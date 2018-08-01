Расчеты с работниками: справочник по проводкам

Расчеты с работниками организации не ограничиваются только расчетами по оплате труда. В процессе хозяйственной деятельности у организации возникает необходимость осуществления и иных расчетов с работниками предприятия. О том как начислять выплаты в пользу сотрудников, поговорим в данной статье.

Начисление заработной платы

Заработная плата — это все суммы, которые выплачиваются работнику за труд. Она складывается (ст. 129 ТК РФ):

из оклада (тарифной ставки, сдельной расценки);

компенсационных выплат. Например, надбавки за разъездную работу, за работу во вредных условиях, в районах Крайнего Севера;

стимулирующих выплат — премий, доплат, поощрительных выплат.

Расчеты по заработной плате учитываются на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». В зависимости от того, куда включаются расходы по начислению заработной платы, такая проводка и отражается в учете.

1. На дату выплаты зарплаты за первую половину месяца (аванса)

Дебет 70 — Кредит 51 (50) — Выплачен аванс.

2. На последнее число месяца рассчитайте сумму зарплаты работника за весь месяц:

при повременной оплате труда — на основании табеля учета рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13); при сдельной оплате труда — на основании первичных документов (нарядов, ведомостей, актов о приемке работ, путевых листов и т.п.).

Дебет 20 (08, 23, 26, 44) — Кредит 70 — Начислена зарплата за месяц

Выбор счета, по дебету которого начисляется зарплата, зависит от того, где заняты работники. В частности, зарплата начисляется:

Дебет 20 Кредит 70 — начисление заработной платы основным рабочим (то есть занятым непосредственно в процессе производства) будет отражено проводкой:

Дебет 23 Кредит 70 — начисление заработной платы рабочим вспомогательного производства будет отражено проводкой:

Дебет 25 Кредит 70 — начисление заработной платы сотрудникам, обслуживающим основное производство, будет отражено проводкой:

Дебет 26 Кредит 70 — начисление заработной платы сотрудникам управленческого аппарата будет отражено проводкой:

Дебет 91 Кредит 70 — начисление заработной платы за счет резерва предстоящих платежей (резерв для отпусков) будет отражено проводкой:

Дебет 08 Кредит 70 — начисление заработной платы рабочим по затратам капитального характера будет отражено проводкой:

Дебет 99 Кредит 70 — начисление заработной платы рабочим за счет чистой прибыли организации (премия к юбилею) будет отражено проводкой:

Дебет 86 Кредит 70 — начисление заработной платы рабочим за счет средств целевого финансирования (за счет средств полученного гранта) будет отражено проводкой:

3. Исчислите НДФЛ, подлежащий удержанию.

Дебет 70 — Кредит 68 — Удержан НДФЛ с зарплаты

4. Определите сумму других удержаний с зарплаты работника, если они есть. Отражение этих сумм в бухучете зависит от ситуации, в которой производится удержание.

5. Рассчитайте сумму зарплаты к выплате по формуле:

Дебет 70 — Кредит 51 (50) — Выплачена зарплата.

Как начисляется материальная помощь

Материальная помощь выплачивается за счет собственных средств предприятия, т.е. не относится на себестоимость продукции, работ, услуг.

Для обобщения информации обо всех видах расчетов с работниками организации, кроме расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н) предписывает использовать счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».

Финансисты неоднократно разъясняли, что расходы организации на осуществление культурно-просветительных мероприятий, отдыха, развлечений и другие, аналогичные расходы, к числу которых можно отнести и выплату материальной помощи, в соответствии с упомянутым пунктом 11 ПБУ 10/99 являются прочими расходами (письма Минфина России от 20.10.2011 N 07-02-06/204, от 19.06.2008 N 07-05-06/138, от 19.12.2008 N 07-05-06/260). В связи с чем такие расходы следует учитывать в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы»:

Дебет 91-2 Кредит 73 — начислена материальная помощь.

Многие работодатели выплачивают материальную помощь своим бывшим сотрудникам, отработавшими продолжительное время и вышедшим на пенсию. Расчеты с ними отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»:

Дебет 91-2 Кредит 76 — начислена материальная помощь бывшему работнику.

