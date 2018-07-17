ФНС: как инспекторам доначислять на выездных, если при камералке ничего не нашли

В письме от 07.06.2018г. № СА-4-7/11051 ФНС направила своим подведомственным подразделениям рекомендации о возможности доначисления налогов при проведении выездных проверок, даже если при проведении камералки ничего не нашли.

Как всегда, ФНС ссылается на сложившуюся судебную практику и положения НК.

Четыре главных вывода ФНС

Поскольку выездные налоговые проверки являются самостоятельной формой налогового контроля,по итогам выездной налоговой проверки налогоплательщику может быть вменена недоимка по налогу.

При этом, по мнению чиновников из ФНС, следует, что акт и решение по камеральной налоговой проверке не являются разъяснениями по вопросам применения законодательства о налогах и сборах в связи с чем наличие решения по результатам камеральной налоговой проверки не исключает привлечение налогоплательщика к ответственности и уплату им пени за несвоевременное исполнение обязательств по уплате налогов, установленное в ходе выездной налоговой проверки.

Т.е. если при проведении камеральной проверки у вас не установлено нарушений, и вы продолжаете вести учет и начисление налогов по такой уже проверенной схеме, то это не спасет вас при выездной проверке, если другому чиновнику вдруг не понравится уже проверенная схема ведения учета.

2. На основе судебных решений чиновники ФНС согласились с тем, что по смыслу статьи 89 Налогового кодекса РФ налоговый орган, доначислив по результатам выездной налоговой проверки прямые налоги, обязан уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму доначисленного налога,

Т.е. если придут проверять только страховые взносы, то доначислить смогут, а уменьшать налог на прибыль не станут.

ФНС отмечает, что при предоставлении уточненной налоговой декларации после окончания выездной налоговой проверки, но до принятия решения по ней, налоговый орган с учетом объема и характера уточняемых сведений вправе провести дополнительные мероприятия налогового контроля, руководствуясь пунктом 6 статьи 101 Налогового кодекса РФ, либо, вынося решение без учета данных уточненной налоговой декларации, назначить проведение повторной выездной налоговой проверки в части уточненных данных.

Вместе с тем в соответствии с нормами права налоговый орган вправе, но не обязан учитывать в решении по результатам проверки показатели уточненных налоговых деклараций, представленных налогоплательщиками после составления акта выездной налоговой проверки, сохраняя при этом свое право на последующую реализацию возможности осуществления в отношении таких деклараций соответствующих мероприятий налогового контроля.

Т.е. если вы в ходе проверки представите уточненную декларацию, в которой скорректирована сумма расходов и сложилась переплата по налогу на прибыль организаций в размере, превышающем сумму выявленной за этот же период недоимки, то не факт, проверяющие учтут это в Акте проверки.

Таким образом, в случае подачи налогоплательщиками уточненных налоговых деклараций после окончания выездной налоговой проверки, но до принятия решения по ней налоговый орган имеет право, как на проведение дополнительных мероприятий налогового контроля (пункт 6 статьи 101 НК РФ) и учет показателей уточненных налоговых деклараций при принятии решения по проверке,на основании абзаца шестого пункта 10 статьи 89 НК РФ. Налоговый орган также вправе проверить уточненные налоговые декларации исключительно в рамках камеральных налоговых проверок.

4. ФНС особо обращено внимание на то, что наряду с указанным правилом в абзаце третьем пункта 1 статьи 54 НК, установлено право налогоплательщика произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором ошибки (искажения) были выявлены, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

В последнем случае ошибка (искажение) в определении налоговой базы и суммы налога не приводит к нарушению интересов казны.

Соответственно, исправление такой ошибки (искажения) не посредством подачи уточненной декларации за предыдущий налоговый период, а посредством отражения исправленных сведений в текущей налоговой декларации признается допустимым.

При этом предполагается, что к моменту исправления ошибки (подачи налоговой декларации) не истек установленный статьей 78 НК РФ трехлетний срок возврата (зачета) переплаты, учитывая, что лишь в течение указанного срока налогоплательщик вправе распоряжаться соответствующей суммой излишне уплаченного в бюджет налога.

Рекомендую всем ознакомиться с письмом от 07.06.2018г. № СА-4-7/11051 и учитывать, что налоговые органы на местах обязательно будут применять выводы, указанные в письме, при проведении выездных проверок.