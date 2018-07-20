ФНС: топ-10 налоговых споров

ФНС РФ представила обзор важных, с ее точки зрения, правовых позиций КС РФ и ВС РФ за последние три месяца по различным налоговым спорам.

Мы отобрали десять наиболее интересных.

Заниженная цена на товары сама по себе не влечет доначислений

Цена на товар, отличаящася от рыночного уровня, сама по себе не свидетельствует о получении продавцом необоснованной налоговой выгоды.

Пример. Налоговая в ходе выездной проверки выявила взаимозависимость между предпринимателем и его контрагентом. Также чиновники установили, что бизнесмен продавал этому контрагенту товар дешевле, чем другим. Расхождение цен доходило до 52 процентов. Таким образом, по мнению ИФНС, предприниматель занизил налоговую базу по прибыли и НДС.

Суды, рассматривая дело, исходили из того, что налоговики имели право определить неуплаченные налоги из уровня дохода бизнесмена, который тот получил бы, продавая товар по рыночной цене.

Тем не менее ВС РФ отменил предыдущие судебные решения, указав, что налоговая может рассматривать отклонения от рыночной цены как признак получения необоснованной выгоды, только если подобная операция совершалась многократно. В данном же случае отклонение цен не являлось систематическим.

Грузоперевозки по стране по умолчанию облагаются НДС

Если перевозчик не знает, что товар предназначен для экспорта, и перевозит его толко в границах РФ, то НДС рассчитывается по ставке 18 процентов.

Пример. Инспекция по итогам камеральной проверки отказала компании в вычетах по НДС.

Дело в том, что фирма наняла экспедитора, который перевез груз по территории России. При этом заказчику компания предоставила транспортные накладные и счета-фактуры с выделенным НДС по ставке 18 процентов.

Фискалы решили, что, наняв контрагента-перевозчика, общество неправомерно включило в состав вычетов сумму НДС на основании полученных от перевозчика счетов-фактур. Ведь перевозился груз, предназначенный на экспорт, а значит, перевозка облагалась НДС по нулевой ставке.

Первая и кассационная инстанции подтвердили выводы налоговой.

ВС РФ опроверг эту позицию и пришел к выводу, что нулевая ставка НДС применяется, если услуги по международной перевозке организованы как единый процесс по перемещению груза за пределы РФ. Если же перевозчик об экспортном характере операции не знает и работает с грузом только на территории РФ, то такие операции облагаются НДС по ставке 18 процентов.

Продажа любых товаров банкрота не облагается НДС

Товары обанкротившихся компаний с 01.01.2015 продаются без НДС и выставления счетов-фактур. Налог не выделяется и в продажной стоимости в первичных и платежных документах.

Пример. Налогоплательщик обратился в ВС РФ с требованием признать недействительным письмо ФНС РФ от 17.08.2016 № СД-4-3/15110@.

В нем сказано, что продажа имущества, в том числе созданного в ходе производственной деятельности компании-должника, признанной банкротом, не облагается НДС. В то же время продажа такими компаниями работ и услуг НДС облагается в общем порядке.

ВС РФ отказал в удовлетворении иска. Из подпункта 15 п. 2 ст. 146 НК РФ следует, что из списка облагаемых НДС операций исключена продажа банкротами товаров, но не исключена реализация работ и услуг. На иные категории имущество должника в НК РФ не разделено. Кроме того, норма не разделяет виды реализуемого банкротом имущества на включенное в конкурсную массу и изготовленное в ходе хозяйственной деятельности предприятия. Следовательно, любая продажа банкротом продукции не облагается НДС.

Торгово-административные комплексы не имеют права на льготу

Законодательство не устанавливает правила определения классов энергоэффективности нежилых зданий, что мешает компаниям пользоваться льготой по налогу на имущество по п. 21 ст. 381 НК РФ.

Согласно указанной норме от налогов освобождаются вновь вводимые объекты с высокой энергоэффективностью. Если для них предусмотрено определение классов энергоэффективности, то льготу применяют к объектам с высоким классом.

Пример. Компания воспользовалась данной льготой в отношении здания торгово-административного комплекса.

ИФНС пришла к выводу, что только жилые многоквартирные дома могут иметь классы энергоэффективности. Торговый центр в эту категорию не входит, класса не имеет, а значит, под льготу не попадает, поэтом плательщик незаконно воспользовался послаблением.

Первые две инстанции не согласились, указав, что спорное здание имеет высокий класс энергоэффективности, что подтверждает энергетический паспорт.

Кассационная инстанция отменила это решение, подчеркнув, что не для всех энергоэффективных объектов можно установить такой класс. Применить его по аналогии невозможно, поскольку особенности энергопотребления разнятся в зависимости от назначения здания.

Один только энергетический паспорт, без критериев определения энергоэффективности нежилого здания, сам по себе ничего не доказывает.

ВС РФ поддержал кассацию.

Преобразование позволяет сохранить право на УСН и без уведомления

Если юрлицо реорганизуется в форме преобразования, оно может сохранить право на налоговый режим, использовавшийся ранее.

Пример. ООО было создано в результате преобразования ПАО, использовавшего УСН.

После преобразования общество не предоставило в ИФНС уведомление о переходе на УСН, но продолжило применять данный спецрежим.

Налоговая решила, что у общества нет права применять «упрощенку» из-за того, что оно не предоставило уведомление о переходе на нее. Следовательно, поскольку ООО не предоставило декларацию по НДС, его банковские счета заблокировали.

Общество с этим не согласилось и обратилось в суд, но три инстанции поддержали фискалов.