В случае, когда выплата материальной помощи предусмотрена положением об оплате труда (например, выплата материальной помощи к отпуску для всех сотрудников), то ее начисление отражается по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в корреспонденции со счетами учета затрат: 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» и т.д.:

Дебет 20 (26, 44) Кредит 70 — начислена материальная помощь к отпуску.

Начисление материальной помощи сотрудникам предприятия проводится в бухгалтерском учете следующей проводкой:

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — начислена материальная помощь.

Если акционерами или участниками общества было принято решение о расходовании прибыли (по сути, произведено распределение прибыли), то начисление материальной помощи — Дебет 84 «Прибыль предприятия» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Начисленная материальная помощь может быть выплачена как вместе с заработной платой по единой ведомости, так и отдельно.

В случае выплаты материальной помощи вместе с заработной платой на ее выплату не нужно составлять отдельную ведомость. Если же материальная помощь выплачивается не в сроки выплаты заработной платы и ее получают одновременно трое и более человек, то необходимо составить платежную ведомость. В остальных случаях материальная помощь выплачивается по расходному кассовому ордеру.

Выплата материальной помощи сотруднику через кассу предприятия в бухгалтерском учете отражается следующей проводкой:

Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 50 «Касса» — выплачена материальная помощь работникам предприятия из кассы предприятия.

Если акционерами или участниками общества было принято решение о распределении части прибыли на выплату материальной помощи, то начисление материальной помощи бывшим сотрудникам предприятия, а также другим физическим лицам, не состоящим в трудовых отношениях с предприятием:

Дебет 84 «Прибыль предприятия» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — начислена материальная помощь бывшим сотрудникам предприятия.

Выплата материальной помощи не сотрудникам предприятия может также производиться по ведомости или по расходному кассовому ордеру.

Выплата материальной помощи через кассу предприятия в бухгалтерском учете отражается следующей проводкой:

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 50 «Касса» — выплачена материальная помощь лицам, не являющимся работниками предприятия.

Выплата может быть произведена не только через кассу предприятия, но также путем перечисления денег с расчетного счета на лицевой счет в банке.

Проводка в бухгалтерском учете:

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 51 «Расчетный счет» — перечислена материальная помощь с расчетного счета предприятия лицам, не являющимся работниками предприятия.

Если начисляемая материальная помощь подлежит обложению налогом на доходы с физических лиц, то облагаемая часть материальной помощи приплюсовывается к основной зарплате, выплачиваемой данному сотруднику в этой организации, и облагается в общеустановленном порядке по ставке 13%. В учете начисление подоходного налога отражается следующими проводками:

Дебет 70, 76 Кредит 68, субсчет «НДФЛ» — удержан НДФЛ с материальной помощи.

Премии

Премии — это выплаты стимулирующего характера, которые выплачиваются работникам за добросовестное выполнение трудовых обязанностей или достижение определенных трудовых показателей. Премии выплачиваются в сроки, установленные коллективным договором или локальным нормативным актом вашей организации (ст. ст. 129, 191 ТК РФ, Письмо Минтруда от 14.02.2017 N 14-1/ООГ-1293, Информация Роструда).

В соответствии со ст. 144 ТК РФ — премирование может быть предусмотрено системой оплаты труда. Принятая на предприятии система оплаты труда может предусматривать выплату премий определенному кругу лиц на основании установленных конкретных показателей и условий премирования. Именно такие премии включаются при расчете среднего заработка. При выплате разовых премий круг премируемых лиц не определен в системе оплаты труда. Данные премии не включаются при определении среднего заработка. Премии начисляются на основании приказа о премировании.

Премии, предусмотренные системой оплаты труда, должны быть утверждены в локальным нормативным документом, то есть в положении о премировании, принятом в организации. Данное положение должно содержать: показатели премирования; условия премирования; размеры и шкалу премирования; круг премируемых работников; источник премирования. В соответствии с положением о премировании, конкретными результатами работы сотруднику определяется размер премии.

