выполняемых российской организацией услуг по сборке и гарантийному ремонту промышленного оборудования на территории Республики Узбекистан, Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такие услуги налогом на добавленную стоимость не облагаются.

Письмо от 10 мая 2018 г. № 03-07-08/31273

Применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость при реализации товаров, в том числе помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, резиденту территории опережающего социально-экономического развития указанными нормами не предусмотрено. В связи с этим операции по реализации вышеуказанных товаров на основании пунктов 2 и 3 статьи 164 НК РФ подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставкам в размере 18 (10) процентов.

Письмо от 7 мая 2018 г. № 03-07-08/30460

Если российская организация оказывает иностранной организации как услуги по обслуживанию и ремонту оборудования, находящегося на территории иностранного государства, так и услуги дистанционной технической поддержки, которые носят вспомогательный характер по отношению к услугам по обслуживанию и ремонту указанного оборудования, то место реализации таких вспомогательных услуг определяется по месту реализации основных услуг и эти услуги также не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 18 мая 2018 г. № 03-07-09/33573

Для принятия к вычету налога на добавленную стоимость по оплате, частичной оплате у налогоплательщика должны быть в наличии счета-фактуры, выставленные продавцом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), документы, подтверждающие фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты, и копии договора с приложениями к нему, предусматривающими перечисление указанных сумм.

Письмо от 7 мая 2018 г. № 03-07-14/30461

Написание в строке счета-фактуры наименования покупателя без указания статуса индивидуального предпринимателя не является основанием для признания счета-фактуры составленным с нарушением установленного порядка.

Письмо от 3 мая 2018 г. № 03-07-08/29875

Российская организация, приобретающая за иностранную валюту у иностранного лица услуги, местом реализации которых является территория Российской Федерации, определяет налоговую базу по налогу на добавленную стоимость по таким операциям исходя из суммы, перечисляемой иностранному лицу иностранной валюты, по курсу, действующему на дату перечисления.

Письмо от 7 мая 2018 г. № 03-07-11/30585

Вычет налога на добавленную стоимость, исчисленного с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего оказания услуг, производится с даты оказания услуг, в том числе в случае, когда услуги оказываются по истечении трех лет с даты получения оплаты, частичной оплаты.

Письмо от 3 мая 2018 г. № 03-07-08/29877

Местом реализации услуг по устному и письменному переводу документации, оказываемых российской организацией, признается территория Российской Федерации и, соответственно, такие услуги являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Письмо от 24 мая 2018 г. № 03-07-09/35006

Вычет сумм налога на добавленную стоимость в отношении приобретенного основного средства без наличия счета-фактуры НК РФ не предусмотрен.

Письмо от 21 мая 2018 г. № 03-07-09/34040

По возвращаемым товарам, в том числе недвижимому имуществу, ранее принятым на учет покупателем, соответствующий счет-фактуру продавцу этих товаров, в том числе недвижимого имущества, выставляет покупатель, являющийся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость. В случае если при реализации товаров, в том числе недвижимого имущества, налоговая база определялась продавцом в порядке, установленном пунктом 3 статьи 154 НК РФ, то в счете-фактуре, выставляемом покупателем продавцу в отношении возвращаемых товаров, в том числе недвижимого имущества, указываются показатели из счета-фактуры, выставленного продавцом при реализации этих товаров, в том числе недвижимого имущества.

Письмо от 31 мая 2018 г. № 03-07-08/36914

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ в случае получения налогоплательщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий и (или) бюджетных инвестиций на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, а также на возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам) в порядке, предусмотренном Кодексом, подлежат восстановлению независимо от факта включения суммы налога на добавленную стоимость в субсидии и (или) бюджетные инвестиции.

В случае получения налогоплательщиками субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на приобретение товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, налог на добавленную стоимость, уплаченный при ввозе таких товаров, в том числе за счет собственных средств, вычету не подлежит.

Письмо от 28 мая 2018 г. № 03-07-07/36076

Операции по реализации услуг по временному размещению для проживания в общежитиях освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 16 апреля 2018 г. № 03-07-11/25155

Субсидии, предоставляемые в рамках Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники, связаны с оплатой реализуемой производителями сельскохозяйственной техники и не относятся к субсидиям, связанным с оплатой приобретаемых ими товаров (работ, услуг, имущественных прав). В случае реализации сельскохозяйственной техники с учетом скидки, предоставляемой производителем покупателю в соответствии с Правилами, вышеуказанная норма подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ в отношении сумм НДС, предъявленных производителю в процессе производства и реализации данной техники, не применяется и, соответственно, суммы НДС восстановлению не подлежат.

