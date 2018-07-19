Как оформить выход сотрудника на пенсию: документы и проведение в 1С

Работник, при достижении пенсионного возраста, может не расторгать трудовой договор и продолжать свою трудовую деятельность. Согласно ТК РФ, в такой ситуации специалиста можно уволить на общих основаниях, например, по собственному желанию или по соглашению сторон. Фирма не вправе принуждать пенсионера к увольнению. Если же сотрудник при достижении пенсионного возраста принимает решение уйти на заслуженный отдых, работодателю нужно это верно оформить.

Порядок действий

Сначала нужно получить от теперь уже пенсионера заявление об увольнении. Работник на основании этой бумаги может проститься с организацией в любой момент по собственному желанию. По общему правилу, сотрудник должен предупредить работодателя о расторжении трудовых отношений в письменной форме, не позднее, чем за две недели (ч. 1 ст. 80 ТК РФ).

Однако для пенсионеров сделано исключение: руководство обязано расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении. Работодатель не вправе требовать от сотрудника, уходящего на заслуженный отдых, отработки в две недели (ч. 3 ст. 80 ТК РФ). Датой увольнения будет являться день, указанный на бумаге.

После получения заявления, в день прекращения трудового договора работодатель должен издать соответствующий приказ и выдать сотруднику трудовую книжку (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ). В приказе следует указать опять же ту дату, которую сотрудник указал в заявлении. Строку «Основание прекращения трудового договора» необходимо заполнить в соответствии с ТК РФ – например, так: «инициатива работника» или «собственное желание». С приказом об увольнении пенсионер должен быть ознакомлен под роспись.

На основании приказа нужно сделать запись в трудовой книжке. При увольнении сотрудника в связи с его выходом на пенсию обычно делается запись «Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, в связи с выходом на пенсию, п. 3 части первой статьи 77 ТК РФ».

Основанием увольнения может служить также соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ). В этом случае приказ издается на основании договоренностей, к которым пришли руководитель и пенсионер, в трудовой книжке нужно сделать запись «Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон, п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ». Запись заверяет своей подписью сотрудник кадровой службы или руководитель организации. Не забудьте поставить печать. На основании данных из приказа об увольнении в личной карточке работника нужно сделать «завершающую» запись.

В последний рабочий день увольняющийся должен получить все положенные ему выплаты: заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск, премии, если они предусмотрены коллективным договором. Если сотрудник уже был в оплачиваемом отпуске, то организация вправе произвести удержание за использованный авансом отпуск.

Однако следует иметь в виду, что согласно статьям 137, 138 ТК РФ, организация не вправе удерживать более двадцати процентов из суммы выплат. Работодателю при оформлении сотрудником трудовой пенсии в территориальный орган ПФР следует представить данные персонифицированного учета.

СЗВ-СТАЖ

Представление сведений для установления пенсии производится по форме СЗВ-СТАЖ (постановление Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п). Форма представляется на застрахованных лиц, которым для установления пенсии необходимо учесть период работы календарного года, срок представления отчетности за который не наступил.

На подготовку и передачу в орган ПФР формы СЗВ-СТАЖ у работодателя три календарных дня с момента подачи заявления сотрудником.

Законодательством не установлена унифицированная форма заявления застрахованного лица о представлении по нему сведений для установления пенсии, поэтому заявление может быть составлено в произвольной форме.

Документ необходимо заполнять, в том числе, и на граждан, работающих по гражданско-правовому договору; его должен подписать руководитель, и на нем нужно поставить печать фирмы.

Оформление в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1

Рассмотрим подготовку сведений для установления пенсии (СЗВ-СТАЖ) в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1.

Сведения по форме СЗВ-СТАЖ формируются отчетом «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц, СЗВ-СТАЖ». Для этого зайдите в раздел «1C-Отчетность» и нажмите на кнопку «Создать» и выберите документ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц, СЗВ-СТАЖ». В поле «Тип сведений» укажите «Назначение пенсии».