ВС РФ с их выводами не согласился и отметил, что особенностью преобразования как вида реорганизации является то, что права и обязанностей реорганизованной компании не меняются. Учитывая этот факт, а также то, что в НК РФ нет особых правил, регулирующих применение УСН при реорганизации, общество могло рассчитывать на сохранение права на спецрежим. Тем более что плательщик однозначно выразил намерение продолжать применять УСН, рассчитав и уплатив авансовый платеж.

Пониженная ставка на дивиденды неприменима к фиктивной продаже акций

Если налоговая докажет, что кипрские компании не тратились на покупку акций АО, то пониженную ставку налога 5 процентов применить не получится.

Пример. В ходе выездной проверки налоговики пришли к выводу, что общество получило необоснованную выгоду, применив пониженную 5-процентную ставку налога на доходы иностранных компаний, предусмотренную соглашением между РФ и Кипром. Инспекция сочла, что сделки между обществом, российскими и кипрскими компаниями, представляют собой схему, созданную для получения льготы.

Так, зарегистрированные на Кипре компании получили статус акционеров и учредителей правопредшественников общества, купив доли и акции в этих компаниях.

На дату выплаты дивидендов в оплату акций, по которым начислялись дивиденды, были переданы векселя, являющиеся не собственностью кипрских компаний, а задатком в части еще не заключенных договоров купли-продажи акций, что следовало из предварительных договоров купли-продажи данных акций. То есть фактически на дату выплаты дивидендов кипрские компании в капитал правопредшественников общества не вкладывались.

Получается, что эта сделка является только звеном в цепи ей подобных, произведенных, чтобы передать акции общества от одних компаний другим.

Однако для того, чтобы применять 5-процентную ставку, компании должны были фактически вложить в капитал общества не меньше 100 тыс. долларов, а не проводить махинации с ценными бумагами.

Притворная продажа акций через «дочку» облагается налогом

Если доказано, что вместо передачи акций взаимозависимому лицу за границу ценные бумаги были проданы, то у общества возникает налогооблагаемый доход.

Пример. В результате проверки декларации общества по налогу на прибыль была выявлена схема, по которой компания провела облагаемые операции как освобожденные от налога: передала свои акции иностранной «дочке», а та, в свою очередь, в том же периоде продала эти акции российской организации и после этого безвозмездно перевела обществу деньги, не требуя возврата. При этом «дочка», купив акции общества, другой деятельности не вела.

Общество попыталось доказать инвестиционный характер действий с документами, однако суды отклонили этот довод и пришли к выводу, что компания таким образом занизила себе налогооблагаемую базу, выводя прибыль из-под налогового бремени РФ. Стало это возможным именно благодаря взаимозависимости компаний.

ВС РФ определение нижестоящих инстанций поддержал.

Коммунальные платежи жильцов ТСЖ налогом не облагаются

Если фактическая деятельность ТСЖ соответствует его назначению, а само оно не получает от нее какой-либо выгоды, то полученные от жильцов средства доходом не считаются.

Пример. Камеральная проверка по УСН по формуле «доходы минус расходы» привела к доначислению налога ТСЖ. Инспекторы начислили его на суммы, полученные от жильцов в счет оплаты коммунальных услуг.

Суд первой инстанции это решение отменил, однако два последующих его не поддержали. По их мнению, платежи за услуги ЖКХ и содержание дома должны учитываться как доходы.

ВС РФ тем не менее поддержал суд первой инстанции: полученные от жильцов деньги доходами не являлись, так как ТСЖ в данном случае никаких доходов от своей деятельности не получало.

Однако если управляющая компания не является посредником, а сама оказывает услуги, то в этом случае полученные от жильцов деньги входят в состав доходов.

Стоимость доли при выходе из ООО не облагается НДФЛ

Для расчета НДФЛ базой по этому налогу для выходящего из ООО участника является полученная выгода в виде разницы между стоимостью оплаченной им доли в уставном капитале ООО и ее действительной ценой, выплаченной ему при выходе из общества.

Пример. В ходе «камералки» налоговики обнаружили, что при выходе из состава ООО его участник получил доход в виде имущества, полученного в качестве действительной доли его участия в обществе. В уточненной декларации по НДФЛ тем не менее этот доход указан не был.

Плательщик ссылался на то, что при выходе из общества ему вернули ранее внесенный вклад, а значит, доход он не получал, поскольку ему вернули долю, равную сумме трат на ее приобретение.

Тем не менее налоговая и суды трех инстанций пришли к выводу, что изменения законодательства, разрешающие применить вычет при совершении подобного маневра, начали действовать позже, чем налогоплательщик получил доход.

ВС РФ с этим не согласился. Специальные нормы, устанавливающие порядок определения налоговой базы в таком случае, в НК РФ не установлены, а налогооблагаемой базой является выгода в виде разницы между стоимостью доли в уставном капитале общества и выплаченной физлицу ее действительной ценой.

Компенсации военнослужащим не облагаются НДФЛ

Если за участие в мероприятиях, не ограниченных во времени, военнослужащий получил денежную компенсацию вместо дополнительных суток отдыха, то она не облагается НДФЛ.

Пример. Вместо дополнительных дней отдыха контрактник получил компенсацию по приказу командира части. С этой выплаты был удержан НДФЛ.

Военнослужащий с этим не согласился и обратился в суд.

Первая инстанция обнаружила, что п. 1 и 3 ст. 217 НК РФ, имеющие отношение к делу, противоречат Конституции РФ, так как могут допускать неясности в толковании, и обратилась в КС РФ.

Высшая инстанция подтвердила неопределенность в содержании указанных норм и признала их не соответствующими Конституции РФ. Законодателям надлежит внести в НК РФ необходимые изменения. До этого момента указанные компенсации НДФЛ облагаться не должны.