Письмо от 12 апреля 2018 г. № 03-07-10/24440

Что касается налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам, имущественным правам), приобретенным за счет кредитных средств, то вычеты налога производятся в порядке, предусмотренном статьями 171 и 172 НК РФ. В случае если источником для возврата кредитных средств являются средства предоставленных бюджетных инвестиций, то суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету в установленном порядке, подлежат восстановлению на основании вышеуказанного подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ.

Письмо от 11 апреля 2018 г. № 03-07-05/23923

У банков, применяющих порядок исчисления налога на добавленную стоимость, установленный в ст. 170 НК РФ, налоговая база по налогу исчисляется в соответствии с пунктом 3 статьи 154 НК РФ при реализации имущества, в том числе нежилых помещений, выделенных при разделе недвижимого имущества (здания), полученного по договору о предоставлении отступного, до начала его (их) использования для осуществления банковских операций, сдачи в аренду или до введения в эксплуатацию. При этом стоимость реализуемого имущества, в том числе нежилых помещений, определяется банком по данным бухгалтерского учета.

Что касается расчета стоимости нежилых помещений, выделенных при разделе недвижимого имущества (здания), полученного по договору о предоставлении отступного, то порядок определения стоимости такого имущества нормами главы 21 НК РФ не регулируется.

Письмо от 11 апреля 2018 г. № 03-07-11/23906

Поскольку дочерние общества юридического лица, в уставный (складочный) капитал которых внесены средства, ранее предоставленные юридическому лицу в виде бюджетных инвестиций, капитальные вложения в объекты капитального строительства, находящиеся в их собственности, и (или) приобретение объектов недвижимого имущества осуществляют за счет бюджетных средств, суммы налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам, имущественным правам), приобретенным за счет данных средств, к вычету у данного дочернего общества не принимаются.

Письмо от 23 марта 2018 г. № 03-03-06/1/18466

Что касается оказываемых организацией услуг по организационно-техническому, экспертно-аналитическому и информационному обеспечению проведения конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку, то такие операции в указанный перечень не включены и, соответственно, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 24 мая 2018 г. № 03-07-08/35023

В случае если товары, перевозимые по территории Российской Федерации железнодорожным транспортом, под таможенную процедуру экспорта (реэкспорта) не помещены, в отношении услуг по их перевозке, оказываемых российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте, нулевая ставка налога на добавленную стоимость не применяется и такие услуги, на основании подпункта 3 статьи 164 НК РФ, облагаются налогом по ставке в размере 18 процентов. Что касается подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ, упоминаемого в письме, то согласно абзацу шестому данного подпункта норма о применении нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении услуг по международной перевозке товаров железнодорожным транспортом на услуги, оказываемые российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте, не распространяется.

Письмо от 19 марта 2018 г. № 03-07-14/16852

Поскольку оказываемые заемщику банком, не отказавшимся на основании пункта 5 статьи 149 НК РФ от освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость, вышеназванные расчетно-гарантийные услуги включаются в условия кредитного договора в соответствии со статьей 819 Гражданского кодекса и, соответственно, являются неотъемлемой частью банковской операции по кредитованию, освобождаемой от налогообложения налогом на добавленную стоимость, то данные услуги налогом на добавленную стоимость не облагаются. В связи с этим плата, получаемая банком от заемщика, включенного в программу страховой защиты, за оказанные расчетно-гарантийные услуги, в налоговую базу по данному налогу не включается.

Письмо от 24 мая 2018 г. № 03-07-11/35126

Налогоплательщик, утративший право на применение упрощенной системы налогообложения и перешедший на общий режим налогообложения, признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость начиная с того отчетного (налогового) периода, в котором допущено несоответствие установленным требованиям. В связи с этим осуществляемые организацией, утратившей право на применение упрощенной системы налогообложения, операции по реализации товаров (работ, услуг), в том числе в счет предварительной оплаты (частичной оплаты), полученной в период применения упрощенной системы налогообложения, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в порядке, установленном главой 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ, начиная с отчетного (налогового) периода, в котором утрачено данное право.

Письмо от 24 мая 2018 г. № 03-07-11/35114

Денежные средства, не связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются. Получаемые покупателем денежные средства, перечисляемые поставщиком в целях компенсации расходов покупателя по оплате банковской гарантии, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включаются.

