РСВ за полугодие: инструкция для начинающих бухгалтеров

На какие разъяснения контролеров обратить внимание.

Приложение 2 к разд. 1

В соответствии с разд. XI Порядка заполнения расчета по страховым взносам - в Приложении 2 к разд. 1 производится расчет суммы взносов по ВНиМ. Данные в нем отражаются в следующем разрезе: всего с начала расчетного (отчетного периода), за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода.

В Приложении отражаются:

количество лиц, застрахованных на случай ВНиМ;

суммы выплат, исчисленных в пользу физлиц, и суммы, не подлежащие обложению взносами по ВНиМ;

суммы выплат, превышающие предельную величину базы по взносам на случай ВНиМ;

база для начисления взносов по ВНиМ;

исчисленная сумма взносов по ВНиМ;

сумма расходов на выплату страхового обеспечения по ВНиМ и сумма указанных расходов, которая была возмещена ФСС РФ;

сумма страховых взносов по ВНиМ, подлежащая уплате, либо сумма превышения произведенных расходов над суммой исчисленных взносов по ВНиМ.

В письмах ФНС России от 09.04.2018 N БС-4-11/6753@, от 23.08.2017 N БС-4-11/16751@), налоговики напомнили, что Приложение 2 разд. 1 расчета следует заполнять с учетом следующих особенностей: суммы расходов, возмещенных ФСС РФ (строка 080), отражаются в графах, соответствующих месяцу, в котором они фактически возмещены;

показатели строки 090 по соответствующим графам определяются следующим образом: строка 090 = строка 060 - строка 070 + строка 080. Полученный показатель по строке 090 всегда отражается в положительном значении. Если он больше или равен 0, признак строки 090 имеет значение "1". В ином случае - "2".

Раздел 3

Раздел 3 нужно заполнять на всех застрахованных лиц за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, в том числе на лиц, в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты в рамках трудовых отношений и договоров, перечисленных в п. 22.1 Порядка заполнения расчета по страховым взносам.

ФНС России в Письме от 21.12.2017 N ГД-4-11/26010@ разъяснила Порядок заполнения реквизитов в разд. 3. В подразделе 3.1 разд. 3 указываются персональные данные физлица - получателя дохода: Ф.И.О., ИНН, СНИЛС и др. (п. п. 22.8 - 22.19 Порядка заполнения расчета по страховым взносам). При заполнении этого подраздела персональные данные работников рекомендуем сверять со сведениями из формы СЗВ-М, которую принял ПФР (Письмо ФНС России от 31.10.2017 N ГД-4-11/22115).

Если физлицо не сообщило ИНН, можно воспользоваться онлайн-сервисом "Узнай ИНН" на сайте ФНС России. Когда данных об ИНН нет, в стр. 060 разд. 3 расчета проставляется прочерк. Налоговый орган такой расчет примет (Письмо ФНС России от 16.11.2017 N ГД-4-11/23232@, п. 2.20 Порядка заполнения расчета по страховым взносам).

В подразделе 3.2 разд. 3 указываются сведения о суммах выплат, исчисленных в пользу физлица, а также сведения о начисленных страховых взносах на ОПС (п. п. 22.20 - 22.36 Порядка заполнения расчета по страховым взносам).

На лиц, которые не получали выплат за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 разд. 3 заполнять не нужно (п. 22.2 Порядка заполнения расчета по страховым взносам).

Таким образом, в соответствии с позицией контролирующих органов, выраженной в Письмах ФНС России от 02.04.2018 N ГД-4-11/6190@, от 12.04.2017 N БС-4-11/6940@, плательщики страховых взносов, организации и индивидуальные предприниматели, представляют расчет в указанном составе вне зависимости от осуществляемой деятельности.

