Что важного сказал Минфин про НДС, налог на прибыль, взносы и НДФЛ

Юрист Максим Юзвак отобрал 50 свежих писем Минфина и выделил главное.

Уплата налогов Письмо от 18 июня 2018 г. № 03-02-07/1/41421 Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрено исполнение обязанности по уплате налога одной организации посредством зачета суммы налога, излишне уплаченного другой организацией или подлежащей возмещению такой организации. Письмо от 19 июня 2018 г. № 03-02-08/41800 Согласно пункту 1 статьи 45 НК РФ уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. Указанная норма не предусматривает ограничений в части перечисления платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Соответственно, физическое лицо — руководитель организации вправе уплачивать платежи, регулируемые НК РФ, в бюджетную систему Российской Федерации за налогоплательщика-организацию за счет своих денежных средств.

Налоговый контроль Письмо от 19 июня 2018 г. № 03-02-07/1/41621 Операции по счетам № 40116, в соответствии со статьей 76 НК РФ, не приостанавливаются. Поскольку статьей 76 НК РФ не предусмотрено неисполнение банком решений налоговых органов о приостановлении операций по счетам в банках, рекомендуется при получении решения налогового органа о приостановлении операции по счету N 40116 обратиться в указанный налоговый орган для отмены такого решения. Письмо от 20 июня 2018 г. № 03-02-07/1/41977 НК РФ не предусмотрена обязанность администрации соответствующего бассейна внутренних водных путей сообщать об учтенных плавучих объектах и об их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения.

НДС Письмо от 14 июня 2018 г. № 03-07-11/40513 Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные по товарам (работам, услугам), приобретенным организацией в целях обеспечения деятельности своих сотрудников, связанной с разъездным характером работ, принимаются к вычету в случае использования таких товаров (работ, услуг) для операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в порядке, установленном статьей 172 НК РФ. Письмо от 22 июня 2018 г. № 03-07-08/42823 В случае если в силу особенностей осуществления операций по технической доработке (очистке) и переупаковке ранее ввезенных товаров не представляется возможным определить страну происхождения доработанных (очищенных) и переупакованных товаров, то в графах 10, 10а «Страна происхождения товара (цифровой код и краткое наименование)» и 11 «Регистрационный номер таможенной декларации» счета-фактуры возможно поставить прочерк. Письмо от 21 июня 2018 г. № 03-07-07/42413 Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 149 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) налогом на добавленную стоимость услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях. Данное освобождение применяется как организациями, осуществляющими образовательную деятельность, так и иными организациями, в том числе муниципальными (бюджетными, автономными) организациями, не осуществляющими образовательную деятельность. Письмо от 9 июня 2018 г. № 03-07-11/40141 Что касается сумм штрафов, неустоек и комиссий за нарушение условий договора займа, предъявляемых налогоплательщиком заемщикам, признанным банкротами, а также сумм денежных средств, получаемых от иностранных компаний, в которых налогоплательщик является участником, в рамках распределения доходов, возникающих у этих иностранных компаний от операций по реализации ценных бумаг или иных операций, то такие суммы при расчете вышеуказанной пропорции, определяемой исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) за налоговый период, не учитываются. Письмо от 5 июня 2018 г. № 03-07-11/38251 При списании дебиторской задолженности, образовавшейся в результате предварительной оплаты (частичной оплаты) услуг, которые не были оказаны, налог на добавленную стоимость, принятый к вычету покупателем при перечислении указанной суммы оплаты (частичной оплаты), подлежит восстановлению. Письмо от 5 июня 2018 г. № 03-07-11/38457 В случае, если исполнение организацией обязательства по возврату сумм предварительной оплаты (частичной оплаты) обеспечено банковской гарантией, предусматривающей уплату банком покупателю определенной суммы денежных средств и возмещение организацией банку суммы денежных средств, уплаченных покупателю, возвратом сумм предварительной оплаты (частичной оплаты) следует признавать возмещение организацией банку суммы денежных средств, уплаченных покупателю. В связи с этим суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные и уплаченные в бюджет организацией при получении сумм предварительной оплаты (частичной оплаты) принимаются к вычету в случае расторжения договора на выполнение работ и после возмещения организацией банку суммы денежных средств, уплаченных покупателю. Письмо от 22 июня 2018 г. № 03-07-11/42842 Налоговая база по налогу на