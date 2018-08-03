Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя часто воспринимается как абсолютно достаточный и чуть ли не единственный шаг для ведения бизнеса. И далеко не у всех на этом этапе возникают вопросы: как вести расчеты с клиентами, какую отчетность и куда направлять, нужна ли печать и прочее? Решение этих вопросов откладывается на потом. А меж тем, такие действия могут иметь далеко идущие последствия.

В статье мы коротко остановимся на том, что стоит сделать предпринимателю, чтобы избежать проблем.

Разобраться с расчетным счетом

Если род деятельности предусматривает оказание услуг населению и наличный расчет с клиентами и поставщиками, то в наличии банковского расчетного счета нет необходимости. Доходность предприятия будет осуществляться по Книге учета доходов и расходов.

А все налоговые выплаты ИП может производить через отделение Сбербанка. Если расчет с контрагентами происходит безналичным способом, то открытие расчетного счета становится обязательным условием успешной работы.

Принимая решение об открытии расчетного счета предпринимателю будет гораздо удобнее рассчитываться с контрагентами, арендодателями помещений, поставщиками материалов и ряда услуг, а взаиморасчеты между субъектами предпринимательской деятельности на сумму свыше 100 тысяч рублей должны проходить только через расчетный счет. Об этом сказано в Указании Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов".

Исключение составляют расчеты между предпринимателями и обычными гражданами, не являющимися ИП. Кроме этого, через расчетный счет удобнее оплачивать налоги и взносы, да и хранить крупные суммы денежных средств гораздо проще.

Критерии выбора банка для открытия расчетного счета

Чтобы не потерять заработанные деньги, а банковское обслуживание не стало непомерным грузом, необходимо правильно выбрать банк. Вот ряд критериев, на которые стоит обратить внимание при его выборе:

доступность банковской организации. Понятно, что информационные технологии диктуют свои правила и большинство операций совершаются дистанционно через всевозможные приложения, но некоторые операции требуют личного присутствия клиентов и поэтому будет удобней, если офис банка будет неподалеку;

стоимость обслуживания расчетного счета. Этот критерий напрямую связан с предпринимательской деятельностью. Если выручка небольшая, то стоит подыскать вариант с наименьшей комиссией банка по всем расчетным операциям;

рейтинг банка. Это важный показатель, который указывает на различные характеристики банка. Один из них – безопасность. Чем выше рейтинг организации, тем безопаснее банк. Это означает, что обслуживание расчетного счета будет стоить дороже, но безопасность операций при этом значительно выше;

кредитные предложения банков. В случае, если ИП планирует расширять свой бизнес за счет получения кредитов, то предпочтительнее все денежные операции совершать с привлечением услуг одного банка, а значит устоит учитывать предложения банков по кредитованию при открытии расчетного счета;

наличие дополнительных функций. На этот критерий стоит обратить внимание с точки зрения удобства пользования услугами банка. Это могут быть различные бонусы для клиента, например, бесплатное обслуживание в течение определенного времени, начисление процентов на остаток средств на счете и другое;

наличие интернет-банкинга. Еще одна дополнительная опция, которая существенно упростит взаимодействие с банком. При помощи интернет-банкинга можно проверять остаток на счете, совершать платежные операции в режиме онлайн, экономив при этом значительную часть времени.

Документы для открытия расчетного счета

Когда банк выбран, можно приступать непосредственно к открытию расчетного счета. Для этого, как правило, требуется от одного до нескольких дней, но возможно и открытие за несколько часов. Здесь все зависит от самой банковской организации. И, конечно, в банк необходимо будет предоставить пакет документов. Законодательно этот перечень не определен, однако во всех банковских организациях потребуется:

свидетельство о регистрации предпринимателя (ОГРНИП);

паспорт физического лица;

свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (ИНН);

выписка из реестра предпринимателей;

письмо из государственных органов статистики.

У каждого банка могут быть свои требования, поэтому перед подачей документов стоит связаться с его представителями и уточнить полный перечень.

Отдельно стоит отметить случаи, когда открытие расчетного счета и все операции совершаются через доверенных лиц. К основному пакету документов потребуется приложить нотариальную доверенность и паспорт представителя предпринимателя, наделенного правом подписи. Если предприниматель в своей хозяйственной деятельности использует печать, то необходимо предоставить и копии ее оттиска.

Нужна ли печать

Кстати, это еще один вопрос, который встает перед предпринимателями после регистрации: насколько необходимо изготовление печати? Однозначный ответ на этот вопрос содержится в письме Минфина РФ № 03-11-02/85 от 30.07.2008 г. Не вдаваясь в детали письма скажем, что такой обязанности у ИП нет. Однако требования законодательства это одно, а ведение предпринимательской деятельности – другое. И в целом, наличие печати может быть полезно для предпринимателя. Например, при открытии расчетного счета, ИП может столкнуться с банкирами, которые потребуют ее наличия. Чтобы эту проблему обойти, можно просто отправиться в другой банк (но условия в нем могут быть не такими привлекательными).

Виды деятельности, которые предусматривают сотрудничество с юридическими лицами, обязывают подписывать большое количество различной документации: договоры, акты сдачи-приемки, товарные накладные и другое. Вместо печати ИП может скреплять документы подписью.

Но придется потратить время, убеждая контрагентов в правомерности отсутствия печати. И здесь вероятна ситуация, когда крупная компания со сложной системой бухгалтерского учета откажется продолжать сотрудничество.

Нужно быть готовым к тому, что статус индивидуального предпринимателя в глазах контрагентов несколько понизится. К тому же оттиск печати на документах создает дополнительную защиту от подделок.

