Семь способов выстоять в летнюю отчетность, когда одолевает лень и апатия

Иногда просто нереально заставить себя что-то делать. В результате список дел не уменьшается, нервы шалят, дедлайн срывается. Неужели борьба с ленью – это что-то из области фантастики? Вовсе нет. Мы нашли 8 надёжных способов, которые помогают преодолеть апатию и найти силы для ежедневных достижений:
- Принцип одной минуты. Он может быть полезен тем, кому сложно заставить себя выполнять монотонную работу. Японцы разработали методику «кайдзен», которая заключается в том, что человек занимается определённым делом в течение 1-й минуты. Но делает это каждый день в одно и то же время. И лень ему не мешает. Ведь 1 минуту можно вытерпеть многое. В результате вы не чувствуете напряжения, освобождаетесь от чувства беспомощности и ощущаете себя победителем. Вдохновившись чувством успеха, вы будете готовы к бОльшим свершениям. Начинайте постепенно увеличивать время, пока не дойдёте до нужной продолжительности.
- Правило 3-х вдохов. Этот метод эффективен в тех случаях, когда вам трудно заставить себя сделать первый шаг. Скажите себе, что после 3-х медленных, глубоких вдохов/выдохов вы начнёте действовать. Пока вы выполняете это несложное упражнение, представляйте первое действие, которое вам затем предстоит сделать. После 3-го выдоха вы почувствуете прилив бодрости. Самое время действовать!
- Представьте, что у вас прекрасное настроение. На первый взгляд этот метод кажется странным. Но в действительности он очень эффективный. Нередко наши лень и апатия объясняются плохим настроением и мрачными мыслями. Попробуйте обмануть мозг: в течение нескольких минут думайте, что всё замечательно и вы уже счастливы. Улыбнитесь. Вы сразу же заметите, как улучшается ваше самочувствие. А в приподнятом настроении вам всё по плечу!
- Пусть ваше утро будет продуктивным. Нередко наш рабочий день заполнен небольшими, но совершенно не интересными задачами. Они не приносят удовольствия, поэтому их не хочется решать. Чаще всего такие дела откладываются на «потом» и выполняются, когда сроки уже горят. Как борьба с ленью выглядит в таком случае? Запланируйте эти дела на утро. В утренние часы мозг человека справляется с ними легче и быстрее. Помимо этого, когда список ваших дел начинает сокращаться, вы почувствуете прилив энтузиазма, с которым можно смело приступать к решению более сложных задач.
- Перестаньте думать, начинайте действовать. Это правило распространяется только на долгосрочные проекты. Когда человек понимает, что перед ним стоит сложная задача, он начинает мысленно прорабатывать все возможные варианты решения. Оценивает возможные риски и ищет методы их избежать. Некоторые даже стремятся выслушать мнение других людей. Конечно, если вы будете терзаться сомнениями и постоянно откладывать реальные действия, страх и сомнения не позволят вам сдвинуться с мёртвой точки. Поэтому просто начинайте действовать. Продумайте ближайший шаг-два, выполните их и проанализируйте полученный результат. Он вас радует? Тогда продолжайте в том же духе. Помните: дорогу осилит идущий.
- Не откладывайте ничего на завтра. Если вы не последуете этому совету, и всё же будете постоянно откладывать всё на «потом», то ваше «завтра» станет самым загруженным днём недели. И так всегда. Жесточайший цейтнот в комплекте с нервным срывом вам обеспечены. Если вы хотите навести порядок в своих делах и начать жизнь с чистого листа, сделайте это прямо сейчас. Ведь завтра у вас будут новые дела и срочные задачи, которые также надо решать. Даже если уже на часах позднее время, просто начните своё дело сегодня. Завтра вам будет проще закончить начатое, чем снова бороться с собой и начинать всё с нуля.
- Поощряйте себя. Любая работа должна оплачиваться. Поэтому когда вы работаете, постарайтесь себя периодически поощрять. Выполнили один этап задания или несколько дел из списка – выпейте чашку ароматного чая с плюшками или 10 минут отдохните. Это полезная привычка.
- Изредка позволяйте себе лениться. Но только изредка. Человек – это не механизм, который может работать без перерыва. Поэтому иногда позволяйте себе заняться тем, что действительно приносит вам удовольствие. Хотите поваляться на диване и побездельничать? Вперёд! Главное, чтобы это не стало вашим привычным образом жизни. Превратите «ленивые» дни в приятный бонус, например, после завершения масштабного проекта или выполнения сложной задачи.