добавленную стоимость при безвозмездной передаче результатов работ по подготовке земельных участков для начала процесса возведения производственных мощностей определяется как стоимость этих работ, исчисленная исходя из рыночных цен. Письмо от 8 июня 2018 г. № 03-03-07/39607 Российский индивидуальный предприниматель, приобретающий у иностранной организации услуги по аренде недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, является налоговым агентом, обязанным исчислить и уплатить в бюджет Российской Федерации соответствующую сумму налога на добавленную стоимость. Письмо от 20 июня 2018 г. № 03-07-11/42124 В случае приобретения работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты за счет страховых взносов, подлежащих уплате в Фонд социального страхования, суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные продавцами этих товаров, вычету не подлежат. Письмо от 25 июня 2018 г. № 03-07-07/43472 Операции по реализации продуктов питания, непосредственно произведенных столовой медицинской организации, а также столовой санаторно-курортной организации при наличии соответствующей лицензии на осуществление медицинской деятельности этой организации, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Налог на прибыль Письмо от 25 июня 2018 г. № 03-03-20/43481 В силу того что при преобразовании возникает новое юридическое лицо (организация), такая организация для целей НК РФ будет являться новым налогоплательщиком, следовательно, срок, указанный в пункте 1 статьи 284.2 НК РФ, будет исчисляться для вновь созданной организации-налогоплательщика. Течение срока в целях применения статьи 284.2 НК РФ в указанном случае начинается не ранее даты внесения записи о создании российской организации — налогоплательщика в качестве юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц. В случае реорганизации в форме преобразования срок владения, установленный пунктом 1 статьи 284.2 НК РФ, для целей применения ставки налога на прибыль в размере 0 процентов будет исчисляться с момента возникновения новой организации-налогоплательщика. Письмо от 20 июня 2018 г. № 03-03-06/1/42055 Расходы, осуществленные до ввода в эксплуатацию основного средства, включаются в первоначальную стоимость основного средства и учитываются через механизм начисления амортизации в порядке, предусмотренном статьей 259 НК РФ. Письмо от 20 июня 2018 г. № 03-03-06/1/42047 Выявленные в результате получения первичных документов в текущем отчетном (налоговом) периоде расходы, относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, могут быть учтены в налоговом периоде их обнаружения при соблюдении условий, установленных статьей 54 НК РФ с учетом положений статьи 78 НК РФ. Письмо от 20 июня 2018 г. № 03-03-06/1/42048 Порядок учета штрафных санкций в расходах для целей налогообложения прибыли зависит от правовой и экономической природы возникновения данных расходов. Письмо от 7 июня 2018 г. № 03-03-06/1/39148 Учитывая то, что обязательство по уплате платы за негативное воздействие на окружающую среду возникает у субъектов малого и среднего предпринимательства по факту деятельности за календарный год, материальные расходы в виде указанной платы признаются у соответствующих налогоплательщиков на последнее число налогового периода, за который она производится. Письмо от 18 июня 2018 г. № 03-03-06/2/41416 Сделки, предусматривающие поставку иностранной валюты, квалифицированные налогоплательщиком в соответствии с применяемой учетной политикой как сделки на поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения, права и обязанности по которым прекращены взаимозачетом однородных требований, не подлежат переквалификации. При этом отмечается, что обязательные требования к составлению договоров, лежащих в основе проводимых сделок, установлены гражданским и отраслевым законодательством. При проведении контрольных мероприятий налоговые органы вправе требовать от налогоплательщика документы, служащие основаниями для классификации фактов хозяйственной деятельности. Письмо от 15 июня 2018 г. № 03-03-06/1/40987 Поскольку при преобразовании возникает новое юридическое лицо (организация), такая организация для целей НК РФ будет являться новым налогоплательщиком. Вновь созданное в результате реорганизации в форме преобразования юридическое лицо не вправе применять специальный коэффициент к норме амортизации, предусмотренный положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 259.3, так как указанная льгота распространяется только на основные средства, принятые к учету до 1 января 2014 года. Письмо от 8 июня 2018 г. № 03-03-07/39607 Для целей налогообложения прибыли индивидуальные предприниматели, выплачивающие доходы иностранным организациям от источников в Российской Федерации, не являясь организациями, не признаются налоговыми агентами. Положениями главы 25 НК РФ на них не