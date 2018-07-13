Новый экзамен для аудиторов: к чему готовиться и стоит ли бояться

После 2020 года систему аттестации аудиторов ждут масштабные изменения. В силу вступит новая модель Единого квалификационного экзамена – испытание, которое должен пройти любой претендент на должность аудитора. К чему готовиться претендентам и как изменится качество кадров после этого нововведения?

Действующий экзамен и предпосылки к его изменению

Как рассказали нам в Единой аттестационной комиссии – организации, занимающейся проведением экзамена, действующая модель квалификационного экзамена работает с 2011 г. и включает в себя 2 этапа: компьютерное тестирование и письменную работу.

За семь лет экзамен претерпел ряд значительных изменений. Так, у претендентов появилась возможность получать зачет успешно сданных частей письменной работы и в отдельных случаях продлевать срок прохождения этого этапа. Существенно расширились опции, предлагаемые порталом Единой аттестационной комиссии претендентам. В частности, на сайте претендент найдет не только рекомендуемые источники информации для сдачи экзамена, примеры экзаменационных заданий, но также сможет воспользоваться интерактивным online-тренажером. Последний полностью имитирует процедуру компьютерного тестирования.

С 2016 г. претенденты, успешно сдавшие квалификационный экзамен, получили дополнительные бонусы в виде зачета 5 бумаг экзамена АССА и 6 бумаг экзамена ACA. Единая аттестационная комиссия продолжает работу по зачету других бумаг (модулей) международных квалификационных аттестаций для претендентов, успешно сдавших квалификационный экзамен в ЕАК.

Необходимость введения новой модели квалификационного экзамена обусловлена потребностью отвечать вызовам современной экономики, которым должны соответствовать бизнес и аудиторское сообщество.

В этой связи на основании Поручения Правительства РФ Единая аттестационная комиссия приступила к разработке принципиально новой модели квалификационного экзамена.

Кто и как разрабатывал модель нового экзамена

Для решения задачи были привлечены в первую очередь представители профессионального сообщества, которые осуществляют свою деятельность в интересах как государственных, так и частных структур, работают с международными компаниями в России и за рубежом, авторитет которых не вызывает сомнения. Также отдельное внимание разработчики уделили взаимодействию с научным сообществом, преподавателями ведущих вузов страны, которые внесли значительный вклад в создание новой модели экзамена.

Разработка новой модели сопровождалась бурным обсуждением необходимости включения того или иного блока в программу экзамена, дискуссии велись и о форме сдачи; так или иначе в разработке экзамена приняли участие около 50 специалистов. При создании перспективной модели важно было учесть и международный опыт.

Главные отличия новой модели

Главное изменение заключается в самом подходе к экзамену. В отличие от действующей новая модель будет ориентирована на оценку компетенций претендентов в шести установленных областях аттестации, в разрезе 12 модулей, сгруппированных по трем уровням. Такой подход соответствует основным международным сертификациям и наиболее полно отвечает интересам будущих работодателей. Ведь необходимо, чтобы претендент не только хорошо ориентировался в законах и нормативных актах, но и мог наилучшим образом применить эти знания для решения конкретных задач.

Претенденту будет куда сложнее «зазубрить» законы и получить положительную оценку за экзамен, проводимый по новой модели.

Будущий экзамен на базовом уровне будет иметь преференции для претендентов, получивших профильное экономическое образование в виде зачета отдельных модулей, если аналогичные программы изучались ими ранее в вузе.

Для реализации новой системы зачетов модулей базового уровня Единая аттестационная комиссия активно взаимодействует с ведущими российскими вузами, изучает опыт международных квалификаций и на основе этого разрабатывает специальный регламент, который позволит организовать процесс зачета на высоком качественном уровне.

В новом экзамене будут оцениваться с помощью кейсов также профессиональные навыки и ценности, в том числе профессиональная этика аудитора.

Модульный формат нового квалификационного экзамена позволит привлечь к сдаче экзамена на базовом уровне представителей смежных с аудитом профессий и еще больше повысить престиж квалификационного экзамена.

Переход на новую модель

При введении новой модели экзамена предусматривается переходный период, согласно которому претендент, начавший сдавать экзамен по действующей модели, будет иметь два года для успешного завершения процедуры сдачи экзамена в удобном для него формате.

В нормативной базе пока не предусмотрено изменений, согласно которым претендент, успешно сдавший экзамен по действующей модели, будет вынужден пересдавать или досдавать модули нового экзамена.

В настоящее время Единая аттестационная комиссия также ведет активную работу с учебными центрами, направленную на то, чтобы адаптировать их образовательные программы для сдачи как действующего, так и перспективного квалификационного экзамена.