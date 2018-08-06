Вас вызвали в налоговую: поможет ли нотариальная доверенность не ходить на допрос лично?

Все ли двери в налоговых инспекциях открыты? Рассказываем о нюансах.

Вы получили повестку из налогового органа о вызове свидетеля на допрос. Может ли за вас прийти иное лицо по доверенности?



Не все так просто. Не надо спешить, бежать к нотариусу и платить ему деньги за доверенность. Разберем интересный случай, который произошел в одной из инспекций.



Согласно ст. 90 НК РФ, Иванова вызвали на допрос в качестве свидетеля. Недолго думая, он обратился к нотариусу вместе со своим знакомым юристом Васильевым. В последствии, нотариус наделил юриста полномочиями представлять интересы Иванова.

Доверенность была сделана очень грамотно — в ней были прописаны права, какие только можно, с ссылками на статьи НК РФ. Но Иванов и Васильев не учли, что положение ст. 26 НК РФ, в соответствии с которой регламентировано право на представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, на свидетелей не распространяется. Васильев пытался доказать обратное, но в налоговой его так и не опросили.

За свою неявку (без уважительной причины) Иванова инспекция привлекла по ст. 128 НК РФ. Штраф хоть и составляет 1 000 руб., но согласитесь, все равно, неприятно.



При проведении допроса свидетеля, инспекторы стараются строго соблюдать гарантированную 1 часть ст. 48 Конституции РФ «право каждого гражданина на получение квалифицированной помощи».

Известно, что в соответствии с положениями ст. 26 НК РФ, налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через уполномоченного представителя на основании нотариальной доверенности или доверенности, приравненной к нотариальной.

В соответствии со ст.185 Гражданского кодекса РФ, доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Но, нужно помнить и то, что в налоговом праве разделены понятия такие как «налогоплательщик» и «свидетель». Поэтому, положения ст.26 НК РФ, в соответствии с которой регламентировано право на представительство в отношениях регулируемых НК РФ, на свидетелей не распространяются.

Лицо по доверенности, в данному случае, Васильев, мог лишь присутствовать вместе с Ивановым, но заменить его на себя он не мог, так как допрос представителя вместо свидетеля является недопустимым, вне зависимости от наличия у лица доверенности предусматривающей такие полномочия.

Источник: @Kasha.

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