возложена обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет. Письмо от 25 июня 2018 г. № 03-03-06/1/43333 В случае если фактически осуществленные расходы учитываются при формировании первоначальной стоимости основного средства, то налогоплательщик вправе к таким расходам применить амортизационную премию в порядке, установленном пунктом 9 статьи 258 НК РФ. Письмо от 25 июня 2018 г. № 03-03-06/1/43473 Сумма иностранного налога (аналогом которого является российский налог на добавленную стоимость), уплаченная иностранным филиалом российской организации в бюджет иностранного государства согласно его законодательству, учитывается в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, указанной российской организации. Письмо от 27 июня 2018 г. № 03-03-06/1/44302 В случае реорганизации в форме присоединения одной организации к другой право собственности на имущество присоединенной организации возникает у присоединившей организации на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Налоговая ставка 0 процентов может применяться к налоговой базе указанной присоединившей организации, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций), при условии, что на дату реализации или иного выбытия таких акций (долей участия в уставном капитале организаций) они непрерывно принадлежат данной организации на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет. Письмо от 27 июня 2018 г. № 03-03-20/44237 Согласно пункту 12 статьи 286.1 НК РФ при реализации или ином выбытии объекта основных средств (за исключением ликвидации), в отношении которого налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии со статьей 286.1 НК РФ, до истечения срока его полезного использования сумма налога, не уплаченная в связи с применением такого вычета в отношении этого объекта основных средств, подлежит восстановлению и уплате в бюджет с уплатой соответствующих сумм пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным статьей 287 НК РФ днем уплаты налога. При этом передача (перемещение) налогоплательщиком объекта основных средств, в отношении которого был применен инвестиционный налоговый вычет, из обособленного подразделения, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в другое обособленное подразделение, расположенное на территории иного субъекта Российской Федерации, является иным выбытием указанного объекта основных средств в контексте пункта 12 статьи 286.1 НК РФ.

НДФЛ Письмо от 14 июня 2018 г. № 03-04-05/40740 Доход налогоплательщика в натуральной форме в связи с его обучением в образовательном учреждении за счет средств такого учреждения освобождается от налогообложения на основании пункта 21 статьи 217 НК РФ при условии выполнения установленных указанной нормой требований (обучение по основным и дополнительным образовательным программам в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо иностранных организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности). Письмо от 14 июня 2018 г. № 03-04-06/40744 В случае если трудовой договор о дистанционной работе предусматривает определение места работы сотрудника как место нахождения его рабочего места в иностранном государстве, вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами Российской Федерации по такому договору, согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 208 НК РФ, относится к доходам от источников за пределами Российской Федерации. Указанные доходы сотрудника организации, не признаваемого налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии со статьей 207 НК РФ, полученные от источников за пределами Российской Федерации, с учетом положений статьи 209 НК РФ не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации. Если поездка работника, выполняющего работу дистанционно, для выполнения служебного поручения работодателя признается командировкой, к суммам возмещения командировочных расходов работника применяются нормы пункта 3 статьи 217 НК РФ. Письмо от 19 июня 2018 г. № 03-04-05/41794 Оснований для освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц суммы среднего заработка за время вынужденного прогула, взысканной с организации на основании решения суда, статья 217 НК РФ не содержит, соответственно, такие доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. Письмо от 18 июня 2018 г. № 03-04-06/41470 При приобретении налогоплательщиком у организации квартиры с частичной оплатой налогоплательщик получает доход в натуральной форме, который определяется как разница между рыночной стоимостью квартиры и оплаченной налогоплательщиком частью стоимости квартиры. Письмо от 18 июня 2018 г. № 03-04-05/41425 Освобождаются от налогообложения выплаты налогоплательщикам (или членам его семьи в случае смерти налогоплательщика), носящие характер компенсации гибели имущества налогоплательщика в результате стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, оползни, лавины, пожары