Письмо от 28 мая 2018 г. № 03-07-07/36077

При приобретении электронных авиабилетов для проезда сотрудников организации к месту командировки и обратно, при исчислении НДС, подлежащего уплате в бюджет, к вычету принимается сумма НДС, выделенная отдельной строкой в маршрут/квитанции электронного пассажирского билета, составленного автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок и распечатанного на бумажном носителе, а в случае приобретения электронных железнодорожных билетов для проезда сотрудников организации к месту командировки и обратно к вычету принимается сумма налога, выделенная отдельной строкой в контрольном купоне электронного проездного документа (билета), составленного автоматизированной системой управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте и распечатанного на бумажном носителе.

Письмо от 31 мая 2018 г. № 03-07-08/37241

Местом реализации оказываемых российской организацией иностранному юридическому лицу услуг по размещению и хранению информации в цифровом (электронном) виде, хостинга с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такие услуги налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации не облагаются.

Письмо от 17 мая 2018 г. № 03-07-05/33105

Поскольку банки, применяющие норму пункта 5 статьи 170 НК РФ, вычеты налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам не осуществляют, то такими банками счета-фактуры в отношении возвращаемых по причине ненадлежащего качества товаров, принятых на учет, не составляются. При этом продавцу этих товаров следует выставлять корректировочные счета-фактуры в порядке, установленном вышеуказанным постановлением Правительства РФ.

Налог на прибыль

Если предоставляемая субсидия была выделена в качестве недополученной выручки от реализации электрической энергии по регулируемому тарифу (то есть когда компенсируется разница между базовой ценой (тарифом) и ценой реализации), то при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций указанная субсидия подлежит отражению в составе доходов на дату реализации электрической энергии.

В случае если предоставляемая субсидия была выделена в качестве компенсации убытка, полученного организацией от реализации электрической энергии по регулируемому тарифу, то при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций указанная субсидия подлежит отражению в составе доходов на дату поступления денежных средств на расчетный счет.

Письмо от 10 мая 2018 г. № 03-03-07/31371

По договору страхования, заключенному на срок более одного отчетного периода, страховую премию страхователю необходимо учитывать в расходах для целей налогообложения прибыли организаций равномерно в течение срока действия договора страхования.

В случае заключения к основному договору страхования дополнительного соглашения, условиями которого предусмотрено включение в основной договор новых работников организации-работодателя, расходы в виде дополнительных сумм платежей (взносов) по договору добровольного личного страхования работников, могут быть учтены в составе расходов для целей налогообложения прибыли организаций. При этом должны быть соблюдены все существенные условия договора добровольного личного страхования работников.

Если договор страхования заключен на срок не менее одного года, но страхователь досрочно расторгает договор до истечения одного года с момента заключения договора, то расходы, отнесенные ранее в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, должны быть исключены из состава расходов, учитываемых при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций, поскольку были нарушены условия, установленные пунктом 16 статьи 255 НК РФ.

Письмо от 14 мая 2018 г. № 03-03-06/1/31933

С целью формирования данных налогового учета необходимо наличие надлежащим образом оформленных оправдательных документов, подтверждающих понесенные расходы. При этом следует отметить, что НК РФ не регламентирует перечень документов или мероприятий, подтверждающих производственный характер.

Письмо от 17 мая 2018 г. № 03-03-06/1/33132

Затраты на доработку нематериального актива учитываются в течение периода использования нематериального актива.

Письмо от 14 мая 2018 г. № 03-03-06/1/31986

Поскольку при получении основного средства в качестве вклада в имущество у организации-получателя не возникает налогооблагаемого дохода, указанное основное средство принимается к учету у получающей организации по первоначальной стоимости, равной нулю. При этом, если были понесены расходы на доставку и доведение до состояния, в котором основное средство пригодно для использования, и иные аналогичные расходы, первоначальная стоимость полученного имущества формируется исходя из фактически понесенных затрат. Исчисление амортизации по амортизируемым основным средствам, в том числе полученным в качестве вклада в имущество, осуществляется в порядке, изложенном в статьях 258 - 259 НК РФ.

Письмо от 14 мая 2018 г. № 03-03-06/1/31991

Если имущество, полученное в результате ликвидации дочернего общества, отвечает критериям, установленным статьей 256 НК РФ, такое имущество может быть включено в состав амортизируемого имущества. Налогоплательщик не имеет права включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в отношении основных средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств, полученных в результате ликвидации дочерней организации, так как у него отсутствуют расходы на приобретение этих основных средств.

