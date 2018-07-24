«Личная бухгалтерия»: как процедура Chargeback вернет ваши деньги, если пришел некачественный товар

Можно ли вернуть свои деньги за товар, купленный в интернете, если он пришёл не в том виде, как было заявлено в описании? Или в ситуациях, когда оплаченная покупка по каким-либо причинам не была вам доставлена, либо произошло ошибочное двойное списание суммы со счета?

Мало кто знает, но решение в таких случаях существует. Марат Мухаметзянов, юрист и директор юридической компании «Луна», рассказывает, как работает банковская процедура chargeback, и каким образом можно вернуть собственные деньги.

При каких условиях можно воспользоваться Chargeback

Процедура возврата денежных средств применима ко всем покупкам, оплаченным с помощью кредитной или дебетовой карты.

К Chargeback можно обратиться и в случаях, если услуга или товар были предоставлены вам не в полном объёме – но только при условии, что вы совершали не денежный перевод, а именно покупку, и с ее момента прошло не более 540 дней.

Swift-переводы, платежи через электронные кошельки и платежные системы Qiwi и т.п., не подпадают под правила процедуры Chargeback.

В чем заключается процедура Chargeback?

В первую очередь клиент должен посетить банк-эмитент (банк, выпустивший его карту) и получить расширенную выписку по карте, с указанием ее назначения и получателя платежа.

На основании этого документа заполнить специальную банковскую форму и в отдельном заявлении описать произошедшую ситуацию. Затем – приложить факты, подтверждающие, что услуга или товар действительно оказались дефектными. В качестве таких доказательств может выступить:

переписка или записи разговоров с продавцом;

точное описание услуг, которые обещали предоставить;

договор;

список того, что клиенту не было фактически оказано;

фотографии и скриншоты.

Готовый пакет документов будет рассмотрен банком и, при положительном решении, перенаправлен в платежную систему. Оттуда заявление передается в банк-эквайер (банк, который обслуживает продавца услуг/товаров) – а уже он уведомляет своего клиента о том, что была инициирована процедура chargeback и просит предоставить ответ на заявление покупателя.

Если доказательства того, что товар или услуга были предоставлены в полной мере, у продавца отсутствуют, то средства списываются с его счета в банке-эквайера и возвращаются клиенту той же транзакцией. В выписке банковских операций это отражается как возврат. В среднем сроки осуществления процедуры занимают от 10 до 60 дней.

В случае если продавец предоставляет доказательства своей правоты и отказывает в возврате, то эта информация опять поступает в платежную систему и обратно в банк-эмитент. Он, в свою очередь, оповещает клиента о решении и зачастую предлагает подать заявление повторно, предоставив дополнительные доказательства и документы.

Если во второй раз приходит отказ, то клиент может обратиться в арбитраж платежной системы, и в этом случае «судьей» будет выступать Visa или Mastercard.

Она и примет решение: оспорить транзакции или оставить денежные средства продавцу. Если клиент решает начать разбирательство, он должен оплатить определенную сумму за каждую транзакцию в адрес платежной системы.

Особенности предоставления услуги

Важно учесть, что не все финансово-кредитные организации принимают заявления на оспаривание транзакций, так как согласно п. 1.25 Положения ЦБ РФ 383-П от 19.06.2012 проблема, возникшая не по вине банка, должна решаться сторонами самостоятельно. Но, например, Сбербанк в большинстве случаев идет навстречу клиентам, принимает и перенаправляет обращение.

Это же касается и платежных систем.

В настоящий момент только Visa занимается оспариванием транзакций клиентов из России, тогда как Mastercard с апреля 2017 года не принимает подобные заявления.

Однако в октябре 2018-го ожидается изменение в правилах, которое упростит процедуру chargeback и снова позволит клиентам Mastercard возвращать свои деньги за неоказанные услуги или некачественные товары.

Chargeback – это современный финансовый инструмент, призванный защитить покупателя от недобросовестных продавцов и различных рисков приобретения товаров и услуг с помощью кредитной/дебетовой карты. Вопросами оспаривания транзакций занимаются банки и платежные системы: при положительном решении процедура возврата средств занимает в среднем от 10 дней до 2 месяцев.