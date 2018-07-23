Как инспекторы взыскивают налоги по итогам проверки, оспаривая сделки даже без банкротства

Задача любой выездной налоговой проверки – не только выявить недоимку, но и сделать так, чтобы налогоплательщик ее погасил. Последний, в свою очередь, старается любыми способами уйти от имущественной и уголовной ответственности.

Принято считать, что оспаривание сделок, совершенных налогоплательщиком в целях ухода от имущественной ответственности, возможно только в рамках дела о банкротстве, однако это далеко не так. Любая процедура банкротства юридического лица – мероприятие дорогое и «тяжелое». Теперь, чтобы «получить свое», налоговому органу не нужно банкротить налогоплательщика.

Ниже пример одного судебного решения, в результате которого с бывшего директора ООО был не только взыскан ущерб, причиненный налоговым преступлением, но и были оспорены сделки, совершенные на попытку вывода активов из-под имущественной ответственности.

Пример из судебной практики приводится не с целью кого-то запугать (благо, пуганые уже), а с целью обратить внимание на то, как стремительно меняется законодательство и как совершенствуется механизм взыскания бюджетных обязательств.

Кто «умеет читать», увидит, как менялись суммы, как двигалось имущество. Кто-то скажет «нужно было уводить имущество дальше», возможно, но не с теми временными ресурсами, о которых пойдет речь ниже.

Итак, фабула дела:

По результатам проведенной выездной налоговой проверки обществу с ограниченной ответственностью до начислен налог на добавленную стоимость в размере 15 121 064 руб., налог на прибыль организации в размере 18 590 330 руб., а также пени в размере 8 689 934 руб. Арбитражный суд оставил решение инспекции без изменения.

Налоговым органом были направлены требования об уплате налога, пени, а также вынесены решения о взыскании налогов, сборов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика.

В связи с невозможностью взыскания задолженности за счет денежных средств инспекцией принято решение о взыскании налога, сбора, пени, штрафа за счет имущества налогоплательщика.

В результате предпринятых мер принудительное взыскание не осуществлено ввиду отсутствия имущества, на которое может быть обращено взыскание. Из анализа бухгалтерской отчетности был сделан вывод о том, что ООО является фактически недействующей организацией, с 2015 года предоставляет нулевую отчетность.

Материалы выездной проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ, которое выявило в действиях директора ООО состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ и направило материалы уголовного дела в суд.

Постановлением Советского районного суда уголовное дело в отношении директора по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ прекращено по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного преследования). Тут стоить обратить на «ч.1», а не «ч.2» ст. 199 УК РФ, но это оставим между строк.

Налоговый орган обратился в суд с иском к бывшему руководителю общества о взыскании убытков, причиненных в результате совершенного налогового преступления, а также признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки, а именно признания недействительным соглашения о разделе имущества, заключенного между бывшим директором и его супругой, договор купли-продажи квартиры, заключенный между его супругой и третьим лицом (Цыбенко О.В.) в силу мнимости, применить последствия недействительности сделки

По мнению инспекции Нестеров П.И. (бывший директор Общества) заключил соглашение с Нестеровой Е.Ф. (женой), по условиям которого часть имущества перешла в единоличную собственность Нестеровой Е.Ф., а именно в ее собственность перешла квартира, земельный участок площадью 800 кв.м., гаражный бокс, 1244/100000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 828 кв.м

В обоснование своих требований инспекция указала, что данная сделка была совершена на следующий день после вынесения решения Арбитражного суда, фактически Нестеровым П.И. совершены действия в целях уклонения от гражданско-правовой ответственности по выводу имущества из своей собственности. А т.к. вина Нестрова П.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ подтверждена постановлением Советского районного суда адре, то с него подлежит взыскание с Нестерова П.И., как с учредителя и директора в доход бюджета РФ убытки в размере 42 401 328 руб.

Решение суда:

Требования налогового органа были удовлетворены частично.

С бывшего руководителя был взыскан в пользу бюджета Российской Федерации имущественный ущерб, причиненный преступлением в размере 14 726 615 рублей (сумма, которая фигурировала в материалах уголовного дела, а не в материалах выездной налоговой проверки), соглашение о разделе общего имущества супругов было признано недействительным

Были применены последствия недействительности соглашения о разделе общего имущества супругов в виде возврата имущества: земельного участка, гаражного бокса, 1244/100000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 828 кв.м. В удовлетворении остальной части исковых требований налогового органа было отказано

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