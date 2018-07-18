Как налоговая проводит экспертизу почерка главбуха и директора?

В период выездной налоговой проверки допрос и осмотр являются основными мероприятиями, которые проводят инспекторы. Однако с каждым годом «популярность» набирает почерковедческая экспертиза подписей на счетах-фактурах и первичных документах. Как это происходит и что для этого может понадобиться инспекторам?

Сбор образцов для исследования

Чтобы провести почерковедческую экспертизу налоговые инспекторы должны собрать три вида образцов:

Свободные образцы – это подписи, которые были сделаны еще до начала открытия компании. Пример: письма, заявления о выдаче или замене паспорта. Условно-свободные образцы – это подписи, которые были поставлены в ходе работы компании. Пример: подписи на банковских карточках или налоговых декларациях. Для получения этих образцов ревизоры вправе произвести выемку документов. Экспериментальные образцы – это такие тексты, записи, подписи, которые выполняются специально для проведения исследования в условиях, максимально приближенных к тем, в которых (как предполагается) выполнялся исследуемый текст, подпись.

Что потом?

После того, как инспекторы получат все образцы, они составят постановление. Проверяемых должны ознакомить с документом. Также оформляют протокол, в котором указывают: время, место и условия получения образцов.

Практика показывает, что чаще всего инспекторы отбирают образцы подписи руководителя и главбуха.

Результаты экспертизы принимаются лишь в том случае, если были собраны все вышеперечисленные образцы. Если отсутствует хотя бы один из видов подписи, экспертное заключение могут отменить.

Пример из судебной практики

ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 29 марта 2012 г. по делу N А52-1759/2011 решил, что экспертные заключения не подтверждают факт подписания договоров и первичных документов со стороны руководителей поставщиков. А все дело в том, что свои выводы эксперт сделал по не полностью исследованным материалам.

Из представленных 32 документов подписи исследовались только на четырех. Кроме того, отсутствовали свободные образцы, а экспериментальные автографы исследовались в недостаточном количестве. Большая часть документов для сравнения почерка и подписей была представлена в виде копий, а экспертиза почерка и вовсе проводилась только по копиям, без экспериментальных образцов.

90% экспертиз выполняются одним экспертом, остальные 10% передаются комиссиям.

Визуальная оценка

Подпись под документами могут ставить не только уполномоченные на то сотрудники. И это могут заметить налоговые инспекторы при визуальной оценке документов.

Это подтверждает и судебная практика: в одной из новосибирских компаний инспекторы по результатам проверки отказали в возмещении НДС, сославшись на визуальное отличие подписи в счетах-фактурах от образцов, выполненных в учредительных актах. Компания обратилась в суд.

ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 17 марта 2011 г. N А45-6190/2010 поддержал истца. Судьи пояснили, что вывод о визуальном соответствии не может быть принят в качестве доказательства, так как налоговая не обратилась к экспертам за исследованием почерка (аналогичные мнения: Определение ВАС РФ от 14 июля 2008 г. N 8774/08, ПостановлениеФАС Северо-Западного округа от 22 октября 2009 г. N А56-46712/2008). Однако существует и противоположная практика, которая показывает – судьи могут принять к сведению и результаты визуальной оценки (см.: ПостановлениеПрезидиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 г. N 9299/08, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 15 декабря 2010 г. N Ф03-7784/2010).

Экспертиза по копиям

Общее правило такого – эксперты должны работать с оригиналами исследуемых документов. Это связано с тем, что техническое исследование не провести по фотокопиям, ксерокопиям и документам, выполненным через копировальную бумагу.

Однако в некоторых случаях экспертное заключение по копиям подписей суды принимают в качестве допустимых доказательств.

Из судебной практики

В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 27 декабря 2010 г. N Ф07-11706/2010 указано, что экспертиза по дубликатам документов возможна. Однако суд принял заключение только в виде дополнительного доказательства. Вероятно, что этого не было бы достаточно в качестве ключевого аргумента.

В Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 17 февраля 2010 г. по делу N А11-7299/2009 также указано о правомерности и допустимости проведения исследования по копиям, переданным эксперту. Судьи указали, что так как эксперт не отказал в проведении исследования по дубликатам, значит, ему их хватило для исследования и выдачи заключения.

Однако чаще суд признает экспертизу по копиям документов недопустимой ввиду ее вероятностного характера. Так, например, в Постановлении ФАС Поволжского округа от 12 апреля 2011 г. по делу N А55-13419/2010 арбитры не приняли исследование налоговиков, поскольку для проведения экспертизы ревизорами были представлены копии документов, а не подлинники. И ФАС Поволжского округа в Постановлении от 5 мая 2010 г. по делу N А12-15933/2009 также отклонил выводы эксперта, сделанные по копиям протокола опроса свидетелей, поскольку такие доказательства носят предположительный характер.