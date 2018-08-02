Как без ошибок определить среднегодовую стоимость ОС

Если у организации на балансе есть основные средства, то в большинстве случаев придется платить налог на имущество (ст. 373, 374 НК РФ). Поможем не запутаться с определением налоговой базы по налогу на имущество.

Для отдельной категории недвижимого имущества налоговая база исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Для остальных амортизируемых объектов налоговая база будет равна среднегодовой стоимости имущества (ст. 375 НК РФ). Налоговый кодекс также содержит понятие средней стоимости имущества. Этот показатель понадобится бухгалтеру, если компания уплачивает авансовые платежи по налогу на имущество.

Напомним, что отчетные периоды устанавливают субъекты РФ. Налоговым периодом по налогу на имущество является календарный год (ст. 379 НК РФ). При уплате авансовых платежей следует подавать налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. По итогам года сдается декларация.

Как определить среднюю стоимость основных средств

Показатель средней стоимости имущества потребуется для расчета авансовых платежей по налогу за I квартал, полугодие и 9 месяцев. Чтобы его рассчитать, понадобится остаточная стоимость основных средств на начало каждого месяца отчетного периода и остаточная стоимость на начало месяца, идущего за отчетным периодом. В расчет принимаются только облагаемые налогом на имущество объекты. Имущество, учитываемое по кадастровой стоимости, в расчете не участвует.

Разберем принцип расчета средней стоимости основных средств на примере I квартала.

Формула расчета будет выглядеть так:

СрС = (ОСТ1 + ОСТ2 + ОСТ3 + ОСТ4)) / 4, где

СрС — средняя стоимость;

ОСТ1 — остаточная стоимость на 1 января;

ОСТ2 — остаточная стоимость на 1 февраля;

ОСТ3 — остаточная стоимость на 1 марта;

ОСТ4 — остаточная стоимость на 1 апреля.

Пример 1. ООО «Солнце» производит кондитерские изделия. На балансе «Солнца» находится производственное и холодильное оборудование. Компания платит авансовые платежи и отчитывается раз в три месяца.

Остаточная стоимость основных средств в рублях составит:

на 01.01.2018 — 644 000;

на 01.02.2018 — 600 000;

на 01.03.2018 — 556 000;

на 01.04.2018 — 512 000.

СрС = (644 000 + 600 000 + 556 000 + 512 000) / 4 = 578 000.

Итак, средняя стоимость имущества, учтенного на балансе ООО «Солнце» по итогам квартала, составляет 578 000 рублей. Полученные данные бухгалтер ООО «Солнце» запишет в расчет по авансовым платежам за I квартал.

Как определить среднегодовую стоимость основных средств

Среднегодовую стоимость определяют на основании данных за 12 месяцев (п. 4 ст. 376 НК РФ). Для расчета бухгалтеру понадобятся показатели остаточной стоимости основных средств на 1-е число каждого из 12 месяцев календарного года, а также остаточная стоимость на конец декабря. Иными словами, за декабрь нужно использовать сразу два показателя — на начало и на конец месяца.

Формула расчета будет выглядеть так:

СгС = (ОСТ1 + ОСТ2 + ОСТ3 + ОСТ4 + ОСТ5 + ОСТ6 + ОСТ7 + ОСТ8 + ОСТ9 + ОСТ10 + ОСТ11 + ОСТ12 + ОСТгод) / 13, где

СгС — среднегодовая стоимость;

ОСТ1-ОСТ3 — остаточная стоимость на 1-е число каждого из месяцев I квартала (на 1 января, на 1 февраля и на 1 марта соответственно);

ОСТ4—ОСТ6 — остаточная стоимость на 1-е число каждого из месяцев II квартала (на 1 апреля, на 1 мая и на 1 июня соответственно);

ОСТ7—ОСТ9 — остаточная стоимость на 1-е число каждого из месяцев III квартала (на 1 июля, на 1 августа и на 1 сентября соответственно);

ОСТ10—ОСТ12 — остаточная стоимость на 1-е число каждого из месяцев IV квартала (на 1 октября, на 1 ноября и на 1 декабря соответственно);

ОСТгод — остаточная стоимость на 31 декабря.

Сумма всех указанных значений делится на 13 – по числу показателей остаточной стоимости, которые использованы при расчете среднегодовой стоимости.

Если основное средство поставлено на учет 1-го числа текущего месяца, то принимать в расчет стоимость такого имущества нужно только со следующего месяца. Такая рекомендация доведена письмом Минфина России от 16.12.2011 № 03-05-05-01/97. Например, организация поставила на учет компьютер 01.08.2018. При расчете средней стоимости за 9 месяцев остаточная стоимость будет учитываться по состоянию на 01.09.2018 и на 01.10.2018.

Пример 2. ООО «Солнце» производит кондитерские изделия. На балансе «Солнца» находится производственное и холодильное оборудование. В течение 2018 года новое оборудование не поступало, списаний с баланса также не было. Ежемесячная амортизация составила 44 000 рублей.

Остаточная стоимость в рублях:

на 01.01.2018 — 644 000;

на 01.02.2018 — 600 000;

на 01.03.2018 — 556 000;

на 01.04.2018 — 512 000;

на 01.05.2018 — 468 000;

на 01.06.2018 — 424 000;

на 01.07.2018 — 380 000;

на 01.08.2018 — 336 000;

на 01.09.2018 — 292 000;

на 01.10.2018 — 248 000;

на 01.11.2018 — 204 000;

на 01.12.2018 — 160 000;

на 31.12.2018 — 116 000.

СгС = (644 000 + 600 000 + 556 000 + 512 000 + 468 000 + 424 000 + 380 000 + 336 000 + 292 000 + 248 000 + 204 000 + 160 000 + 116 000) / 13 = 380 000 рублей.

Итак, среднегодовая стоимость имущества составляет 380 000 рублей.

Елена Рогачева, эксперт сервиса Контур.Норматив компании СКБ Контур

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