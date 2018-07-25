Подборка перлов налоговиков по НДС

Продолжаем рассматривать «перлы» налоговиков, причины отказа в НДС, и расскажем как с этим бороться.

Вычет НДС с полученных авансов, если в договоре не оговорен пункт о предоплате либо вообще отсутствует договор

Судебная практика показывает, что зачастую суды принимают сторону налоговика, считая, что оплачивая счет, покупатель заключает договор. Однако, стоит ли доводить до такого? Трудно что ли сделать договор (пусть даже задним числом), прописать пункт о предоплате? Не забываем, что первичка — «золото» для нас.

Отказ в вычете по исправленным счетам-фактурам (дата и номер остаются прежними, сумма меняется)

Обычно налоговики начинают цеплять нас в этом вопросе, если один из контрагентов уже сдал копии счетов-фактур по запросу налоговиков. В этом случае проще иногда взаимно переделать книги продаж/покупок, если уж по разным причинам было принято решение поменять сумму. А еще лучше, если документы налоговики уже видели, то не тревожить их исправлениями.

Отказ в вычете НДС, если у контрагента отсутствует спец допуск на работы, указанные в счете-фактуре (например, СРО)

На данный момент существует достаточно обширная судебная практика, показывающая, что суды зачастую встают на сторону налогоплательщика. Даже если накажут фирму, работающую без допуска, покупатель все равно имеет право на вычет. Если, конечно, налоговики не изловчатся и не докажут, что работы не выполнялись. Налоговое законодательство РФ не предусматривает отказа в вычете НДС у покупателя (заказчика) в данном случае.

Однако, если уж работы «были проведены», то лучше выбирать для счетов-фактур и закрывающих документов те виды работ, на которые не требуется специальный допуск (газификацию, например, лучше не брать).



В дальнейшем также будем продолжать рассматривать очередные шедевры налоговиков и думать, как с ними бороться, дабы сберечь наши деньги.

Источник: Kasha