Подотчетные средства: если нет возврата

Мучает головная боль с возвратом подотчётных денежных средств либо уплатой НДФЛ и взносов?

Лекарством поделился кагал Баблишко.

Получили подотчетные средства. Должны их потратить и представить авансовый отчёт либо вернуть неизрасходованный остаток.

А если не сделать этого?

Налоговая признает невозвращенный остаток доходом и доначислит НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени со дня получения денежных средств либо со дня, когда работник должен был сдать авансовый отчёт

Что можно предпринять?

Законодательство не ограничивает срок, на который можно выдать деньги под отчет. Этот срок устанавливает руководитель компании в учетной политике. Суды обычно увязывают этот срок со сроком исковой давности, соответственно если с момента, когда работник должен был отчитаться пройдёт 3 года, то придётся платить.

Соответственно, если прервать течение срока исковой давности, то можно отложить выплаты. Как это сделать?

1. Предпринимаем меры, направленные на возврат долга (пара писем с требованием вернуть средства);

2. Подписываем с работником соглашение о возврате долга (с этого момента срок давности обнуляется);

3. На 3 года забываем про подотчёт как страшный сон.

Источник: @bablishkochannel.

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