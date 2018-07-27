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Свежая налоговая практика. Счет 30:3 в пользу налоговиков

Юрист Максим Юзвак приготовил для нас обзор практики Верховного суда по налоговым спорам за июнь.

В этот раз в обзоре недавней практики ВС РФ три дела, в которых суд поддержал налогоплательщиков. У нас бывали обзоры, где нет ни одного победного для компаний дела. Так что вполне неплохо.

Если напротив номера дела стоит «минус», то оно в пользу инспекции.

Общие вопросы

Определение от 25.06.2018 № 309-КГ18-8394 (с. Завьялова Т.В., Дабрович) –

Учитывая, что Налогоплательщик не исполнил обязанность по уплате доначисленных сумм, а срок для принудительного взыскания пропущен в связи с правовой неопределенностью относительно законности доначисленных налогов, пеней и штрафов, суды пришли к выводу об уважительности причин пропуска срока для обращения в суд с настоящим требованием.

Определение от 09.06.2018 № 305-КГ18-6469 (с. Тютин Д.В., ТРАНСАЭРО) –

Довод Налогоплательщика о несоблюдении налоговым органом положений пункта 3 статьи 78 НК РФ подлежит отклонению, поскольку неуведомление налогоплательщика об имеющейся переплате по налогу, который обязан исчислять сам налогоплательщик (налоговый агент), не может влечь правовых последствий в виде переопределения срока на возврат излишне уплаченного налога.

Определение от 08 июня 2018 № 310-КГ18-6904 (с. Антонова М.К., Центральное конструкторское бюро «Коралл») +

Учитывая, что детальный порядок возврата налогоплательщикам излишне уплаченных в переходном периоде 2014 года в бюджет города Севастополя сумм налогов, сборов и иных обязательных платежей законом не установлен, суд, руководствуясь положениями статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Положением о Департаменте финансов города Севастополя, утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 20.04.2016 № 356-ПП, пришел к выводу о том, что восстановление нарушенного права общества на возврат спорной переплаты относится к компетенции департамента как главного распорядителя и администратора бюджетных средств города Севастополя, в том числе по коду бюджетной классификации 814 1 09 90020 02 0000 110 «Задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до даты перерегистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджет города федерального значения Севастополя».

Определение от 08 июня 2018 г. № 305-КГ18-5995 (с. Антонова М.К., Торговый дом Черкизово) –

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, руководствуясь положениями статей 69, 78, 79 НК РФ, суды исходили из того, что осуществление налоговым органом записи в карточке по расчетам с бюджетом, не сопровождающейся действительным движением денежных средств, не является излишней уплатой налога (излишним его взысканием), а положения статьи 78 НК РФ применяются в силу технической необходимости документального оформления восстановления списанных сумм.

Определение от 07.06.2018 № 305-КГ18-6745 (с. Павлова Н.В., ВЕНЕРА-ГРУПП) –

АО «БАЗАЛЬТ-ГРУПП» уплачивало налоги самостоятельно, в силу чего должно был знать о произведенных переплатах налогов в момент их уплаты. Следовательно, АО «БАЗАЛЬТ-ГРУПП» о праве на возврат излишне уплаченных сумм налогов должно было узнать при подаче налоговых деклараций, а также в момент оплаты налога платежными поручениями. При таких обстоятельствах доводы Налогоплательщика, в соответствии с которыми он узнал о факте излишне уплаченных налогов лишь в момент реорганизации путем присоединения АО «БАЗАЛЬТ-ГРУПП» к Налогоплательщику являются необоснованными.

Определения от 04.06.2018 № 306-КГ18-5949 (с. Павлова Н.В., Каспийэнергосервис) –

Оценив фактические обстоятельства настоящего дела в совокупности, поведение налогоплательщика в комплексе, суды пришли к выводу о том, что поведение Налогоплательщика направлено на создание видимости уплаты налогов, его нельзя признать добросовестным. За день до платежа в средствах массовой информации появилась информация об отключении Росэнергобанка от системы электронных платежей.

Налоговый контроль

Определения от 29.06.2018 № 305-КГ18-8871,  20.06.2018 № 305-КГ18-7801, 20.06.2018 № 305-КГ18-7799 (с. Завьялова Т.В., МАКЕ) –

Действующее налоговое законодательство не предусматривает обязанность налоговых органов по проведению проверок.