Разовые поощрительные премии начисляются по решению администрации предприятия. Для их начисления не требуется положение о премировании, их начисление также оформляется приказом.

В соответствии с источником финансирования премии могут выплачиваться за счет прибыли, а также могут включаться в состав затрат предприятия.

Дебет 84 Кредит 70 — акционерами или участниками общества было принято решение о распределении прибыли, в частности выплате премии за счет образовавшейся на момент распределения прибыли.

В остальных случаях она начисляется за счет того же счета, что и непосредственно зарплата данного сотрудника:

Дебет 20 Кредит 70 — начисление премии рабочим основного производства.

Дебет 23 Кредит 70 — начисление премии рабочим вспомогательного производства будет отражено проводкой.

Дебет 25 Кредит 70 — начисление премии сотрудникам, обслуживающим основное производство.

Дебет 26 Кредит 70 — начисление премии сотрудникам управленческого.

Дебет 91 Кредит 70 -начисление премии по работам, расходы на которые не учитываются в составе расходов.

Дебет 08 Кредит 70 — начисление премии рабочим по затратам капитального характера.

Начисляемые премии учитываются в совокупном доходе сотрудника при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и облагаются в общеустановленном порядке по ставке 13%. В учете начисление подоходного налога отражается следующей проводкой:

Дебет 70 Кредит 68, субсчет «НДФЛ» — удержан НДФЛ с премии.

Учет начислений за выходные и праздники в бухгалтерском учете

Доплаты за работу в выходные дни, а также праздники в бухгалтерском учете отражаются по тем же счетам, как и начисление основной зарплаты.

Дебет 20 Кредит 70 -начисление доплаты за работу в выходные (праздничные) дни рабочим основного производства отражены проводкой -.

Дебет 23 Кредит 70 — начисление доплаты за работу в выходные (праздничные) дни рабочим вспомогательного производства.

Дебет 25 Кредит 70 — начисление доплаты за работу в выходные (праздничные) дни сотрудникам, обслуживающим основное производство.

Дебет 26 Кредит 70 — начисление доплаты за работу в выходные (праздничные) дни сотрудникам управленческого аппарата.

Дебет 08 Кредит 70 — начисление доплаты за работу в выходные (праздничные) дни по затратам капитального характера и т.п.

Суммы доплат за работу в выходные и праздничные дни облагаются налогом на доходы физических лиц, а также подлежат включению в базу для расчета страховых взносов.

Начисление пособия по временной нетрудоспособности

В соответствии со ст. 183 ТК РФ при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. Так, Федеральным закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — Закон N 255-ФЗ) регламентирует порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Согласно с пп. 1 п. 1 ст. 2 Закона N 255-ФЗ — право на получение пособия по временной нетрудоспособности имеют работники, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:

1) лица, работающие по трудовым договорам, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества;

2) государственные гражданские служащие, муниципальные служащие;

3) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе;

4) члены производственного кооператива, принимающие личное трудовое участие в его деятельности;

5) священнослужители;

6) лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается:

1) застрахованным лицам за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств страхователя (работодателя), а за остальной период, начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности — за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации;

2) застрахованным лицам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со статьей 4.5 Закона N 255-ФЗ, за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации с 1-го дня временной нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспособности относится к расходам по обычным видам деятельности на основании пунктов 5 и 8 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н.

Начисление пособий по временной нетрудоспособности отражается следующими бухгалтерскими записями:

Дебет 20, 25, 26, 44 и т.п. Кредит 70 — в части пособия, которое выплачивает компания за первые три календарных дня временной нетрудоспособности;

Дебет 69, субсчет «Расчеты с персоналом по оплате труда», Кредит 70 — в части пособия, выплачиваемого за счет средств ФСС России.

Бухгалтерский учет начислений отпускных

Учет начислений отпускных в бухгалтерском учете производится на тех же счетах, где и начисления самой заработной платы сотрудника. Исключение составляют случаи, когда отпуск начисляется «авансом», то есть, например, отпускные начисляются в июне, а в период отпуска входят и дни июля. В подобных случаях сумма начислений рассчитывается за каждый период отдельно и начисляется двумя проводками:

Дебет 20 Кредит 70 — начислена сумма отпускных за март;

Дебет 97 Кредит 70 — начислена сумма отпускных за апрель.

