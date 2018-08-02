Чем на самом деле работа финансового директора отличается от работы главбуха?

Финансовый директор и главбух – обычно на эти должности могут претендовать узкоспециализированные кандидаты с высшим экономическим образованием и опытом работы от 6 лет. Эти два специалисты имеют дело с материальными ресурсами предприятия, принимают участия в их распределении и приумножении, разрабатывают стратегии по оптимизации налогообложения, рационального использования финансов. Но есть между этими должностями различия, и они довольно существенны.

Обязанности и ответственность

Итак, начнём с финансового директора. Специалист входит в ТОП-менеджеров и состав Совета директоров. Он подчиняется непосредственно начальнику предприятия.

В обязанности финансового директора входит:

разработка эффективных стратегий управления материальными ресурсами компании;

планирование и рациональное распределение финансов;

составление и предоставление финансовой отчётности кредиторам, акционерам, представителям налоговых органов.

По сути, этот специалист отвечает за финансовую стабильность предприятия, контролирует оборот средств, выстраивает финансовую политику компании. В некоторых организациях финансовые директора являются лицами, которые несут материальную ответственность за свою деятельность, могут подписывать важные документы.

Главный бухгалтер отвечает за проведение финансовых операций, контролирует приход и расход денежных средств. Подчиняется главбух тоже только руководителю компании. Специалист подписывает документы, следит за ведением бухгалтерского учёта. Должностные обязанности главного бухгалтера:

оформление и отправка бухгалтерских отчётов;

контроль правильности и своевременности начисления зарплаты работникам предприятия;

учёт имущества фирмы;

взаимодействие с кредиторами, налоговыми органами;

обеспечение сохранности документации, которая касается финансовых дел компании.

Главбух всегда несёт материальную ответственность за свои решения. Если при проверке были выявлены какие-то недочёты, ответственность по штрафам накладывается именно на главного бухгалтера. Если нарушения серьёзные, специалиста могут притянуть и к уголовной ответственности.

Ключевые различия

Главный бухгалтер находится на уровень ниже, чем вице-президент по финансам. Последний вправе распоряжаться активами компании, направлять их на те или другие цели. Главбух же следит, чтобы операции осуществлялись строго с соблюдением законодательных норм.

Финдиректор ведёт мониторинг и внутренней, и внешней инфраструктуры, главбух – только внутренней.

Первый занимается финансовым моделированием предприятия, вырабатывает стратегии для рационального распоряжения материальными ресурсами компании. А второй следит за тем, чтобы наказы и задачи, поставленные финансовым директором, не противоречили нормативам и правилам, прописанным в законодательных актах.

Круг общения финансового директора включает представителей ТОП-менеджмента компании, инвесторов, бизнес-партнёров, кредиторов. Главный бухгалтер взаимодействует непосредственно с руководителем предприятия и своими подчинёнными – работниками бухгалтерии, контролирует их работу, ставит им задачи, принимает решения о начислении премий и поощрений рядовым бухгалтерам.

Если на предприятии существуют вакансии и финансового директора, и главбуха, это не значит, что кто-то кому-то подчиняется. Непосредственным начальником и того, и другого является руководитель фирмы. Должностные обязанности этих двух специалистов не совпадают.

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