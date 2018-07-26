Как налоговики комментируют поправки в 54-ФЗ

В декабре 2017 года на рассмотрение в Государственную Думу поступил проект Федерального Закона № 344028-7 о внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». Полгода депутаты думали и решали, какие поправки и изменения принять, а организации и ИП с надеждой следили за новостями. Наконец 27.06.2018 Совет Федерации одобрил эти поправки, а 3 июля президент подписал указанный закон, который вступает в силу с момента его официального опубликования, то есть с 03.07.2018.
С принятием данных нововведений рухнули надежды миллионов предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной торговле и общественному питанию и ожидающих отмены применения с 1 июля 2018 года онлайн-касс или хотя бы отсрочки до 2019 года. Данные поправки в какие-то моменты кассовой реформы внесли ясность, а какие-то еще больше запутали пользователей ККТ.
Что же ждет бизнес с вступлением этого закона в силу? Какие плюсы и минусы от него ждать?
Редакция «Время Бухгалтера» попросила прокомментировать принятые новшества советника государственной гражданской службы РФ 3-го класса Селянину Ж.С..
Послабления для бизнеса
- при торговле молоком и питьевой водой в розлив;
- за газеты и журналы на бумажном носителе вне специализированных киосков;
- на бортах воздушных судов;
- через автоматы, не имеющие подключения к Сети (при расчетах, совершаемых исключительно монетой Банка России);
- по оплате парковок в ведении местных и федеральных властей;
- за услуги библиотек;
- ИП на патенте или ЕНВД до 1 июля 2019 года, при условии выдачи клиенту БСО по его требованию;
- если физлицо внесло деньги за покупку наличными через кассу банка (за жилое помещение, услуги ЖКХ и капремонт, включая зачет авансов) до 1 июля 2019 года.
Предприятиям, функционирующим на военных объектах, разрешат использовать ККТ в офлайн-режиме.
Для следующих видов услуг предусмотрена возможность не выдавать чек каждому клиенту, но следует формировать один документ в сутки или расчетный период в случаях зачета и возврата предоплаты от физлиц:
- культурно-массовые мероприятия;
- пассажирские и грузовые перевозки;
- электронные услуги, связь.
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Безналичные платежи
Учитываться будут в том числе:
- предоплата, авансы и их зачет;
- займы и кредиты, предоставленные в целях оплаты торговой операции;
- любые другие встречные требования.
ИП и организации, оплачивающие работы и услуги наличными или банковской картой, обязаны применять ККТ.
Авансы и ККТПри выплате аванса ККТ не потребуется, если он перечисляется в адрес организации или ИП через систему «Клиент-Банк». В иных случаях ККТ использовать нужно. При зачете и возврате авансов разрешат не применять онлайн-кассу и не выдавать БСО до 1 июля 2019 года.
Новые требования к чеку ККТ
- наименование покупателя или получателя (наименование организации, Ф.И.О. (при наличии) индивидуального предпринимателя);
- идентификационный номер налогоплательщика покупателя или получателя денежных средств, сведения о стране происхождения товара, сумма акциза, регистрационный номер таможенной декларации.
Вводятся четкий алгоритм действий и зона ответственности в случаях поломки фискального накопителя:
- в течение 5 рабочих дней необходимо подать заявление в налоговую инспекцию о снятии кассы с учета или ее перерегистрации;
- обратиться за заключением о причинах поломки к изготовителю;
- если данные с накопителя можно восстановить, то в течение 60 календарных дней с момента подачи заявления их необходимо передать в налоговую инспекцию;
- если данные с накопителя считать невозможно, то сообщать в инспекцию не нужно (но я бы посоветовала все же уведомить инспекторов об этом);
- если поломка произошла по вашей вине, а не по вине изготовителя, то могут наложить штрафные санкции.
Другие измененияУвеличивается срок выдачи карточки регистрации онлайн-кассы с 5 до 10 дней. Теперь не нужно писать заявления о снятии с учета ККТ при прекращении деятельности организации или ИП. Снимается ККТ налоговыми органами с регистрационного учета в одностороннем порядке, без заявления. Появилась еще одна поправка в законе, которая может коснуться всех без исключения. Это запрет на выдачу разрешения и ведения деятельности по производству ККТ и передачу фискальных данных организациям, если среди их выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев есть иностранные лица. Многим операторам передачи данных и производителям ККТ стоит задуматься, как бы не лишиться уже выданного разрешения и клиентов, а организациям и ИП — в срочном порядке менять оператора.
Патентная система налогообложения
- парикмахерские и косметические услуги;
- ремонт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;
- техобслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования;
- автомобильные грузовые и пассажирские перевозки;
- ветеринарные услуги;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов водным транспортом;
- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
- занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью;
- услуги по прокату;
- производство молочной продукции;
- товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.
Единый налог на вмененный доходИП и организации, работающие на ЕНВД, не получили освобождение от применения онлайн-касс, но им также предоставили отсрочку по всем видам деятельности до 1 июля 2019 года. Исключение составляют такие виды деятельности, как розничная торговля и общественное питание. Организации на ЕНВД по этим видам деятельности, независимо, имеют ли они работников или нет, применяют онлайн-ККТ с 1 июля 2018 года. ИП, имеющие работников, также переходят на новые кассы с 1 июля 2018 года, не имеющие работников — с 1 июля 2019 года. Получившие отсрочку также обязаны выдавать документы, подтверждающую оплату. Очень внимательно проанализируйте виды деятельности, указанные вами при регистрации, и деятельность, которою осуществляете, чтобы не возникла путаница в освобождении от применения ККТ и отсрочке.
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