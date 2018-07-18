Семь способов выстоять в летнюю отчетность, когда одолевает лень и апатия

ArbitrYurist отбиться у нас получилось, но... договорились, что они нас "прощают" за не сдачу сзв-м за 6 мес, ... Минтруд РФ: Письмо № 17-4/10/в-1846 от 16.03.2018

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А если директор-единственный участник не состоит в трудовых о... Минтруд РФ: Письмо № 17-4/10/в-1846 от 16.03.2018

Аноним

да сколько можно уже банки кормить С 1 октября участникам госзакупок будет нужен спецсчет. Где его открыть

Аноним

Недостатками являются:ограниченные шансы привлечения средств для развития бизнеса (ИП доступ... Выбор между ООО или ИП: в чем принципиальная разница в 2018 году

Аноним

организация купила права аренды на земельные участки. Согласно условиям договора- земельные участ... Аренда земельных участков

Аноним

Ну вот значит уже можно вводить прогрессивную шкалу НДФЛ. Правительство готовит «отбеливатель» для «серых» зарплат

Аноним

У нас инвалидов с каждым годом всё больше и больше. Через пять лет число пенсионеров снизится на 11%

Аноним

Чё, в ВТБ сложные пароли??? Не смешите. Там пароли состоят только из цифр, буквы в пароль не внес... ВТБ, «Сбербанк», официальный сайт мэра Москвы — утечки данных пользователей продолжаются

Аноним

"одновременным понижением страховых взносов с 36% до 22%". Это у кого было 36% взносов. Правительство готовит «отбеливатель» для «серых» зарплат

Аноним

А Голикова, что не в счётной палате работала. ?Это ведь она посчитала,что пенсионерам каждый меся... Счетная палата озвучила недостатки пенсионного законопроекта

Аноним

Теперь эти деньги участники закупок себе не вернут. вообще... С 1 октября участникам госзакупок будет нужен спецсчет. Где его открыть

Аноним

Аноним. Почему-то в контексте не отметили, что с 01.01.19 года будет отменен льготный тариф ... Правой рукой даем, левой отбираем: от закрепления ставки взносов пострадают те, кто пользуется пониженными тарифами

Аноним

Равенство, так равенство!!!А давайте и зарплату всем одинаковую платить-прожиточный минимум! И бу... «Пенсионная формула» не должна базироваться на сумме уплаченных налогов

Nаdine Аноним, Вы писали:пусть сделает пару-тройку шаблонов с километражом и пробегом и копирует их друг... Главбуху предлагают поработать за «спасибо»

Аноним

А вот наш ответ сотрудникам ПФР: Обеспеченное руководство Глава ПФР Антон Дроздов, находящийся ... ПФР рассказал подчиненным, как правильно успокаивать нас про пенсионную реформу

Аноним

С Путиным правовое и справедливое государство построить не возможно. Путин против прогрессивной ставки НДФЛ

Аноним

проголоовал за всё кроме "не допускать повышения пенсионного возраста".В преамбуле написано всё в... Идет сбор подписей за прогрессивную шкалу НДФЛ

Аноним

Узаконенный бандитизм и рэкет. А кости во время рейда ломают или уже после - в камере? Налоговики по телефону убеждают физлиц уплатить налоги

Аноним

Аноним, Вы писали:Чем больше государство придумывает новые арканы, удавки, ловушки, тем больше на... Что ждёт ИП в ближайшие 6 лет? Размышления рассерженного ИП-ника

Аноним

Путин - ставленник крупного капитала. И лучше справляется с обслуживанием своих хозяев, чем Ельци... Путин против прогрессивной ставки НДФЛ

Аноним

Разъяснения Силуанова про надбавку в 1000 руб. ПФР рассказал подчиненным, как правильно успокаивать нас про пенсионную реформу

Аноним

Главное - чтобы не запрашивали данные о лицах, не имеющих к должнику отношения, только из-за совп... Приставы получат данные о движениях по счетам должников

Свечков ИП может свободно проводить наличные расчеты на сумму до 100 тыс. руб. А ООО не может? ... Выбор между ООО или ИП: в чем принципиальная разница в 2018 году

Аноним

Да, таблица некорректная. С каких пор организации на УСН освобождены от ведения бухгалтерского уч... Выбор между ООО или ИП: в чем принципиальная разница в 2018 году

Свечков Наши тоже не предупреждают о наличии димедрола в бормотне. И хоть бы хны:) Johnson&Johnson заплатит 4,7 млрд. долларов за детскую присыпку

Аноним

зарплату сделайте 120000 и все будут довольны. а се чуть убавьте чиновнички зарплату.... Песков об интересе Путина к реакции на пенсионную реформу