Для предпринимателей, оказывающих услуги населению и осуществляющих деятельность без контрольно-кассовой машины (ККМ), необходимо пользоваться бланками строгой отчетности (БСО). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6.05.2008 г. № 359 «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники» в п.3 указаны требования наличия печати.

Невыполнение этих требований грозит ощутимым штрафом, который можно попробовать опротестовать в суде. Вполне возможно, что суд окажется на стороне предпринимателя. Но в какую сумму оценить потраченное время и нервы?

Информация на печати

Если бизнесменом принято решение о работе с печатью, то для ее изготовления нужно обратиться в любую компанию, которая оказывает подобные услуги. Как правило, ее стоимость не превышает 1000 рублей. Скорее всего, на выбор предложат несколько эскизов стандартного образца, в которых обязательно указываются:

организационно-правовая форма собственности (в данном случае это – предприниматель);

фамилия, имя, отчество;

город, республика;

ИНН;

ОГРН.

Помимо этого, предприниматель на свое усмотрение может разместить на оттиске фирменный знак или логотип, адрес, а также другую информацию. Нельзя использовать только герб России. Регистрировать печать в налоговой инспекции или другом контролирующем органе не надо.

И последний нюанс, на который следует обратить внимание.

ИП имеет право работать без печати, но если она изготовлена, то ставить оттиск необходимо на все документы. В противном случае недобросовестный контрагент может оспорить подлинность документа в суде.

Обязательства перед Пенсионным фондом и Фондом социального страхования

Одновременно с регистрацией физического лица в качестве ИП перед ним возникают обязанности перед бюджетом и внебюджетными фондами: это и налоговые платежи, и страховые взносы. В частности, взносы в Пенсионный фонд. Отдельная процедура постановки на учет в ПФР в качестве предпринимателя не требуется. Налоговики при регистрации ИП самостоятельно подают сведения в Пенсионный фонд по месту жительства. Немного позднее предпринимателю приходит уведомление о регистрации в ПФР с присвоением регистрационного номера, который необходимо указывать при осуществлении платежей.

Взносы ИП за себя

Взносы индивидуальным предпринимателем платятся фиксировано, в пределах установленного законом размера. Фиксированный размер страховых платежей в ПФР для предпринимателей в 2018 году, согласно ст. 430 НК РФ, составляет 26 545 рублей. При сумме дохода свыше 300 000 рублей, в ПФ уплачивается дополнительный 1% от превышающей этот порог суммы. При этом максимальная величина общей суммы взносов в ПФР не может превышать 212 360 рублей.

Производить платежи в Пенсионный фонд требуется не позднее установленных сроков. Если речь идет о фиксированных взносах, то установленную сумму 26 545 рублей необходимо перечислить не позднее 31 декабря текущего года. Уплачивать ее можно как частями, так и внести всю целиком. 1% от суммы свыше 300 000 рублей нужно оплатить до 1 июля года следующего.

Взносы ИП, который выступает в качестве работодателя

Если ИП выступает в качестве работодателя, то он обязан начислять с зарплаты работников и уплачивать платежи в пенсионный фонд. Платежи перечисляются ежемесячно, не позднее 15 числа по итогам рассчитанной заработной платы. При этом, подавать каких-либо уведомлений в пенсионный фонд не требуется. Все сведения поступают автоматически от налоговой инспекции.

Размер отчислений зависит от деятельности предпринимателя. Общая ставка для ПФР составляет 22%. При наличии пониженных ставок платежи могут быть существенно снижены. Например, если ИП находится на патентной системе налогообложения и его предпринимательская деятельность осуществляется в сфере розничной торговли, то взносы в пенсионный фонд в 2018 году будут равны 20%. Стоит учесть, что величина льготных страховых взносов может ежегодно меняться.

Предпринимателям, как и прежде, необходимо отчитываться о начисленных страховых взносах при наличии наемных работников и предоставлять расчеты в налоговую инспекцию (а не в ПФР, как это было раньше). Формировать отчетность требуется ежеквартально, срок сдачи ― до конца месяца, следующего за отчетным периодом. Заявленные в расчете взносы должны перечисляться своевременно и в полном объеме, иначе инспекция оставит за собой право доначислить недостающие суммы, а также насчитать пени и штрафы.

Несмотря на то, что администрирование сведений по страховым взносам перешло в ведение налоговых органов, необходимость отчитываться о наемных работниках в ПФР также осталась. Это отчетность по стажу работников. До 15 числа ежемесячно нужно подавать сведения по форме СЗВ-М, и ежегодно, до 1 марта, следующего за отчетным периодом – информацию по стажу работников по формам СЗВ ― СТАЖ и ОДВ ―1.

Отдельно нужно отметить обязанность ИП подать соответствующие документы в ФСС и зарегистрироваться в качестве работодателя, когда он сразу после регистрации нанимает работников. Большинство ИП забывают это сделать и попадают на штрафы. За опоздание с регистрацией на срок до 90 календарных дней сумма штрафа составляет 5 тысяч рублей, свыше 90 дней - 10 тысяч рублей. Чтобы этого избежать, необходимо в течение 30 дней после заключения договора с работником встать на учет в ФСС в качестве работодателя.

Для этого в Фонд социального страхования необходимо подать: заявление установленного образца, паспорт индивидуального предпринимателя; свидетельство ОГРН, ИНН, выписку из ЕГРИП, трудовые книжки нанимаемых работников (на работников, нанимаемых по совместительству – трудовые договора) и доверенность (если документы представляет не сам ИП). После этого фонд в течение трех рабочих дней регистрирует ИП в качестве страхователя, присваивает ему регистрационный номер, код подчиненности и устанавливает тариф страховых взносов на травматизм в соответствии с осуществляемой деятельностью. При найме новых сотрудников повторно регистрироваться в ФСС не потребуется.

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