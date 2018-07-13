Сколько получают наши и американские чиновники. Плюс свежие вакансии для бухгалтеров, которым госслужба не нужна

Бухгалтер, не хочешь переквалифицироваться?

Например, в госслужащего.

Чиновники неплохо зарабатывают в любой стране. И их ожидает достойное пенсионное обеспечение.

В США зарплаты чиновников устанавливаются в соответствии с Генеральной схемой (General Schedule, GS), которая охватывает 1,5 млн государственных служащих.

Схема состоит из 15 категорий, по 10 ступеней в каждой. В самой нижней, 1-ой категории, годовые зарплаты колеблются от 18,8 тыс. до 23,5 тыс. долларов. В самой верхней, 15-ой, от 105 тыс. до 136,6 тыс. (это около 8 млн рублей). Все суммы опубликованы на специализированном правительственном сайте.

Для чиновников более высокого ранга вилка находится на более высоком уровне – от 153,8 тысячи до 210,7 тысячи долларов в год (около 12,5 млн рублей).

А нам повысить свое благосостояние помогут новые вакансии для бухгалтеров от Бух.Джоб:

Вакансия: Главный бухгалтер в ООО "ФЛАЙТ" (розничная торговля)



Обязанности: ООО на общем режиме налогообложения (раздельный учет), и ИП на ЕНВД



Требуемые умения и навыки: Отчетность по профилю, представление интересов в соответствующих органах



Расположение: #Сыктывкар (работа в офисе)



З/п: 40-60 тыс. рублей



Условия работы: в центре города



Контакты: EK554504@mail.ru



Вакансия: Бухгалтер для ип работающего по контракту в ИП Смирнов А. Н. (Консалтинг)



Обязанности: Помощь в регистрации ип, определение верного оквэд, полный расчет налогов и отчислений, помощь в составлении отчетности, помощь в составлении документов для контролирующих органов и т.д.



Требуемые умения и навыки: Знание налогового законодательства в сфере ип, отчетность, паспорт сделки и пришедшие ему на смену изменения



Расположение: #Санкт-Петербург



З/п: По договоренности (объем работ и периодичность)



Условия работы: Желательно *вживую* пообщаться на начальном этапе, далее - удаленно



Контакты: Kankulova-22@mail.ru или whatsapp



Вакансия: Замглавбуха в Сисофт девелопмент (Программное обеспечение)



Обязанности: Ведение всех участков бухучета (кроме фот и кадров)



Требуемые умения и навыки: 1С 8.2 и 8.3



Расположение: #Москва, #м.Нагатинская



З/п: 40-60 тыс. рублей



Условия работы: 5/2 с 10 до 18, дмс



Контакты: kuhtina@ler.ru, Елена



Вакансия: Главный бухгалтер в ГК Управдом (ЖКХ)



Обязанности: Формирование учетной политики организации для бухгалтерского учета и налогового учета. Ведение юридических лиц с разной системой налогообложения (ТСНО и УСНО) Своевременное составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности Налоговое планирование и оптимизация налогообложения Организация работы с налоговыми и другими проверяющими органами. Взаимодействие с аудиторами.



Требуемые умения и навыки: Образование: высшее Опыт работы: от 3-х лет в должности заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера Личные качества: ответственность, коммуникабельность, умение работать в режиме многозадачности, умение работать с большим объемом информации Знание стандартов бухгалтерского учета РФ, налогового законодательства Успешный опыт прохождения налоговых проверок.



Расположение: #Дзержинск Нижегородской обл



З/п: 60-80 тыс. рублей



Условия работы: Полный соц. пакет, Рабочий день с 8.00 до 17.00 вых.: субб. и воскресенье. Полный рабочий день. На территории работодателя.



Контакты: Personal@domuprav.com, Валентина Анатольевна



Вакансия: Бухгалтер по товарному учету в MUST (Информационные технологии)



Обязанности: Работа с первичной документацией по движению товара (принятие к учету импортного товара по ДТ, товара по локальным закупкам, архивирование документов). Учет перемещения товара между складами (брак, тестирование). Контроль формирования документов реализации. Отражение в учете возврата товара от покупателей. Проверка и отражение документов по гарантийному возврату товара от покупателя. Подготовка и сбор документов для таможни по запросу отдела логистики. Ежеквартальная сверка с контрагентами, взаимозачеты. Подбор документов для камеральных проверок. Контроль расчетов с покупателями. Обработка входящей корреспонденции от контрагентов. Участие в инвентаризациях, документальное оформление результатов. Ведение бухгалтерского учета по счетам 62,60 в части расчетов за поставленный и реализованный товар. Сбор, подготовка документов для налоговых, аудиторских проверок. Выполнение поручений главного бухгалтера.



Требуемые умения и навыки: Образование высшее/среднее специальное профильное. Опыт работы от 3-х лет по ведению товарного учета. Знание и понимание бухгалтерских проводок. Знание и опыт работы в 1С 8.3.



Расположение: #Москва #офис #РечнойВокзал #осно



З/п: 40-60 тыс. рублей



Условия работы: Работа в комфортном офисе на берегу канала им. Москвы недалеко от м. Речной вокзал (в октябре откроется м. Беломорская, от которой до офиса 5-7 минут пешком). Белая з/п. Работа в команде увлеченных своим делом профессионалов. Оформление, гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ. Пятидневная рабочая неделя, рабочий день 10-00 - 19-00 или 09-00 - 18-00.



Контакты: l.bukanova@mustcompany.ru, Лариса

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