Определение от 14 июня 2018 года № 305-КГ18-6908 (с. Антонова М.К., МАКЕ) –

Судами правомерно отмечено, что мероприятия налогового контроля касаются прежде всего того лица, в отношении которого они совершаются. Информирование всех остальных участников гражданских правоотношений относительно результатов этих мероприятий действующим законодательством не предусмотрено.

(см. также: Определение от 8 июня 2018 № 305-КГ18-9245 (с. Пронина М.В., МАКЕ) –)

Определения от 8 июня 2018 № 305-КГ18-9244, от 8 июня № 305-КГ18-9242, от 6 июня 2018 № 305-КГ18-8983 (с. Пронина М.В., МАКЕ) –

Действующее законодательство не предусматривает произвольную обязанность налоговых органов по проведению проверок, более того, проведение произвольных налоговых проверок противоречит закону и правопорядку.

НДС

Определение от 25.06.2018 № 308-КГ18-8498 (с. Завьялова Т.В., Кубань-Строй) –

Суды пришли к выводу¸ что произведенные Налогоплательщиком расходы на возведение объектов на спорном участке и безвозмездно переданные в собственность муниципального образования, в силу подпункта 2 пункта 2 статьи 146, пункта 16 статьи 270 НК РФ не подлежат учету при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, а операции по передаче указанного имущества в собственность муниципального образования на безвозмездной основе не признаются объектом в целях исчисления налога на добавленную стоимость.

Определение от 5 июня 2018 № 304-КГ18-6503 (с. Пронина М.В., Кузбасский пищекомбинат) –

Касательно предъявления Налогоплательщиком к вычету НДС по имуществу, внесенному в качестве вклада по договору простого товарищества, судами установлено, что деятельность простого товарищества не связана с реализацией полученного результата третьим лицам и совершением облагаемых НДС операций. Следовательно, право на применение спорного вычета у общества отсутствует.

Налог на прибыль

Определение от 29.06.2018 № 305-КГ18-8693 (с. Завьялова Т.В., Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала) –

Основополагающим моментом для квалификации произведенных обществом работ, как относящихся к сфере мобилизационной подготовки, является оценка спорных работ в указанном качестве соответствующим федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области мобилизационной подготовки и мобилизации. В рассматриваемом случае имеющиеся ресурсы Налогоплательщика позволяли выполнить мобилизационное задание и, соответственно, необходимость в создании новых объектов для мобилизационной подготовки отсутствовала.

Минэнерго России, как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации в сфере топливно-энергетического комплекса, отозвало согласованный Перечень работ по мобилизационной подготовке Налогоплательщика, и тем самым квалифицировало спорные работы, как не связанные с обеспечением мобилизационной подготовки.

Определение от 27.06.2018 № 308-КГ18-8068 (с. Завьялова Т.В., ТНС энерго Ростов-на-Дону) –

Отказывая в удовлетворении требований, суды руководствовались положениями Налогового кодекса Российской Федерации, Соглашением, учитывали основные принципы международных соглашений об избежании двойного налогообложения, изложенные в Модельной конвенции по налогам на доход и капитал Организации экономического сотрудничества и развития, и Официальные комментарии к ней.

В спорной правовой ситуации льготы (пониженные ставки), предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 10 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» от 05.12.1998, при выплате дохода в виде процентов от источников в Российской Федерации могут применяться исключительно в случае, если будет доказано, что компания является фактическим получателем (бенефициарным собственником) дохода.

Определение от 25.06.2018 № 308-КГ18-8498 (с. Завьялова Т.В., Кубань-Строй) –

Суды пришли к выводу¸ что произведенные Налогоплательщиком расходы на возведение объектов на спорном участке и безвозмездно переданные в собственность муниципального образования, в силу подпункта 2 пункта 2 статьи 146, пункта 16 статьи 270 НК РФ не подлежат учету при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, а операции по передаче указанного имущества в собственность муниципального образования на безвозмездной основе не признаются объектом в целях исчисления налога на добавленную стоимость.

