Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Попросили эксперта на цифрах расписать прогнозы налоговой реформы.

Повышение НДС до 20% влечет увеличение затрат компаний. После принятия законопроекта, НДС на социально значимые товары меняться не будет (это 10%), плюс часть категорий также как и сейчас не будет облагаться этим налогом вовсе (например, перевозка пассажиров, лечение и др.). Для остальных повышение составит всего 2% - с 18 до 20.

Однако крайне малое количество фирм занимается полным циклом производства и продажи собственного товара. Кто-то покупает оборудование для производства, кто-то запасные части, мелкооптовые и розничные компании приобретают крупные партии товаров и потом продают их. Т.е. практически каждая компания связана с необходимостью пользоваться услугами сторонних фирм.

Например, для того, чтобы организовать логистику и самостоятельно заниматься доставкой товара, обычной компании нужно покупать топливо, тратиться на использование и ремонт транспорта, закупать упаковочные (и другие расходные) материалы и т.д. И на каждый вид покупаемой продукции (если она не относится к льготной) компания будет платить за повышенный на 2% НДС. В итоге для клиентов этой компании стоимость услуг будет увеличена далеко не на 2%.

Компаниям, скорее всего, придется выбирать – поднимать цены более чем на 2%, чтобы сохранить прибыль, или не повышать стоимость услуг, чтобы сохранить покупателей. Скорее всего, будет выбран некий компромисс, который все равно приведет к снижению прибыли продавца, т.к. затраты с учетом повышения НДС возрастут, а поднимать отпускные цены до того уровня, чтобы полностью перекрыть новые траты, смысла нет. Иначе для конечного потребителя цена товара возрастет многократно. А если покупатели откажутся пользоваться товарами или услугами из-за его стоимости, то в итоге фирмы прогорят.

Налог на добавленную стоимость платит покупатель (в большинстве случаев). Приобретая товар или услугу, он оплачивает непосредственную цену, назначенную продавцом, плюс НДС – сейчас 18% от цены. Цена товара или услуги включает в себя, в т.ч., себестоимость материалов (из которых производится товар), стоимость самих работ (например, затраты на электричество, топливо, обслуживание оборудования и т.д.), оплату работнику, сделавшему товар или оказавшему услугу. А зарплата работнику входит в ФОТ.

На ФОТ налог на добавленную стоимость не распространяется, однако это те расходы, которые не возмещаются компаниям. НДС считается от общей стоимости товара, куда должны входить затраты работодателя на зарплату (иначе компания быстро прогорит). Поэтому косвенно НДС все-таки влияет на ФОТ – чем выше зарплаты работников, сделавших товар или оказавших услугу, тем больше конечная стоимость и, соответственно, сумма НДС.

Видимо, компаниям придется сократить какие-то расходы, чтобы повышение закупочной стоимости на необходимые для работы товары не сказалось на конечной цене продукта и не отпугнуло покупателей. ФОТ может стать одним из пунктов, на котором работодатели захотят сэкономить. Например, не повышать заработную плату на фоне общего роста цен. Однако может случиться и рост зарплат, в связи с тем, что поднимется стоимость товаров. В конечном итоге все будет зависеть от владельцев компаний – если они решат сохранить своих специалистов, которые приносят им доход, то зарплаты будут расти, а если захотят сэкономить – то не будут.

В любом случае, компании столкнуться с необходимостью оптимизации расходов. Велика вероятность, что те фирмы, которые не занимаются непосредственно производством какого-либо товара или услуги, даже покупая опт и продавая его мелкими партиями или в розницу, не выдержат роста цен. Им просто станет невыгодно работать, т.к. возросшие затраты будут перекрывать прибыль. Скорее всего, через некоторое время такие фирмы прекратят работать.

В итоге все эти проблемы бизнеса лягут на плечи конечных потребителей. Самый оптимистичный прогноз, что цены повысятся на те самые 2%. Но скорее всего, средний рост розничных цен будет 10-12%. Иначе продавцам будет совсем невыгодно работать.

Минфин планирует в 2019 году повышение зарплат на 6,3%. Но эта цифра получилась из идеальных математических расчетов: налоги подняли на столько-то – профит государству (а значит и бизнесу, и гражданам) такой-то – значит, зарплаты вырастут на такие-то проценты. В реальности идеальные схемы не работают, поэтому если зарплаты и вырастут, то это будет компенсироваться возросшими ценами на товары и услуги.