Письмо от 10 мая 2018 г. № 03-03-07/31147

Налогоплательщик вправе учесть понесенные им расходы на оплату услуг адвокатов, при соответствии указанных расходов требованиям статьи 252 НК РФ и при условии, что они не поименованы в статье 270 НК РФ.

Письмо от 18 мая 2018 г. № 03-03-07/33766

В случае отмены командировки налогоплательщик вправе учитывать понесенные им убытки при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций, при соответствии критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ, и при условии, что такие расходы не поименованы в статье 270 НК РФ.

Письмо от 11 апреля 2018 г. № 03-07-05/23923

Расходы, осуществленные налогоплательщиком по подготовке к продаже полученного по отступному имущества, могут быть учтены в момент реализации такого имущества при условии соответствия их положениям статьи 252 НК РФ. При этом стоимость отдельных нежилых помещений, выделенных из полученного имущества, для целей налогообложения формируется исходя из фактических расходов по приобретению (созданию) этого имущества.

Письмо от 23 марта 2018 г. № 03-03-06/1/18466

Расходы на осуществление организационно-технического, экспертно-аналитического и информационного обеспечения по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку могут учитываться в соответствии с подпунктом 48.7 пункта 1 статьи 264 НК РФ, если выполняются два условия:

- такие услуги оказываются безвозмездно органам государственной власти или органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям;

- оказание указанных услуг является обязанностью налогоплательщика, установленной законодательством Российской Федерации.

Письмо от 30 мая 2018 г. № 03-03-06/1/36756

Для целей налогообложения прибыли расходы подлежат признанию в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся в соответствии с условиями договора. При составлении первичного учетного документа в виде электронного документа датой признания расходов в целях налогообложения прибыли будет признаваться дата документа, сформированного в подтверждение возникновения соответствующих расходов.

Письмо от 24 мая 2018 г. № 03-03-06/1/35167

В случае, если основное средство не поименовано в Классификации основных средств, а срок полезного использования установлен на основании технических условий или рекомендаций изготовителя с включением такого основного средства в амортизационную группу, налогоплательщик вправе применить амортизационную премию в порядке, установленном пунктом 9 статьи 258 НК РФ.

Письмо от 11 мая 2018 г. № 03-03-06/1/31808

Если доля участника в уставном капитале организации, приобретенная после 01.01.2011, увеличилась вследствие дополнительного приобретения долей других участников, то предусмотренная статьей 284.2 НК РФ ставка налога на прибыль организаций может применяться к налогооблагаемому доходу, полученному от владения той частью доли в уставном капитале, которая на дату реализации непрерывно принадлежала налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет.

Письмо от 28 мая 2018 г. № 03-03-06/1/35857

Требование подпункта 57 пункта 1 статьи 251 НК РФ о прямом или косвенном распоряжении Российской Федерацией более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), будет выполняться при подтверждении Росимуществом соответствующих прав распоряжения.

Письмо от 22 мая 2018 г. № 03-03-06/1/34481

Расходы налогоплательщика, осуществленные в рамках образовательной программы, реализуемой с использованием сетевой формы, учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в порядке, установленном абзацем седьмым пункта 3 статьи 264 НК РФ. При этом в силу положений пункта 16 статьи 270 НК РФ расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества и расходы, связанные с такой передачей, в целях налогообложения прибыли не учитываются. Учитывая изложенное, компенсация налогоплательщиком расходов образовательной организации не учитывается налогоплательщиком при определении налоговой базы по налогу на прибыль на основании пункта 16 статьи 270 НК РФ.

НДФЛ

Если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения членам совета многоквартирного (МКД) и председателю совета МКД управляющей организацией за счет денежных средств, поступивших на счет данной организации, то в данном случае управляющая организация выступает в качестве налогового агента и обязана исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщику, и перечислять суммы налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации.

Письмо от 14 мая 2018 г. № 03-03-06/1/31933

В целях освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц сумм оплаты организацией стоимости топлива, приобретаемого сотрудниками для нужд организации, в организации должны иметься документы, подтверждающие факт осуществления соответствующих расходов для служебных целей, а также суммы произведенных в этой связи расходов.

При отсутствии документального подтверждения осуществленных расходов у сотрудников в соответствии с положениями статьи 211 НК РФ могут возникать доходы в натуральной форме. Соответственно, оснований для освобождения от налогообложения доходов, полученных работниками в таком случае, не имеется.

