Простили работникам займы? А ФНС «прощает» страховые

Консультируя клиентов, я неоднократно говорил о том, что, если компания дарит своему сотруднику деньги, то с этих денег не нужно платить страховые взносы. Тем не менее, раз этот человек является вашим сотрудником, и у вас заключены трудовые отношения, то НДФЛ заплатить придется.

Данную позицию я обосновывал со всех сторон. Кстати, многие бухгалтеры эти вещи не знают. Они считают, если ваша компания подарила сотруднику 50 000 рублей или дала деньги в долг, а потом этот долг простила, что тоже считается подарком, и с этих денег нужно платить страховые взносы.

Уважаемые бухгалтеры, это неправда. Я обосновывал свою позицию, ссылаясь на статью 420 НК РФ, на статью 807 ГК РФ. Но этого было мало, потому что бухгалтерам хотелось получить информацию от ФНС: чтобы ФНС разрешила эти суммы не облагать страховыми взносами.

Был в моей практике один случай. Бухгалтер выдавала подотчет своему директору огромные суммы: миллионы рублей… Просто директор забирал эти деньги из кассы и говорил бухгалтеру: «Как-нибудь оформи…». И бухгалтер как-нибудь оформляла: эти деньги оформлялись, как выданные подотчет, и накопилась астрономическая сумма. Я рекомендовал бухгалтеру подписать с директором договор и перевести эти деньги в долговые обязательства. То есть оформить с директором договор займа. Затем рекомендовал бухгалтеру, чтобы директор начал этот займ гасить, но у него, типа, не получилось… Дальше я рекомендовал директору этот займ, что называется, переквалифицировать в договор дарения и просто подарить эти деньги директору с уплатой НДФЛ. Это первый вариант. При этом страховые взносы, естественно, не возникали.

Наконец-то, налоговики эту позицию разъяснили: Письмо ФНС России от 30 мая 2018 года № БС-4-11/10449@. Цитирую: «Таким образом, в случае прощения процентного займа работнику по договору дарения в письменной форме у организации объекта обложения страховыми взносами не возникает».

Но будьте, пожалуйста, аккуратны. В этом Письме правомерно указан следующий момент. Если бизнесмен попытается данный способ использовать для вывода денег, для обналичивания денег или для выплат скрытой заработной платы, тогда налоговики имеют право проверить подобные операции на их периодичность и обоснованность. Если подобные вещи будут происходить слишком часто и без оснований, тогда, конечно же, возникает объект налогообложения страховыми взносами.

Цитирую: «Вместе с тем в случае установления налоговом органом в ходе проведения мероприятий налогового контроля обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков минимизации обязательств путем оформления юридическим лицом договора займа и договора дарения с аффилированными лицами, возможно наступление налоговых последствий в виде исчисления страховых взносов по такой сделке.

Указанное относится и к оценке налоговой выгоды, возникающей у плательщика страховых взносов в случае, когда выдача займов физическим лицам, состоящим с плательщиком страховых взносов в трудовых отношениях, с последующим прощением долга по выданным займам носит системный характер».

Поэтому, я не рекомендую использовать прощение займов на систематической основе для вывода денег или для выплаты скрытой заработной платы без уплаты страховых взносов. В целом идея понятна. Советую изучить это письмо полностью: с помощью данного документа вы сможете решить ряд проблем.

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