Определение от 19 июня 2018 г. № 304-КГ18-7289 (с. Антонова М.К., Высокие технологии) –

Судебные инстанции исходили из того, что Налогоплательщик не вправе учитывать затраты на капитальный ремонт световых фонарей и кровли арендуемого здания в составе косвенных расходов, поскольку обязанность по капитальному ремонту крыши возложена согласно положениям договора аренды на Арендодателя и расходы арендатора подлежат возмещению арендодателем с учетом статьи 260 НК РФ.

Определение от 13.06.2018 № 307-КГ18-6858 (с. Тютин Д.В., Уфимское моторостроительное производственное объединение) –

Как указали суды, инспекция правильно определила в целях налогообложения, что доля акционера в уставном капитале Налогоплательщика на дату принятия решения о выплате дивидендов за 2012 год уменьшилась в связи с завершением эмиссии дополнительного выпуска акций и составила менее 50 процентов, вследствие чего налог на прибыль организаций должен был быть рассчитан исходя из ставки 9 процентов. Доводы, изложенные в жалобе, о том, что изменение размера уставного капитала Налогоплательщика на размещенные акции дополнительного выпуска не было внесено в его устав и до этого момента не влечет налоговых последствий, приводились при рассмотрении дела, получили надлежащую правовую оценку судов, выводы которых не опровергают.

Как верно отметили суды, государственная регистрация изменений в устав акционерного общества и в Единый государственный реестр юридических лиц, осуществляемая по результатам эмиссии ценных бумаг, не оказывает влияния на объем прав акционеров. Правовая позиция по сходному вопросу изложена в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 05.07.2001 № 154-О.

Определение от 09 июня 2018 (с. Антонова М.К., АЛРОСА) –

Учтенные Налогоплательщиком в составе расходов по налогу на прибыль затраты на обслуживание и содержание жилищного фонда, являющегося собственностью муниципальных образований, не связаны с осуществлением деятельности Налогоплательщика, направленной на получение дохода, не обусловлены разумными экономическими причинами и целями делового характера, не отвечают требованиям положений статьи 252 НК РФ. Довод о том, что договор от 05.03.2011 является соглашением с органами государственной власти субъектов и предусмотренные им расходы относятся к расходам на освоение природных ресурсов, подлежит отклонению, как противоречащий установленным судами фактическим обстоятельствам спора,

Определение от 7 июня 2018 № 305-КГ18-9083 (с. Пронина М.В., Институт профилактики) –

Применение «нулевой» налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для вновь созданных организаций не допускается. Довод о том, что пункт 5 статьи 284.1 НК РФ устанавливает возможность подачи заявления о применении «нулевой» налоговой ставки не только до начала соответствующего налогового периода, но и в более поздние сроки, основан на неправильном понимании норм материального права. Из буквального содержания данной нормы следует, что по окончании первого налогового периода, в течение которого организация применяет налоговую ставку 0 процентов, могут быть представлены лишь уточненные, а не первичные сведения.

Определение от 5 июня 2018 № 310-КГ18-6314 (с. Пронина М.В., Фельс Известь) –

Прощая Налогоплательщику задолженность по процентам, в целях применения подпункта 3.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ, участник обязан был осуществить фактическую передачу обществу денежной суммы в размере прощенной задолженности.

Земельный налог

Определение от 5 июня 2018 № 308-КГ18-6353 (с. Пронина М.В., Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации) +

Судами установлено, что постановление от 28.11.2014 № 412 также публиковалось в газете «Северная Осетия» 29.11.2014, однако довод медицинского центра о том, что указанную дату следует считать днем официального опубликования нормативного правового акта, отклонили. Суды исходили из того, что в данном случае постановление публиковалось без приложений, в которых непосредственно содержатся сведения о кадастровой стоимости земельных участков.

Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты нижестоящих инстанций, указал, суды неправильно применили положения пункта 2 Указа от 14.04.2014 № 94, согласно которым официальным опубликованием акта Правительства Республики Северная Осетия-Алания считается первая публикация текстов, в том числе, в газете «Северная Осетия». Поскольку средство массовой информации – газета «Северная Осетия» является одним из официальных периодических изданий, осуществляющих публикацию правовых актов республики, датой публикации постановления от 28.11.2014 № 412 следует считать 29.11.2014, что влечет правомерность его применения медицинским центром в целях исчисления земельного налога в 2015 году.

