Мифические долги перед налоговой, отчетность при отсутствии деятельности и снова онлайн-кассы. Что беспокоит коллег

Что делать, если налоговики шлют требования, а недоимок нет? Чего ждать после исключения из ЕГРЮЛ? Какие формы представлять, если деятельности нет? Как определить, как физлицо оплатило – через операциониста или по карте? Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»?

Почему налоговая все равно шлет требования?

Часто встречается ситуация, когда налоговая выставляет требования на копеечные недоимки, пени, при условии, что все налоги/взносы уплачены в полном размере и в срок.

Коллеги, столкнулась с такой проблемой: от налоговой постоянно (стабильно 3-4 раза в месяц) приходят требования об уплате мифических недоимок, пеней. Мы платим налоги все вовремя, не пропускаем сроков, не путаем кбк и тд. т.е. ошибок в уплате НЕТ. Приходится каждый раз ехать в налоговую и разбираться. Как изменить ситуацию? У какого какой личный опыт в этом вопросе? Помогите мне пожалуйста своим советом. – Татьяна Катаржиева

Как говорится в пословице: «С миру по нитке – голому рубашка», а в нашем случае – с налогоплательщиков по копейке….

Что советуют коллеги?

– «Если отчетность в электронном виде - сделайте запрос "выписка операций по расчетам с бюджетом" прям берите большой период, и берите все налоги. Там все-все видно, все начисления по каждому КБК все ваши декларации и уплаты и все-все-все. Я этой выпиской разгребаю любой косяк, даже чуднЫе передачи данных из ПФР и ФСС можно в голове уложить, хоть понять откуда ноги растут» (Анна Кондарова);

– «Округляю и плачу. К примеру, начислено 12345.64 - в платежке 12500.00. Все налоги и взносы, кроме НСПЗ и НДФЛ. Там четко оплачиваю. После сверку с ФНС производим» (Эльмира Борисовна).

Исключение из ЕГРЮЛ

Налоговые органы занимаются чисткой организаций. Рассылают письма, в которых просят представить доказательства о достоверности юридического адреса. Выезжают в офисы организаций, чтобы на месте убедиться в их реальном местонахождении по юридическому адресу. Под проверки попадают не только фирмы-однодневки, но и довольно порядочные и работающие организации.

Друзья, наконец, я дождалась, что в ЕГРЮЛ по одному ООО внесены данные о недостоверности юрадреса. Сколько ждать исключения из ЕГРЮЛ? И вообще, чем это еще может грозить? – Анна Ломачинская

Коллеги обсудили, с чем приходится сталкиваться, если в ЕГРЮЛ появится информация о недостоверности юридического адреса:

– приостановление по расчетному счету всех операций, кроме налоговых платежей;

– инспекция вносит запись о недостоверности юридического адреса, но далее никаких действий не предпринимает;

– исключение из ЕГРЮЛ;

– дисквалификация руководителя.

Отчетность, если деятельности нет

Важно помнить, что налогоплательщики, не осуществляющие деятельность, сдавать отчетность всё равно должны:

ООО деятельность не ведется, организация не начисляет зарплату, сотрудников нет. можно не сдавать отчеты 4-фсс, РСВ нулевые? – Алена Романченко

– «Можно не сдавать только отчеты по НДФЛ, но написать письмо, что работников не было, зп не начислялась. Остальные все надо сдавать, включая СЗВ-М. Сами не закроют. Если самостоятельно подадите на закрытие, проверят наличие всех отчетов за три года, начислят штрафы за отсутствующие» (Наталья Наталья);

– «Штрафов нет только по 6-НДФЛ,за остальное штрафы. Вам также надо сдавать СЗВ-М на руководителя (учредителя), иначе штрафы будут по ст.119, почитайте письмо Минфина от 18.06. 03-15-05/41578. Если деятельность не планируете, подайте на добровольную ликвидацию» (Галина Чуракова).

Отчетность, которую необходимо сдать за 2 квартал/1 полугодие, детально разобрана в темах:

Онлайн-кассы. Опять

В связи с изменениями, внесенными в 54-ФЗ, компаниям приходится контролировать клиента и выяснять каким образом он оплатил.

Кто как определяет, каким образом оплатил физик? Статью в Упрощенке читала про 408 и 302, но похоже 302 не показатель... как налоговая будет определять? – Анастасия Куцан

– «Никак не определяю, просто бью чеки на платежи всех физиков. Благо их совсем мало.» (Екатерина Январь).

В сети ходит информация, что проанализировав выписку, можно точно определить, каким образом физическое лицо произвело оплату, если в кор.счете первые цифры: 30233 – оплата через операциониста в банке (ККТ не требуется);

40817 – оплата с помощью карты (ККТ требуется).

Вопросы, обсуждаемые на этой неделе, относительно применения онлайн-касс: