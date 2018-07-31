Какие декларации больше всего бесят

Отчётный период приблизился к своему логическому завершению, с чем и поздравляю всех бухгалтеров! Сделали дайджест главных обсуждений бухгалтеров в нашем сообществе.

Кто еще не досдал отчетность, не забываем, что сегодня крайний срок для сдачи:

расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ) за 1 полугодие 2018 года;

декларации по налогу на добычу полезных ископаемых за июнь 2018 г.

Данный обзор посвятим отчетности. Начнем с 6-НДФЛ, т.к. кому-то сегодня этот отчет еще предстоит отправить в налоговые органы:

Коллеги, доброе утро! Как и многие, сдавала отчёты в последний день. Не прошла нулёвка 6-НДФЛ. Возмущаются, что нет человеков с доходами, но если доходов реально нет, а человеки числятся? Да! За 1-й квартал брали! И ещё что-то про шаблон в отказе. Попробовала отправить уточнёнку, пишут, что не отправлена первичная декла. То есть на штраф я попала? За нулёвку?

Как быть? Отправить по-новой с теми же предупреждениями? — Надежда Мал

Согласно п.2 ст. 230 НК РФ форму 6-НДФЛ представляют налоговые агенты, выплачивающие доход физическим лицам. Таким образом, если в течение года не производились ни начисления, ни выплаты в пользу физических лиц, то и нет оснований для сдачи формы 6- НДФЛ.

Законодательство не обязывает сдавать нулевой 6-НДФЛ (письмо ФНС № БС-4-11/4958 от 23.03.2016, письмо ФНС № БС-4-11/4901 от 23.03.2016).

Разберем, стоит ли корректировать расчет по страховым взносам из-за разрыва между 1 и 3 разделами в копейку:

И снова РСВ. При выгрузке в Контур при проверке пишет ошибку по одному человеку (не идет на 1 копейку расчет из программы и авторасчет,1с кстати не ругался при выгрузке и при проверке не выдал ошибку): Значение не совпадает с авторасчетом. Раздел 3 → Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица → Сумма исчисленных страховых взносов с базы исчисления страховых взносов, не превышающих предельную величину (графа 240) →.Забить и сдать так — ну придет отказ, руками откорректирую? Или пыхтеть и править? Если поправить эту копейку, то не пойдет с отчетом в ФСС на ту же копейку — Саша Богданова

Расчет по страховым взносам не будет принят налоговой инспекцией только, если:

Расхождение в персональных данных сотрудников; Сумма взносов по всем 3-м разделам не совпадает с итоговым значением в разделе 1.

Из-за копеечных расхождений отказа в приеме расчета по страховым взносам не будет. Максимально, что ИФНС может предпринять в данной ситуации, затребовать пояснить расхождение. Достаточно будет указать, что ошибок в расчете нет, и расхождение возникло за счет округления.

Штраф за задержку отчетности

Рассмотрим, какая ответственность предусмотрена законодательством за нарушение сроков представления декларации:

Коллеги, в свете обсуждения в предыдущей теме нарушения сроков подачи декларации (и висящей до сих пор в статусе «доставлено» декларации по НДС), хотелось бы услышать ваше мнение про штрафные санкции. В случае своевременной оплаты налога, но нарушения сроков подачи декларации — штраф минимальный 1т.р. или всё-таки 5% от суммы к уплате в декларации? — Ольга Щербакова

Срок сдачи декларации по НДС — 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом (ст.163 НК РФ, п.5 ст.174 НК РФ). При нарушении срока сдачи отчетности организация/ИП могут быть привлечены к ответственности:

Взыскание штрафа в размере 5 % от не уплаченной, в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. (ст.119 НК РФ). Расчет штрафа производится от неуплаченной суммы налога в срок. В случае, если налог уплачен во время, штраф за несданную декларацию в срок составит 1000 рублей. Привлечение к ответственности должностного лица (предупреждение, штраф). Штраф в размере от 300 до 500 рублей (ст.15.5 КоАП РФ); Блокировка расчетного счета, если декларация по НДС не представлена в течение 10 рабочих дней по истечении крайнего срока (п.2 ст.76 НК РФ).

Какая отчетность бесит больше всего

Выясним и подведем итог, какая отчетность доставляет бухгалтерам самую большую головную боль:

А есть у вас любимые и нелюбимые декларации ?

Люблю особенно нежно декларацию по налогу на прибыль. Люблю, в т.ч.за то что можно ее и за 5 минут при необходимости сделать, и часами в базе зависнуть, убирая все нестыковки, чтоб она правильно легла)

Не люблю РСВ, особенно уточнять чужую. Хотя руку набила и бывает что с налоговой звонят, просят разобраться )

Когда работала в алкоголе, любила обьемные декларации и ненавидела налоговую (акцизную).

Интересно, что определяет наши пристрастия в этом вопросе ? — Санэ Къущхьэ

Первое место в номинации «Нелюбимая отчетность» отдано 6-НДФЛ:

«Не люблю 6-НДФЛ. С виду такая простая, а на самом деле такая зараза» (Надежда Сайковская);

«6-НДФЛ не люблю... Моей логики не хватает на эту декларацию))) там начислено, а здесь выплачено)))» (Полина Круцких).

Второе место — СЗВ-М:

«Бесит своей ежемесячностью» (Вера Горлова);

«Ненавижу больше всего бесполезную СЗВ-М» (Олеся Абрамова).

Третье место между собой делят РСВ и статистическая отчетность.

В номинации «Любимая отчетность» места распределились так:

1. НДС и налог на прибыль;

2. Декларация УСН (доходы);

3. Единая упрощенная декларация.

Также коллеги поделились информацией, в каких налоговых инспекциях возникли проблемы с приемом отчетности за 2 квартал/1 полугодие 2018г:

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