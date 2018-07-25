Как не нарушить правила привлечения иностранных работников

Нередко организация принимает на работу граждан иностранного государства. Иностранцы охотно работают на низкоквалифицированных должностях, на которых соотечественники не желают трудиться: дворники, уборщики, грузчики, рабочие магазинов. В свою очередь работодатели надеются сэкономить на фонде оплаты труда, ведь иностранные граждане согласны работать за меньше деньги, чем соотечественники.

В других случаях, напротив, привлекаются высококвалифицированные специалисты: топ-менеджеры. Они чаще встречаются в организациях с иностранным капиталом. Такие учредители во главе компании ставят «своих» генеральных директоров.

Но труд иностранных работников жестко контролируется. Для привлечения иностранных работников нужно соблюдать установленные законодательством условия их привлечения. Иначе такие работники могут стать «золотыми» для работодателя. За нарушение правил привлечения иностранных работников к трудовой деятельности в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области юридическое лицо может быть привлечено к ответственности в виде штрафа до 1 млн руб. (ч. 3 ст. 18.16 КоАП РФ).

Рассмотрим, как правильно оформить иностранного работника и какие доходы иностранцев подлежат налогообложению.

Для привлечения иностранных работников организации надо получить разрешение на использование иностранных работников. Таковы требования абзаца 1 пункта 4 статьи 13 Закона 115-ФЗ.

Но из этого правила есть исключения. Без разрешения на привлечение и использование иностранных работников можно принять на работу: иностранных граждан из безвизовых стран (пп. 1 п. 4.5 ст. 13 Закона 115-ФЗ); высококвалифицированных специалистов (ВКС) (пп. 2 п. 4.5 ст. 13 Закона 115-ФЗ), порядок их привлечения к работе установлен ст. 13.2 Закона 115-ФЗ; иностранных работников, имеющих статус постоянно или временно проживающих в РФ (пп. 1 п. 4 ст. 13 Закона 115-ФЗ); беженцев — до утраты или лишения этого статуса (пп. 11 п. 4 ст. 13 Закона 115-ФЗ); иностранных граждан, получивших временное убежище на территории РФ (п. 12 п. 4 ст. 13 Закона 115-ФЗ).

Действия, которые необходимо совершить работодателю для получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников, прописаны в приказе МВД России от 01.11.2017 № 827 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства».

Для получения рабочей визы иностранному работнику потребуется приглашение на въезд в РФ, которое выдается на основании ходатайства работодателя о выдаче приглашения (ч. 1 ст. 25.1, ч. 1, 7 ст. 25.6 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ, ст. 18 Закона 115-ФЗ).

Для привлечения ВКС к работодателю предъявляются следующие требования:

не должно быть неисполненных постановлений о назначении административного наказания за нарушение режима пребывания (проживания) иностранных граждан в РФ, за нарушение порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации (пп. 2 п. 5 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ);

работодателю не запрещено привлекать иностранных граждан к трудовой деятельности в РФ в качестве ВКС (пп. 3 п. 5 ст. 13.2 Закона 115-ФЗ).

Какие документы требовать у иностранца

Для заключения трудового договора все иностранные работники предъявляют работодателю документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ. В общем случае это:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовая книжка, за исключением отсутствия трудовой книжки установленного образца;

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ВКС (абз. 4 ч. 1 ст. 65 ТК РФ), за исключением трудоустройства впервые;

иные документы, поименованные в статье 65 ТК РФ, предъявляются в зависимости от специфики выполняемой работы.

Кроме этого, у иностранного работника надо запросить специфические документы в зависимости от его статуса (ст. 327.3 ТК РФ).

В таблице приводится перечень документов, которые нужно работодателю затребовать у иностранного работника в зависимости от статуса иностранного гражданина.

Во избежание возможных споров и штрафов временно проживающих граждан Казахстана, Армении и Киргизии, имеющих разрешение на временное проживание в РФ, следует принимать на работу только в том субъекте РФ, в котором выдано разрешение на временное проживание.

Беженцы при трудоустройстве предъявляют удостоверение беженца, им полис ДМС не нужен (п. 7 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-I — далее Закон 4528-I).

Статус

иностранного работника Визовый безвизовый Безвизовый Граждане Казахстана, Армении, Киргизии

(Договора о ЕАЭС) Временно

пребывающие Разрешение на работу; договор (полис) добровольного медицинского страхования, за исключением заключения работодателем с медицинской организацией договора о предоставлении работнику-иностранцу платных медуслуг Патент; договор (полис) добровольного медицинского страхования, за исключением заключения работодателем с медицинской организацией договора о предоставлении работнику-иностранцу платных медуслуг Договор (полис) добровольного медицинского страхования, за исключением заключения работодателем с медицинской организацией договора о предоставлении работнику-иностранцу платных медуслуг Временно

проживающие Разрешение на временное проживание в РФ Разрешение на временное проживание в РФ Разрешение на временное проживание в РФ Постоянно

проживающие Вид на жительство в РФ Вид на жительство в РФ Вид на жительство в РФ

Также надо учесть, что иностранные работники не предъявляют документы воинского учета, за исключением случаев, установленных законодательством или международными договорами РФ.

Высококвалифицированные специалисты привлекаются к работе в особом порядке. Для получения разрешения на работу ВКС работодатель должен подать ходатайство о привлечении ВКС, к которому надо приложить трудовой договор, письменное обязательство оплатить расходы РФ, связанные с возможным административным выдворением за пределы РФ или депортацией этого специалиста, а также копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ (п. 6 ст. 13.2 Закона 115-ФЗ).