Чтобы перейти непосредственно в сформированные сведения, щелкните дважды по строке с сотрудником. В результате открывается форма «Сведения о стаже». В форме указывается стаж сотрудника с начала календарного года по дату предполагаемого выхода на пенсию. Если в это время у сотрудника были особые периоды стажа (временная нетрудоспособность, отпуск без сохранения заработной платы, периоды работы в особых условиях, дающие право на досрочное назначение пенсии, и т.д.), их необходимо указать (заполняются автоматически). При изменении или дополнении данных необходимо нажать на кнопку ОК.

Далее в форме документа нажмите на кнопку «Записать», расположенную в верхней командной панели формы. Перед передачей сведений рекомендуется проверить их на соответствие требованиям ПФР. Для этого нажмите на кнопку «Проверить». В этом случае отчет проверяется по встроенному в программу «1С» алгоритму проверки. Кроме того, проверку сведений можно произвести с помощью сторонних программ, которые должны быть предварительно установлены на компьютере (по кнопке «Да» в сообщении, которое выводится на экран после встроенной проверки сведений).

Если сведения передаются в ПФР без использования онлайн-сервисов, то по кнопке «Печать» можно сформировать печатную форму сведений «СЗВ-СТАЖ», а также опись передаваемых документов по форме ОДВ-1. С помощью кнопки «Выгрузить» производится выгрузка пакета (форм СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1) в указанный каталог для передачи в территориальный орган ПФР в электронном виде. Имена файлам программа присваивает автоматически.

Если организация подключена к сервису «1С-Отчетность», то документы можно отправить непосредственно из программы. Перед отправкой рекомендуется выполнить форматно-логический контроль заполнения форм. Для этого нажмите на кнопку «Отправить» и выберите действие «Проверить в интернете». Для отправки данных нажмите на кнопку «Отправить» и выберите действие «Отправить в ПФР».

После принятия сведений ПФР документ следует защитить от изменения с помощью флажка «Документ принят в ПФР (не редактируется)», после этого его провести. Отредактировать документ после этого можно только сняв указанный флажок.

Многие работодатели при увольнении сотрудников в связи с выходом на пенсию выплачивают им единовременное поощрение за добросовестный труд. Эти деньги включаются в расходы на оплату труда при расчете налогооблагаемой прибыли (ст. 255 НК РФ). Такие выплаты облагаются страховыми взносами и должны учитываться при расчете суммы пенсии. Их необходимо включать в другие расходы, связанные с производством и реализацией (ст. 264 НК РФ).

При этом если единовременная выплата оформлена как материальная помощь, то в пределах 4000 руб. за год страховыми взносами она не облагается (ст. 9 Закона № 212-ФЗ). При выдаче выходных пособий установлена льгота по НДФЛ. Выплаты, производимые при увольнении сотрудника на пенсию, освобождаются от обложения НДФЛ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Что делать после выплат

После выплат от работодателя начинает действовать бывший сотрудник. Для назначения пенсии он должен подать заявление в отделение ПФР (с приложением необходимых документов). В обязанности работодателя при уходе работника на пенсию входит представление сведений в ПФР.

В последний рабочий день увольняющийся должен получить все положенные ему выплаты, а к заявлению в ПФР приложить документ, удостоверяющий личность (паспорт) и СНИЛС.

По дополнительному запросу могут потребоваться документы, подтверждающие страховой стаж: трудовая книжка, трудовые договоры, выписки из приказов, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы, справки о периоде работы и т. д. Также сюда относится справка о среднемесячном заработке за 2000–2001 гг. или за любые 60 месяцев подряд за период до 1 января 2002 г. в течение трудовой деятельности и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Как видно из приведенного списка, некоторые бумаги придется оформлять работодателю.

При необходимости ПФР может потребовать у пенсионера дополнительные документы: например, об изменении фамилии, об установлении инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности и др. Сотрудники ПФР проверят все сведения, представленные сотрудником, оформят выписки из его лицевых счетов, рассчитают размер трудовой пенсии и подготовят пенсионное удостоверение. После получения этого документа пенсионеру нужно обратиться в управление соцзащиты населения по месту проживания для оформления мер социальной поддержки.

Однако работодатель к этому уже не имеет никакого отношения.

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», , июль 2018