Отпуск главного бухгалтера без звонков и срочных вызовов: реально ли это?

Каждый работник имеет право на отпуск, директора и главные бухгалтеры в том числе. Но если рядовой сотрудник уходит на отдых без проблем, то руководящим лицам компании нужно решить сначала ряд вопросов.

Главбух – одно из ключевых лиц фирмы. Если он уходит в отпуск, это значит, что предприятие должно существовать без него. Но кому-то же надо заниматься финансовыми делами компании, подписывать счета, следить за работой рядовых бухгалтеров. Как главному бухгалтеру уйти в отпуск со спокойной совестью? Давайте разберемся вместе с командой Hotwork.

Передача обязанностей заместителю

В крупных предприятиях у главбуха, как правило, есть заместитель. Это должностное лицо, которое может выполнять обязанности главного бухгалтера, если тот отсутствует. Заместитель в курсе всех дел, он знает, чем занимается главбух, он получает печать и право подписи, и на него, конечно же, ложится большая ответственность.

Чтобы отпустить главного бухгалтера в отпуск, необходимо правильно оформить замену. От этого будет зависеть оплата труда заместителя. Действовать можно по одному из 4-х сценариев.

Совмещение профессий. Оформляется соглашение между заместителем и работодателем, согласно которому последнему поручаются дополнительные задачи. Он должен выполнить их в течение обычного рабочего дня. За это полагается доплата.

Совместительство. Заключается трудовой договор, заместителя принимают на должность главного бухгалтера по совместительству. Обязанности выполняются вне основного рабочего времени, но не более чем на протяжении 4-х часов. Оплата – половина оклада.

Срочный трудовой договор. На должность главного бухгалтера на период его отсутствия принимают работника из другой компании (аутсорсинг). Главбух передаёт ему все дела и спокойно уходит в отпуск.

Временное перемещение на должности. На время отпуска главбуха на его должность переводится заместитель. От своих прямых обязанностей зам освобождается на период замещения.

Если главный бухгалтер перед тем, как уйти отпуск, выполнил все важные дела, остались только формальности, можно действовать по первому сценарию. Второй вариант подойдёт, если объём работы главбуха большой. У заместителя появится дополнительные 4 часа, чтобы выполнить все задачи. А вот временный перевод – решение в тех случаях, если у подходящего кандидата очень много своей работы.

Если заместителя у главбуха нет

Если компания небольшая, в ней только два работника, которые занимаются финансовыми делами и оба уходят в отпуск, можно передать обязанности главбуха на аутсорсинг, заключив срочный трудовой договор с сотрудником со стороны.

Главному бухгалтеру необходимо очень тщательно подбирать себе заместителя или сотрудника, который на время отпуска будет выполнять его обязанности. Заместитель имеет право подписи, работает с деньгами.

Даже незначительная ошибка может привести к возникновению серьёзных проблем. На замену должности главного бухгалтера выбирайте честных, ответственных, квалифицированных работников с соответствующим образованием.

Чтобы ваш отпуск прошёл удачно, не был испорчен звонками и вызовами, постарайтесь завершить все важные дела накануне. В течение этого времени главбух освобождается от ответственности, например, за некачественное выполнение своих обязательств, так как его фактически нет на работе, его функции временно приостановлены. Вас могут отозвать из отпуска, но к такому решению прибегают в крайних случаях и возможно это только с вашего согласия. Поэтому, скорее заканчивайте свои дела, и с чистой душой отправляйтесь на курорт.

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