Письмо от 17 мая 2018 г. № 03-04-05/33401

В случае реализации акций, полученных в ходе приватизации предприятия, в качестве расходов на приобретение указанных акций может рассматриваться рыночная стоимость акций на момент их приобретения за приватизационные чеки (ваучеры), а также суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с хранением и реализацией указанных акций. При отсутствии рыночной стоимости акций в качестве расходов на их приобретение может рассматриваться номинальная стоимость приватизационных чеков (ваучеров), переданных за эти акции, либо их стоимость, согласованная сторонами договора о продаже акций за приватизационные чеки.

Освобождений от уплаты налога при продаже акций, приобретенных до 1 января 2011 г., главой 23 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 16 мая 2018 г. № 03-04-05/32813

Доходы в денежной форме, полученные физическим лицом в порядке дарения от другого физического лица, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании указанной нормы независимо от того, что даритель и одаряемый не являются членами семьи и (или) близкими родственниками. Положения пункта 18.1 статьи 217 НК РФ об освобождении от налогообложения полученных доходов применяются независимо от налогового статуса физических лиц, получающих доходы в порядке дарения.

Письмо от 23 мая 2018 г. № 03-04-06/34866

В целях получения стандартных налоговых вычетов физические лица вновь обязаны представить заявления и документы, подтверждающие право на стандартные налоговые вычеты, в акционерные пенсионные фонды, возникшие в результате реорганизации в форме преобразования согласно статье 57 Гражданского кодекса и пункту 3 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013 N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Письмо от 22 мая 2018 г. № 03-04-05/34530

В случае реорганизации общества с ограниченной ответственностью в форме преобразования в акционерное общество срок нахождения акций общества, созданного в результате реорганизации, в собственности налогоплательщика исчисляется с даты приобретения им в собственность долей в уставном капитале реорганизуемого общества с ограниченной ответственностью.

Письмо от 23 мая 2018 г. № 03-04-06/34676

Перечень документов, подтверждающих фактическое нахождение физического лица на территории Российской Федерации, НК РФ не установлен. Подтверждение фактического нахождения физического лица на территории Российской Федерации может производиться на основании любых документов, оформленных в установленном порядке, позволяющих установить количество дней его фактического пребывания на территории Российской Федерации.

Свидетельство о регистрации по месту временного пребывания, документы о регистрации по месту жительства (пребывания), оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подтверждают право нахождения физического лица в Российской Федерации, но не являются документами, подтверждающими фактическое время его нахождения на территории Российской Федерации.

Письмо от 23 мая 2018 г. № 03-04-05/34859

Если по итогам налогового периода сотрудники организации не приобрели статус налогового резидента (находились в Российской Федерации менее 183 дней), их доходы, полученные в данном налоговом периоде, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 30 процентов. Изложенный порядок определения налогового статуса применяется в отношении физических лиц независимо от гражданства.

Письмо от 24 мая 2018 г. № 03-04-06/35259

Доходы спортсменов - членов спортивных сборных команд, в том числе субъекта Российской Федерации, в виде возмещения организацией, направившей их на соревнования, расходов, связанных с их участием в спортивных соревнованиях, освобождаются от налогообложения в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 НК РФ. Освобождение от налогообложения стоимости проезда и проживания спортсменов во время соревнований статьей 217 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 28 мая 2018 г. № 03-04-05/36089

В соответствии с пунктом 4 статьи 210 НК РФ для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка в размере 30 процентов, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению. При этом налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 НК РФ, не применяются.

Вышеприведенные нормы главы 23 НК РФ не противоречат положениям статьи 3 НК РФ о недопущении различных форм дискриминации налогоплательщиков.

Письмо от 29 мая 2018 г. № 03-04-05/36431

Доходы в виде чаевых, перечисляемых клиентами ресторанов (кафе) напрямую официанту (с банковской карты клиента на банковскую карту официанта), освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании указанной нормы.

Письмо от 18 мая 2018 г. № 03-04-05/33747

Документами, подтверждающими нахождение физического лица за пределами Российской Федерации для проведения краткосрочного лечения, могут являться, в частности, копии страниц загранпаспорта со специальными (лечебными) визами, выданными консульскими органами иностранных государств, и отметками органов пограничного контроля о пересечении границы, договоры с иностранными медицинскими организациями на проведение лечения, справки, выданные иностранными медицинскими организациями, свидетельствующие о проведении лечения, с указанием времени проведения лечения.

