Как налоговики комментируют поправки в 54-ФЗ

В декабре 2017 года на рассмотрение в Государственную Думу поступил проект Федерального Закона № 344028-7 о внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». Полгода депутаты думали и решали, какие поправки и изменения принять, а организации и ИП с надеждой следили за новостями. Наконец 27.06.2018 Совет Федерации одобрил эти поправки, а 3 июля президент подписал указанный закон, который вступает в силу с момента его официального опубликования, то есть с 03.07.2018.

С принятием данных нововведений рухнули надежды миллионов предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной торговле и общественному питанию и ожидающих отмены применения с 1 июля 2018 года онлайн-касс или хотя бы отсрочки до 2019 года. Данные поправки в какие-то моменты кассовой реформы внесли ясность, а какие-то еще больше запутали пользователей ККТ.

Что же ждет бизнес с вступлением этого закона в силу? Какие плюсы и минусы от него ждать?

Редакция «Время Бухгалтера» попросила прокомментировать принятые новшества советника государственной гражданской службы РФ 3-го класса Селянину Ж.С..

Послабления для бизнеса

Закон предусматривает послабления для некоторых операций и сфер бизнеса. Освобождаются от применения ККТ расчеты: при торговле молоком и питьевой водой в розлив;

за газеты и журналы на бумажном носителе вне специализированных киосков;

на бортах воздушных судов;

через автоматы, не имеющие подключения к Сети (при расчетах, совершаемых исключительно монетой Банка России);

по оплате парковок в ведении местных и федеральных властей;

за услуги библиотек;

ИП на патенте или ЕНВД до 1 июля 2019 года, при условии выдачи клиенту БСО по его требованию;

если физлицо внесло деньги за покупку наличными через кассу банка (за жилое помещение, услуги ЖКХ и капремонт, включая зачет авансов) до 1 июля 2019 года. При выдачи займов ККТ не применяется до 1 июля 2019 года. При погашении займов чек не выдается, только если используется система «Клиент-Банк» и займодавец — организация и ИП. При выдачи займов ККТ не применяется до 1 июля 2019 года. При погашении займов чек не выдается, только если используется система «Клиент-Банк» и займодавец — организация и ИП. Предприятиям, функционирующим на военных объектах, разрешат использовать ККТ в офлайн-режиме. Для следующих видов услуг предусмотрена возможность не выдавать чек каждому клиенту, но следует формировать один документ в сутки или расчетный период в случаях зачета и возврата предоплаты от физлиц: культурно-массовые мероприятия;

пассажирские и грузовые перевозки;

электронные услуги, связь. Главное про все поправки «Клерк» отправляет в бухгалтерских уведомлениях. Подпишитесь по ссылке ниже: Подписаться Безналичные платежи Само понятие «расчеты», используемое в Федеральном законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ, скорректировано. Теперь обязанность применения онлайн-касс не зависит от способа оплаты. Под действие закона подпадают и любые безналичные расчеты, если речь идет о закрытии стоимости реализованных товаров или услуг. Учитываться будут в том числе: предоплата, авансы и их зачет;

займы и кредиты, предоставленные в целях оплаты торговой операции;

любые другие встречные требования. При безналичном расчете чек формируется не позднее одного дня, следующим за днем осуществления расчета, но не позднее факта передачи товара или оказания услуги. При безналичном расчете чек формируется не позднее одного дня, следующим за днем осуществления расчета, но не позднее факта передачи товара или оказания услуги. ИП и организации, оплачивающие работы и услуги наличными или банковской картой, обязаны применять ККТ. Авансы и ККТ При выплате аванса ККТ не потребуется, если он перечисляется в адрес организации или ИП через систему «Клиент-Банк». В иных случаях ККТ использовать нужно. При зачете и возврате авансов разрешат не применять онлайн-кассу и не выдавать БСО до 1 июля 2019 года. При выплате аванса ККТ не потребуется, если он перечисляется в адрес организации или ИП через систему «Клиент-Банк». В иных случаях ККТ использовать нужно. При зачете и возврате авансов разрешат не применять онлайн-кассу и не выдавать БСО до 1 июля 2019 года. Новые требования к чеку ККТ Введены новые дополнительные реквизиты для кассового чека и бланка строгой отчетности, сформированные при осуществлении расчетов между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями с использованием наличных денежных средств и (или) с предъявлением электронных средств платежа: наименование покупателя или получателя (наименование организации, Ф.И.О. (при наличии) индивидуального предпринимателя);

идентификационный номер налогоплательщика покупателя или получателя денежных средств, сведения о стране происхождения товара, сумма акциза, регистрационный номер таможенной декларации. Вводится новый кассовый документ — кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции). Он формируется пользователем при поломке онлайн-кассы либо применении ККТ с нарушением требований законодательства РФ. До принятия поправок, если при пробитии чека были допущены ошибки, требовалось оформить чек «возврат прихода» и сформировать новый, правильный чек. Вводится новый кассовый документ — кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции). Он формируется пользователем при поломке онлайн-кассы либо применении ККТ с нарушением требований законодательства РФ. До принятия поправок, если при пробитии чека были допущены ошибки, требовалось оформить чек «возврат прихода» и сформировать новый, правильный чек. Вводятся четкий алгоритм действий и зона ответственности в случаях поломки фискального накопителя: в течение 5 рабочих дней необходимо подать заявление в налоговую инспекцию о снятии кассы с учета или ее перерегистрации;