Что касается белорусов, то для трудоустройства временно пребывающих граждан Белоруссии полис ДМС не нужен (Договор между РФ и Республикой Беларусь от 25.12.1998 «О равных правах граждан»). Такое мнение содержится в письме Минтруда России от 17.12.2015№ 16—4/В823. Также им не требуется патент.

О привлечении иностранных работников или об их увольнении работодатель в обязательном порядке должен сообщить в миграционную службу (абз. 1 п. 8 ст. 13 Закона № 115-ФЗ). Уведомление подается в течение 3 рабочих дней с даты заключения или прекращения трудового договора.

Уведомление подается в отношении всех иностранных работников, независимо от их статуса. Это касается и граждан Белоруссии (письмо УФМС России по г. Москве от 08.06.2015 № МС9/21-4586н).

Как платить НДФЛ с дохода иностранца

Организация обязана исчислить и удержать НДФЛ с заработной платы иностранного работника (п. 1, 2 ст. 226 НК РФ). Исчисление налога производится на дату фактического получения дохода согласно ст. 223 НК РФ.

НК РФ не содержит перечня документов, которые подтверждают статус налогового резидента. Нахождение на территории РФ можно подтвердить копией паспорта с отметками таможенных органов, табелем учета рабочего времени.

Датой фактического получения дохода в виде заработной платы признается последний день месяца (п. 2 ст. 223 НК РФ). В случае увольнения работника до истечения месяца датой получения дохода признается последний день работы, за который ему был начислен доход.

Ставка НДФЛ, по которой надо удерживать с дохода иностранного работника налог, зависит от его налогового статуса.

Налоговыми резидентами признаются физические лица, находившиеся на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Если же физическое лицо находилось менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, то такое лицо признается нерезидентом. Надо отметить, что налоговый статус не зависит от гражданства физического лица.

Доход резидентов облагается налогом по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ). А доходы нерезидентов облагаются налогом по ставке 30%, но есть исключения (п. 3 ст. 224 НК РФ).

По ставке 13% облагаются доходы от трудовой деятельности иностранных работников-нерезидентов:

ВКС;

работающих на основе патента;

участников Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов их семей;

членов экипажей судов, плавающих под Государственным флагом РФ;

беженцев или получивших временное убежище на территории РФ.

Если же доход, полученный иностранным работником-нерезидентом, поименованным выше, не связан с трудовой деятельностью, то применяется ставка 30%. К таким доходам, например, относятся подарки к праздникам, матпомощь.

Кроме того, несмотря на то что доходы перечисленных иностранных работников- нерезидентов облагаются 13%, применять налоговые вычеты к ним нельзя.

По ставке 15% облагаются НДФЛ доходы в виде дивидендов, выплачиваемые нерезидентам.

Следует отметить, что при наличии международного соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и страной резидентства иностранного работника надо применять нормы такого соглашения.

По нерезидентам НДФЛ считается не нарастающим итогом, а отдельно по каждой выплате.

Надо ли платить страховые взносы

В общем случае выплаты по трудовому договору облагаются страховыми взносами (п. 1 ст. 420 НК РФ). Но когда дело касается иностранцев, нужно учитывать их статус.

Выплаты гражданам Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии облагаются страховыми взносами (п. 3 ст. 98 Договора о ЕАЭС). При этом следует применять те же тарифы, что и для граждан РФ. В аналогичном порядке платятся страховые взносы за ВКС из этих стран. Однако по временно пребывающим ВКС из стран ЕАЭС не надо начислять взносы на обязательное пенсионное страхование (далее — ОПС), так как они не являются застрахованными лицами в рамках ОПС (п. 1 ст. 7 Федерального закона № 167-ФЗ (далее — Закон 167-ФЗ)).

По ВКС из остальных стран страховые взносы начисляются в следующем порядке:

по временно пребывающим — уплачиваются только взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (далее — НСПЗ) (пп. 15 п. 1 ст. 422 НК РФ, ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» — далее Закон 125-ФЗ);

по временно и постоянно проживающим — уплачиваются взносы на ОПС, НСПЗ, взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее — взносы на ВНиМ) как на граждан РФ, но не уплачиваются взносы на обязательное медицинское страхование (далее — ОМС) (п. 1 ст. 7 Закона 167-ФЗ, ст. 20.1 Закона 125-ФЗ, ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — Закон 255-ФЗ), пп. 15 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Что касается остальных иностранных граждан, то выплаты им облагаются страховыми взносами в следующем порядке.

По временно пребывающим иностранным работникам взносы на ОПС начисляются как на граждан РФ (п. 1 ст. 7 Закона № 167-ФЗ). Взносы на ВНиМ по таким иностранным работникам начисляются по ставке 1,8%, а при применении на УСН льготных тарифов — 0% (ч. 1 ст. 2 Закона № 255-ФЗ, ст. 426 НК РФ). Взносы на ОМС с зарплаты временно пребывающих иностранных работников не начисляются (пп. 15 п. 1 ст. 422 НК РФ). Взносы на НСПЗ начисляются так же, как на граждан РФ (ст. 5, п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ).

На беженцев взносы начисляются так же, как и на граждан РФ — в полном объеме (п. 10 ч. 1 ст. 8 Закона 4528-I).

На иностранных работников, получивших временное убежище, взносы на ОПС, ОМС и НСПЗ начисляются так же, как на граждан РФ, на ВНиМ — по тарифу 1,8%, а при применении на УСН льготных тарифов — 0%.