Письмо от 18 мая 2018 г. № 03-04-06/33767

Из нормы пункта 1 статьи 214.2 НК РФ следует, что она применяется в отношении денежных вкладов в рублях или в иностранной валюте. Доходы в виде процентов по вкладам, предметом которых является драгоценный металл, облагаются налогом в полном объеме по ставке 13% (для резидентов) или 30% (для нерезидентов).

Письмо от 21 мая 2018 г. № 03-04-05/34004

В настоящее время законодательством Российской Федерации, включая законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, не определен правовой статус криптовалют. В связи с этим, а также с учетом положений пункта 7 статьи 3 НК РФ о том, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), полагаем возможным до законодательного урегулирования вопросов, связанных с обращением и налогообложением криптовалют, при определении налоговой базы по доходам, полученным от операций купли-продажи криптовалют, исходить из нормы абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ.

Страховые взносы

Если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения членам совета и председателю совета многоквартирного дома (МКД) управляющей организацией за счет денежных средств, поступивших на счет данной организации от собственников жилья, то в данном случае управляющая организация выступает в качестве лица, производящего выплату вознаграждения указанным лицам, и, соответственно, является страхователем, а упомянутые члены совета и председатель совета МКД - застрахованными лицами в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. Источником уплаты страховых взносов должны являться денежные средства собственников помещений в МКД и предусматриваться решением общего собрания собственников в расходах, предназначенных для выплаты вышеуказанных вознаграждений.

Письмо от 18.04.2018 г. № 03-15-05/25909

Уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды имеет не столько фискальный, сколько социально значимый характер, поскольку от уплаченных в конечном итоге сумм страховых взносов зависит обеспечение доходов государственных внебюджетных фондов, за счет средств которых финансируются различные виды социальных выплат гражданам.

В настоящее время согласно положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ основной категорией плательщиков страховых взносов являются лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, т.е. работодатели. Физические лица - работники не являются плательщиками страховых взносов. Установление отчислений страховых взносов с доходов граждан в настоящее время не рассматривается.

Письмо от 29 мая 2018 г. № 03-04-05/36431

Суммы чаевых, перечисляемые клиентами ресторанов (кафе) напрямую официанту (с банковской карты клиента на банковскую карту официанта), не подлежат обложению страховыми взносами в соответствии с пунктом 4 статьи 420 НК РФ.

Другие налоги

В отношении предпринимательской деятельности, связанной с реализацией товаров по образцам и каталогам в рамках договоров розничной купли-продажи через объект стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 150 кв. м с последующим отпуском товаров покупателям со склада, может применяться ЕНВД. При этом площадь торгового зала магазина (павильона) определяется без учета площади помещения склада, предназначенного для выдачи товаров покупателям.

Письмо от 7 мая 2018 г. № 03-11-11/30603

В целях ЕНВД площадь зала обслуживания посетителей устанавливается на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов в целом по объекту организации общественного питания. Если залы обслуживания посетителей и бары, находящиеся на разных этажах здания, относятся к одному объекту организации общественного питания, то в целях ЕНВД учитывается их общая площадь. В случае если общая площадь залов обслуживания посетителей и баров объекта организации общественного питания превышает 150 кв. метров, то система ЕНВД в отношении услуг общественного питания, осуществляемых через данный объект, применяться не может.

Письмо от 17 мая 2018 г. № 03-05-05-01/33062

Имущество, учитываемое в бухгалтерском учете в качестве готовой продукции или товаров, не является объектом налогообложения по налогу на имущество организаций и, следовательно, не подлежит налогообложению налогом на имущество организаций, в том числе в соответствии со статьей 378.2 НК РФ.

Письмо от 28 мая 2018 г. № 03-05-05-04/35819

В случае представления регистрирующими органами в налоговые органы сведений о различных мощностях двигателя транспортного средства в зависимости от вида топлива (бензин и газ), при расчете транспортного налога должна учитываться максимальная паспортная мощность двигателя, в частности, в приведенном случае 100 л. с.

Письмо от 24 мая 2018 г. № 03-03-06/1/35167

Подпункт 8 пункта 4 статьи 374 НК РФ применяется в отношении основных средств, поименованных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

Письмо от 28 мая 2018 г. № 03-05-05-01/35997

В формально-юридическом смысле налоговые ставки и налоговые льготы являются разными элементами налогообложения, в связи с чем установленная пунктом 3.3 статьи 380 НК РФ налоговая ставка по налогу на имущество организаций не признается налоговой льготой по налогу на имущество организаций.

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