Налог на имущество

Определение от 06 июня 2018 № 309-КГ18-6552 (с. Антонова М.К., Супермаркет «Кировский») +

Суд оценив представленные в материалы дела доказательства, установил, что в Перечне № 927-ПП спорный объект недвижимости - здание торгового центра не значится, тогда как указанное здание и расположенные в нем помещения могут быть отнесены к объектам, перечисленным в статье 378.2 НК РФ, в значении, придаваемом этим объектам действующим налоговым законодательством, и отвечают критериям, указанным в пункте 4 статьи 378.2 НК РФ по фактическому назначению и использованию объектов.

УСН

Определение от 28 июня 2018 г. № 304-КГ18-8109 (с. Антонова М.К., Услуга) –

Суды исходили из того, что Налогоплательщик как управляющая организация является исполнителем коммунальных услуг, а не агентом (посредником) между ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в многоквартирном доме, не осуществляет посредническую деятельность в части предоставления коммунальных услуг собственникам помещений; в правоотношениях с ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений выступает самостоятельным субъектом, его правовое положение соответствует правовому положению исполнителя коммунальных услуг.

Ссылка Налогоплательщика на судебную практику в обоснование своей позиции не свидетельствует о нарушении судами единообразия в толковании и применении норм материального права с учетом обстоятельств налогового спора.

(см. также: Определение от 18 июня 2018 г. № 308-КГ18-7090 (с. Антонова М.К., Фирма ЖКХ) – )

Вопросы добросовестности

Определение от 28 июня 2018 г. № 310-КГ18-8088 (с. Антонова М.К., Инновационные химические технологии) –

Суды указали, что представленные при проведении проверки документы от имени данного контрагента не подтверждают фактическое выполнение работ по переработке сырья, реальность совершения этих хозяйственных операций, фактически новый продукт в спорных объемах не производился, Налогоплательщиком не представлено доказательств того, что в отношении спорных объемов переданного исполнителю сырья осуществлялась действительно переработка, что свидетельствует о недостоверности первичных документов в соответствующей части фактически осуществленным хозяйственным операциям.

Определение от 28.06.2018 № 304-КГ18-8192 (с. Завьялова Т.В., Кормиловский молзавод) –

Суды пришли к выводу о фиктивности сделок, заключенных между Налогоплательщиком и его контрагентами, и создании формального документооборота, при котором организации – контрагенты, применяющие упрощенную систему налогообложения, отразили заведомо большую прибыль, нежели та, которая присуща их деятельности при соблюдении требований законодательства о налогах и сборах, что не может быть признано допустимым и отвечающим принципу законности деятельности налогоплательщика.

Определение от 25.06.2018 № 308-КГ18-7803 (с. Першутов А.Г., Второе Краснодарское монтажное управление специализированное) –

Проанализировав документы, представленные в подтверждение приобретения Налогоплательщиком у предпринимателей услуг по проживанию и обслуживанию командированных сотрудников Налогоплательщика, суд установил, что предприниматели не располагали жилыми помещениями, необходимыми для размещения командированных сотрудников в заявленном количестве, при том, что часть сотрудников одновременно находилась в командировках в разных городах, являлись временно нетрудоспособными или находились в трудовом (учебном) отпуске, часть сотрудников не находились в командировках, но на них оформлены соответствующие командировочные документы, доказательств производственной необходимости направления работников в командировки не представлено.