обратиться за заключением о причинах поломки к изготовителю;

если данные с накопителя можно восстановить, то в течение 60 календарных дней с момента подачи заявления их необходимо передать в налоговую инспекцию;

если данные с накопителя считать невозможно, то сообщать в инспекцию не нужно (но я бы посоветовала все же уведомить инспекторов об этом);

если поломка произошла по вашей вине, а не по вине изготовителя, то могут наложить штрафные санкции. Другие изменения Увеличивается срок выдачи карточки регистрации онлайн-кассы с 5 до 10 дней. Теперь не нужно писать заявления о снятии с учета ККТ при прекращении деятельности организации или ИП. Снимается ККТ налоговыми органами с регистрационного учета в одностороннем порядке, без заявления. Появилась еще одна поправка в законе, которая может коснуться всех без исключения. Это запрет на выдачу разрешения и ведения деятельности по производству ККТ и передачу фискальных данных организациям, если среди их выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев есть иностранные лица. Многим операторам передачи данных и производителям ККТ стоит задуматься, как бы не лишиться уже выданного разрешения и клиентов, а организациям и ИП — в срочном порядке менять оператора. Увеличивается срок выдачи карточки регистрации онлайн-кассы с 5 до 10 дней. Теперь не нужно писать заявления о снятии с учета ККТ при прекращении деятельности организации или ИП. Снимается ККТ налоговыми органами с регистрационного учета в одностороннем порядке, без заявления. Появилась еще одна поправка в законе, которая может коснуться всех без исключения. Это запрет на выдачу разрешения и ведения деятельности по производству ККТ и передачу фискальных данных организациям, если среди их выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев есть иностранные лица. Многим операторам передачи данных и производителям ККТ стоит задуматься, как бы не лишиться уже выданного разрешения и клиентов, а организациям и ИП — в срочном порядке менять оператора. Патентная система налогообложения От применения ККТ освобождаются ИП, применяющие (ПСН), но не все. Вот список видов деятельности, по которым ИП на ПСН, даже имея наемных работников, получают отсрочку по применению онлайн-касс на один год, то есть до 1 июля 2019 года: парикмахерские и косметические услуги;

ремонт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;

техобслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования;

автомобильные грузовые и пассажирские перевозки;

ветеринарные услуги;

проведение занятий по физической культуре и спорту;

оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов водным транспортом;

ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью;

услуги по прокату;

производство молочной продукции;

товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;

ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. Если ИП, применяющий ПСН, осуществляет виды деятельности «розничная торговля» или «общественное питание», то в этом случае ничего не изменилось. Если у ИП есть работники, применять ККТ нужно с 1 июля 2018 года. Если работников нет, то — с 1 июля 2019 года. Освобождаемые или получившие отсрочку от ККТ ИП обязаны выдавать документы, подтверждающие оплату товаров, работ, услуг. Это может быть в зависимости от вида деятельности квитанция, товарный чек, бланк БСО. Если ИП, применяющий ПСН, осуществляет виды деятельности «розничная торговля» или «общественное питание», то в этом случае ничего не изменилось. Если у ИП есть работники, применять ККТ нужно с 1 июля 2018 года. Если работников нет, то — с 1 июля 2019 года. Освобождаемые или получившие отсрочку от ККТ ИП обязаны выдавать документы, подтверждающие оплату товаров, работ, услуг. Это может быть в зависимости от вида деятельности квитанция, товарный чек, бланк БСО. Единый налог на вмененный доход ИП и организации, работающие на ЕНВД, не получили освобождение от применения онлайн-касс, но им также предоставили отсрочку по всем видам деятельности до 1 июля 2019 года. Исключение составляют такие виды деятельности, как розничная торговля и общественное питание. Организации на ЕНВД по этим видам деятельности, независимо, имеют ли они работников или нет, применяют онлайн-ККТ с 1 июля 2018 года. ИП, имеющие работников, также переходят на новые кассы с 1 июля 2018 года, не имеющие работников — с 1 июля 2019 года. Получившие отсрочку также обязаны выдавать документы, подтверждающую оплату. Очень внимательно проанализируйте виды деятельности, указанные вами при регистрации, и деятельность, которою осуществляете, чтобы не возникла путаница в освобождении от применения ККТ и отсрочке. ИП и организации, работающие на ЕНВД, не получили освобождение от применения онлайн-касс, но им также предоставили отсрочку по всем видам деятельности до 1 июля 2019 года. Исключение составляют такие виды деятельности, как розничная торговля и общественное питание. Организации на ЕНВД по этим видам деятельности, независимо, имеют ли они работников или нет, применяют онлайн-ККТ с 1 июля 2018 года. ИП, имеющие работников, также переходят на новые кассы с 1 июля 2018 года, не имеющие работников — с 1 июля 2019 года. Получившие отсрочку также обязаны выдавать документы, подтверждающую оплату. Очень внимательно проанализируйте виды деятельности, указанные вами при регистрации, и деятельность, которою осуществляете, чтобы не возникла путаница в освобождении от применения ККТ и отсрочке.

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