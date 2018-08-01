За нарушение сроков сдачи РСВ налоговики будут блокировать счета в банках

Закон расширил перечень оснований, по которым фискалы имеют право приостановить операции по счетам компании. Теперь в ст. 76 НК РФ закреплено, что при задержке подачи расчета по страховым взносам более чем на 10 дней ИФНС сможет заморозить счета компании. Отметим, что ранее инспекция имела такое право только в случае непредставления в срок налоговых деклараций и НДФЛ-отчетности.

Поправка заработает с 30.08.2018. На данный момент блокировка счета в рассматриваемой ситуации незаконна. Об этом не раз писали Минфин РФ и ФНС РФ (письма Минфина РФ от 21.04.2017 № 03-02-07/2/24123, от 12.01.2017 № 03-02-07/1/556, ФНС РФ от 10.05.2017 № АС-4-15/8659).

Ограничен срок зачета старой переплаты

С 30.08.2018 зачет излишне уплаченного налога возможен только в течение 3 лет со дня уплаты указанной суммы. В пункт 5 ст. 78 Кодекса внесены соответствующие коррективы. Напомним, что зачет налоговики осуществляют самостоятельно.

Скорректированы правила уточнения налогового платежа

Если в поручении на перевод налогов в бюджет обнаружится неверный счет Федерального казначейства, платеж можно будет уточнить. Новшество заработает с 2019 года. Главное, чтобы ошибка не повлияла на перевод денег в бюджет. Сделать это можно будет в течение 3 лет с даты перечисления денег. Заявление об уточнении платежа можно подать:

на бумаге;

в электронном виде;

через личный кабинет.

Кроме того, налоговики при обнаружении ошибки могут самостоятельно уточнять указанный платеж.

Уточнить ошибочный счет можно будет, только если из-за этого у налогоплательщика не появятся недоимки по другому налогу.

Платить налоги можно через МФЦ

С 2019 года физлица смогут платить налоги через МФЦ. Напомним, что сейчас граждане расплачиваются с бюджетом через банк, кассу местной администрации, почту. Законом также установлена ответственность МФЦ, почты и местных администраций за нарушение сроков внесения принятых денежных средств в кредитные организации для их перечисления в бюджетную систему.

Физлица смогут перечислять единый налоговый платеж в счет уплаты имущественных налогов

Закон вводит новую ст. 45.1 в НК РФ, которая устанавливает единый налоговый платеж, перечисляемый физическим лицом в счет предстоящей уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество. При этом за налогоплательщика данный платеж может уплатить иное лицо. Деньги переводятся в бюджет по месту жительства (при отсутствии такового – по месту пребывания).

Фискалы самостоятельно, последовательно, начиная с меньшей суммы, производят зачет полученного единого платежа в счет предстоящей уплаты имущественных налогов в установленные сроки их уплаты.

Если у физлица есть недоимка, то единый платеж будет зачтен в счет долга. Налоговый орган обязан сообщить физическому лицу о зачете суммы единого налогового платежа в течение 5 дней со дня его принятия. Пока налоговики не примут соответствующего решения, физлицо вправе вернуть единый платеж.

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