Определение от 25.06.2018 № 306-КГ18-7689 (с. Павлова Н.В., СМАРТС) –

Суды признали обоснованными выводы налогового органа о получении обществом необоснованной налоговой выгоды и минимизации налога на прибыль от сделок по внесению ценных бумаг в уставный капитал компании BOLARO HOLDING LIMITED (Боларо Холдинг Лимитед), поскольку установили, что увеличение уставного капитала компании BOLARO HOLDING LIMITED было произведено не с намерением получения дивидендов от деятельности организации, а продажи акций дочерних организаций с целью ухода от налогообложения налога на прибыль. Суды установили, что указанная компания была создана как искусственная организация, формально участвующая в сделках, в отсутствие штатного персонала; деятельность организации в 2010, 2012 и 2013 годах была убыточной; все операции за все время своей деятельности компания BOLARO HOLDING LIMITED осуществляла только с лицами, являющимися взаимозависимыми по отношению к Налогоплательщику; все сделки, осуществленные этой организацией, являются скрытыми сделками самого Налогоплательщика в целях ухода от налогообложения. Таким образом, суды указали на то, что действия Налогоплательщика фактически привели к сокрытию налоговой базы при реализации ценных бумаг и выводу прибыли в оффшорную зону (Республика Кипр). Реализация акций в проверяемом налоговом периоде, минуя оффшорную организацию, привела бы к тому, что Налогоплательщик должен был отразить в бухгалтерском и налоговом учете значительные суммы дохода, которые подпадали под налогообложение налогом на прибыль организаций. Именно взаимозависимость указанных выше организаций позволила оказывать влияние на условия и экономические результаты их деятельности в описанных сделках для получения необоснованной налоговой выгоды.

Определение от 19.06.2018 № 309-КГ18-7207 (с. Тютин Д.В., СтройБлок) –

Ссылка Налогоплательщика на принятие им достаточных мер осмотрительности при выборе контрагентов обоснованно отклонена судами, поскольку данное обстоятельство в отсутствие четкой идентификации реальных поставщиков товара (продукции) не имеет принципиального значения для разрешения вопроса о наличии у Налогоплательщика права на вычет по НДС.

Определение от 14.06.2018 (с. Тютин Д.В., Электростройснаб) –

Доводы Налогоплательщика о наличии результата выполненных работ, о добросовестности и осмотрительности налогоплательщика при выборе субподрядчика не могут быть приняты во внимание, поскольку данные обстоятельства не освобождают Налогоплательщика от обязанности подтвердить факт приобретения работ непосредственно у заявленного контрагента.

Определение от 8 июня 2018 № 305-КГ18-9262 (с. Пронина М. В., РЕММА Интернейшнл) –

Деятельность контрагента имела номинальный характер, взаимоотношения с ним не имели для общества экономической обоснованности, кроме излечения налоговой выгоды. При участии указанного посредника происходило удорожание в несколько раз закупаемого Налогоплательщиком товара. При этом товар после таможенного оформления поступал непосредственно на склад Налогоплательщика, которое, ввиду афиллированности с экспортером указанного товара, имело все возможности для его закупки напрямую. Контрагент на момент подписания договора поставки с Налогоплательщиком не обладал свидетельством о государственной регистрации юридического лица, свидетельством о постановке на налоговый учет в налоговом органе, зарегистрированным экземпляром устава, т.е. документами, подтверждающими правоспособность данного лица. Данное обстоятельство оценено судами как указывающее, что обществом не была проявлена должная осмотрительность при выборе контрагента.

Определение от 5 июня 2018 № 309-КГ18-5266 (с. Пронина М.В., Ижевская Строительно-монтажная компания) –

Суды также установили, что ООО «ИжСМК» не проявлена должная степень заботливости и осмотрительности в выборе контрагента, указав, что истребование документов, устанавливающих правоспособность контрагента, проверка его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц не может считаться достаточным подтверждением добросовестности поставщика, возможности надлежащего выполнения им договорных обязательств.

Определение от 5 июня 2018 № 304-КГ18-6503 (с. Пронина М.В., Кузбасский пищекомбинат) –

В декабре 2013 года Налогоплательщиком, осуществляющим предпринимательскую деятельность по производству мясной продукции, под видом списания в недостачу по складу блочного мясного сырья на сумму 1 430 196 766 руб. 82 коп. была осуществлена его безвозмездная реализация. Суды исходили из того, что фактически недостача товара отсутствует, установлено ведение двойного учета - противоречия в документах бухгалтерского и складского учета, составление двух инвентаризационных описей по одной проведенной инвентаризации. Недостача заявлена в объеме, превышающем списание сырья в производство за 2013 год, не соответствует обычным для деятельности Налогоплательщика объемам и частоте выбытия имущества. Выявлены факты выбытия мясосырья без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

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