В дальнейшем, по окончании апреля, расходы будущих периодов будут отнесены к текущим расходам. Это отразится в учете следующей проводкой:

Дебет 20 Кредит 97 — учтена сумма отпускных за апрель в текущих расходах предприятия.

Компенсация стоимости обучения за счет работодателя при увольнении работника

Работник обязан возместить затраты вашей организации на его обучение в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, установленного ученическим или трудовым договором. Сумму компенсации работником затрат на обучение исчислите пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении, и отразите задолженность работника в бухучете на дату увольнения.

Возмещаемую работником сумму включите в состав прочих доходов (п. 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). Такой доход должен быть отражен в бухучете в отчетном периоде получения письменного согласия работника на частичное возмещение расходов на обучение (п. п. 10.2, 16 ПБУ 9/99).

Для учета расчетов с работниками по операциям, не связанным с оплатой труда, в том числе по возмещению стоимости обучения при увольнении, предназначен счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».

Погасить задолженность работник может путем внесения наличных денег в кассу, перечисления на расчетный счет организации.

Он также может представить в бухгалтерию заявление с просьбой удержать имеющуюся задолженность перед работодателем или ее часть из заработной платы. Такая операция не будет являться принудительным удержанием по смыслу ст. 137 ТК РФ. Поэтому на него не распространяются нормы, предусмотренные положениями ст. ст. 137, 138 ТК РФ, об ограничении видов и размера удержаний из заработной платы. Аналогичная точка зрения относительно возможности погашения по заявлению работника суммы предоставленного кредита за счет заработной платы высказана в Письме Роструда от 26.09.2012 N ПГ/7156-6-1.

Проводки по отражению компенсации работником расходов на его обучение следующие:

Дебет 73 Кредит 91-1 — Отражена признанная работником задолженность по частичному возмещению расходов на его обучение;

Дебет 70 Кредит 73 — Удержана из заработной платы сумма частичного возмещения расходов на обучение;

Дебет 50 (51) Кредит 73 — Погашена задолженность работника путем внесения наличных в кассу организации (путем перечисления денег на расчетный счет).

Если компенсацию затрат на обучение вы получаете после увольнения работника, то расчеты с ним следует вести на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В таком случае на дату увольнения работника сумму задолженности перенесите со счета 73 в дебет счета 76.

Бухгалтерский учет компенсации расходов на занятие фитнесом

Компенсация работникам оплаты спортивных занятий обусловлена требованиями улучшения условий и охраны труда, установленными трудовым законодательством и нормативно-правовыми актами в сфере труда. Следовательно, такая компенсация относится к мероприятиям по охране труда, затраты на которые включаются в расходы по обычным видам деятельности (п. 5, 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н). Данные расходы признаются на дату начисления работникам указанной компенсации.

Для учета всех видов расчетов с работниками, кроме расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами, применяется счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н).

Так как сумма выплачиваемой работникам компенсации стоимости спортивных занятий не учитывается в расходах для целей налогообложения прибыли, образуется постоянная разница, приводящая в возникновении постоянного налогового обязательства (ПНО) (п. 4, 7 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н).

В связи с выплатой компенсации за занятие фитнесом в учете нужно сделать следующие проводки:

Дебет 20 (25, 26, 44 и др.) Кредит 73 — начислена работникам компенсация оплаты занятий спортом в клубах и секциях;

Дебет 99 Кредит 68 — отражено ПНО;

Дебет 73 Кредит 50 (51) — выплачена работникам компенсация оплаты занятий спортом в клубах и секциях.

Если организация придерживается разъяснений контролирующих органов относительно НДФЛ и страховых взносов, в бухучете необходимо также составить корреспонденции:

Дебет 73 Кредит 68 — удержан НДФЛ со стоимости компенсации;

Дебет 20 (25, 26, 44 и др.) Кредит 69 — начислены страховые взносы на сумму компенсации оплаты занятий спортом в клубах и секциях.

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