При этом, согласно п. п. 2.6, 2.7 Порядка заполнения расчета по страховым взносам, при наличии особых оснований плательщики страховых взносов также включают в состав расчета - подразделы 1.3.1, 1.3.2, 1.4 Приложения 1 к разд. 1, Приложения 3 - 10 к разд. 1.

В свою очередь в соответствии с п. 2.20 Порядка заполнения расчета по страховым взносам, если каких-либо показателей нет, то при составлении расчета следует учитывать следующие правила:

нужно указать значение "0" ("ноль"), когда отсутствует количественный или суммовой показатель;

а прочерк проставляется в остальных случаях во всех знакоместах соответствующего поля.

Контролирующие органы в очередной раз напомнили в своих письмах – Письмо Минфина России от 24.03.2017 N 03-15-07/17273, ФНС России от 02.04.2018 N ГД-4-11/6190@, от 12.04.2017 N БС-4-11/6940@), что организация обязаны представлять расчет по страховым взносам не зависимо от того, ведет ли она финансово-хозяйственную деятельность или нет. При этом, за те периоды, в которых организация не осуществляла выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, необходимо заполнить и подать расчет с нулевыми показателями в инспекцию по месту своего учета.

При выплате сумм, не облагаемых страховыми взносами, необходимо руководствоваться следующими правилами:

выплаты, которые в соответствии с п. п. 1, 2 ст. 422 НК РФ освобождены от обложения, включаются в расчет;

выплаты и иных вознаграждений, не признаваемых объектом обложения, в расчет не включаются и не отражаются.

В Письме ФНС России от 08.08.2017 N ГД-4-11/15569@ сказано, что отражаемая в расчете база для исчисления страховых взносов определяется как разность между величиной выплат и иных вознаграждений, облагаемых страховыми взносами, и суммой, не подлежащей обложению согласно ст. 422 НК РФ.

Когда РСВ считается непредставленным

В соответствии с п. 7 ст. 431 НК РФ и позицией из Письма ФНС России от 13.12.2017 N ГД-4-11/25417 расчет по страховым взносам считается непредставленным в следующих случаях:

1. В расчете есть ошибки в:

сумме выплат, начисленных в пользу физлиц;

базе для исчисления взносов на ОПС, которая не превысила предельную величину;

сумме взносов на ОПС, исчисленных с такой базы;

базе для исчисления взносов на ОПС по дополнительному тарифу;

сумме взносов на ОПС по дополнительному тарифу.

2. Сведения из подраздела 3.2 разд. 3 противоречат сведениям из другого раздела (приложения к разделу), то есть суммы показателей по всем физлицам не соответствуют этим же показателям по организации в целом.

3. Одним из оснований для отказа в приеме расчета согласно п. 7 ст. 431 НК РФ является отражение в разд. 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" расчета недостоверных персональных данных, идентифицирующих застрахованных физических лиц.

Актуальными считаются персональные данные, заполненные в строгом соответствии с документом, удостоверяющим личность физического лица - получателя дохода, на дату представления в налоговый орган сведений (в том числе уточненных) (Письмо ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/26889@).

При приеме расчета осуществляется сверка персонифицированных данных застрахованных лиц, указанных в нем, с данными, имеющимися в информационных ресурсах налоговых органов (Письмо ФНС России от 16.01.2018 N ГД-4-11/574).

При этом если в представляемом расчете указаны неактуальные персональные данные застрахованных физических лиц, то у налоговых органов имеется возможность провести идентификацию физического лица по сведениям, потерявшим свою актуальность на дату представления расчета по страховым взносам.

В связи с вышесказанным отражение в расчете персональных данных, потерявших свою актуальность, не препятствует его приему налоговым органом.

Если от налогового органа плательщиком не получены в установленном порядке уведомления об отказе (уведомления об уточнении) либо требования о представлении пояснений или внесении в расчет соответствующих исправлений в связи с выявленными несоответствиями в персональных данных застрахованных физических лиц, необходимости в подаче в налоговый орган уточненного расчета у плательщика не имеется.