и др.) или других чрезвычайных обстоятельств. В случае если выплаты, производимые иностранной организацией физическим лицам по мировому соглашению, могут квалифицироваться в качестве выплат, перечисленных в подпункте 3 пункта 1 статьи 213 или пунктах 3, 8.3 и 18 статьи 217 НК РФ, такие выплаты освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц. Письмо от 1 июня 2018 г. № 03-04-05/37543 С учетом того что в соответствии с Семейным кодексом мать супруга не признается членом семьи или близким родственником по отношению к одариваемому физическому лицу (супруге), доход в виде недвижимого имущества, полученный указанным лицом в порядке дарения, в соответствии с положениями НК РФ подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. Указанный доход подлежит декларированию в соответствии с положениями статьи 229 НК РФ. Письмо от 21 июня 2018 г. № 03-04-05/42626 Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, перенесенная с предшествующего налогового периода, может быть учтена в текущем налоговом периоде в пределах налоговой базы по операциям с производными финансовыми инструментами текущего налогового периода. При этом налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Письмо от 21 июня 2018 г. № 03-04-06/42656 Организация, действующая в качестве агента физического лица, не является источником доходов налогоплательщика (принципала) и, соответственно, не признается налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц. Источником дохода физического лица — арендодателя являются наниматели (арендаторы) жилых помещений, находящихся в собственности этого физического лица. Письмо от 5 июня 2018 г. № 03-04-06/38483 Ограничений применения порядка определения налоговой базы в отношении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам физических лиц в банках, находящихся на территории Российской Федерации, физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в статье 214.2 НК РФ не содержится. Налоговая база в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках, находящихся на территории Российской Федерации, определяется в соответствии со статьей 214.2 НК РФ независимо от налогового статуса физического лица. Письмо от 5 июня 2018 г. № 03-04-06/38415 В качестве расходов при продаже акций могут быть учтены расходы на их приобретение, произведенные наследодателем. Письмо от 1 июня 2018 г. № 03-04-05/37757 Предоставление социального налогового вычета в сумме фактически произведенных расходов налогоплательщиком-бабушкой за обучение внучки действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не предусмотрено. Письмо от 19 июня 2018 г. № 03-04-05/41643 Право на имущественный налоговый вычет в сумме расходов на погашение процентов в целях рефинансирования ипотечного кредита имеется при выполнении всех условий, установленных, в частности, подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ. Положения подпункта 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ в отношении процентов по кредитам (займам), выданным организациями в целях рефинансирования (перекредитования) кредитов (займов), не имеющими лицензии Банка России на осуществление банковских операций, не применяются. Письмо от 22 июня 2018 г. № 03-04-05/42957 Доходы в виде чаевых, перечисляемых клиентами ресторанов (кафе) напрямую официанту (с банковской карты клиента на банковскую карту официанта), освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании указанной нормы. На доходы, перечисляемые физическими лицами на расчетный счет организации, положения пункта 18.1 статьи 217 НК РФ не распространяются. Письмо от 25 июня 2018 г. № 03-04-05/43556 Особого порядка определения доходов в целях исчисления налога на доходы физических лиц при продаже недвижимого имущества в рамках осуществления предпринимательской деятельности главой 23 НК РФ не предусмотрено. Такие доходы определяются с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 5 статьи 217.1 НК РФ, в силу прямой нормы, установленной пунктом 6 статьи 210 НК РФ. Письмо от 28 июня 2018 г. № 03-04-06/44581 Норма, предусмотренная абзацем вторым пункта 2 статьи 217.1 НК РФ, применяется в целях НК РФ при продаже любых жилых помещений или долей в них, предоставленных в собственность налогоплательщиков взамен освобожденных жилых помещений или долей в них в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в городе Москве. При продаже жилого помещения или доли (долей) в нем, предоставленных в собственность налогоплательщика взамен освобожденных жилого помещения или доли (долей) в нем в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в городе Москве, минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года, если в отношении указанных освобожденных жилого помещения или доли (долей) в нем соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 217.1 НК РФ. Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года в целях НК РФ, если жилое помещение получено в результате приватизации. В случае если жилое помещение предоставляется налогоплательщику по договору социального найма в рамках программы реновации жилищного фонда в городе Москве, а затем это жилое помещение приватизируется, при дальнейшей продаже указанного имущества минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года на основании пункта 3 статьи 217.1 НК РФ. Особенности освобождения от налогообложения, предусмотренные нормами Федерального закона N 352-ФЗ, применяются к доходам, полученным от продажи жилых помещений или долей в них, предоставленных в собственность с 01.08.2017 в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

Страховые взносы Письмо от 13 июня 2018 г. № 03-15-06/40448 Иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской Федерации и осуществляющие деятельность по договорам гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, являются застрахованными лицами только по обязательному пенсионному страхованию. На основании вышеизложенного вознаграждения, производимые организацией в пользу временно пребывающих на территории Российской Федерации иностранных граждан, связанные с исполнением ими обязанностей члена совета директоров общества, подлежат обложению страховыми взносами только на обязательное пенсионное страхование. Письмо от 19 июня 2018 г. № 03-04-05/41794 На суммы выплат заработной платы, которую по решению суда организация выплатила в пользу незаконно уволенного работника, страховые взносы начисляются в общеустановленном порядке с учетом положений статьи 422 НК РФ. Обязанность по начислению и уплате страховых взносов возникает у организации, производящей данные выплаты. Физические лица — работники не являются плательщиками страховых взносов. Письмо от 18 июня 2018 г. № 03-15-05/41594 В случае если оценщик осуществляет оценочную деятельность по трудовому договору с организацией, то уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование производится данной организацией с сумм выплат и иных вознаграждений, начисляемых в его пользу в рамках трудовых отношений, за исключением сумм, указанных в статье 422 НК РФ, по тарифам, предусмотренным статьей 426 НК РФ. Письмо от 27 июня 2018 г. № 03-15-06/44163 При реорганизации юридического лица в форме преобразования расчетным периодом для вновь возникшей организации является период со дня создания до окончания календарного года. При этом у вновь созданной организации с учетом положений статьи 421 НК РФ в базу для исчисления страховых взносов включаются выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня создания этой организации, то есть со дня ее государственной регистрации.

Другие налоги Письмо от 21 июня 2018 г. № 03-05-05-01/42408 Применение ставки в размере 0 процентов по налогу на имущество организаций, установленной Законом Московской области, не может рассматриваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Письмо от 21 июня 2018 г. № 03-05-05-02/42312 При реорганизации организации в форме выделения обязанность по уплате земельного налога и представлению в налоговые органы налоговой отчетности возникает у выделенной организации с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о правах этой организации на земельный участок. Письмо от 26 июня 2018 г. № 03-11-06/2/44037 Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», сумму уплаченного торгового сбора учитывают в составе расходов на основании подпункта 22 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Письмо от 27 июня 2018 г. № 03-05-06-03/44131 Иное лицо вправе уплатить государственную пошлину за лицо, в отношении которого должно совершиться юридически значимое действие, предусмотренное главой 25.3 «Государственная пошлина» НК РФ. При этом абзацем 5 пункта 1 статьи 45 НК РФ установлено, что иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за плательщика сбора (государственной пошлины). Письмо от 27 июня 2018 г. № 03-05-06-03/44099 В связи с изменением договора об ипотеке (залоге), предусматривающего выведение из договора объекта недвижимости (квартиры), составлено дополнительное соглашение к ранее зарегистрированному договору об ипотеке (залоге). С учетом изложенных норм НК РФ, в рассматриваемом случае в соответствии с подпунктом 28.1 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ уплате подлежит государственная пошлина за внесение изменений в записи ЕГРП в связи с соглашением об изменении договора об ипотеке (залоге). При этом размер государственной пошлины не ставится в зависимость от количества внесенных изменений в записи ЕГРП в рамках одного соглашения. Письмо от 28 июня 2018 г. № 03-11-06/2/44575 Положения подпункта 4 пункта 1.1 статьи 346.15 НК РФ распространяются в том числе и на доходы, полученные управляющей организацией от собственников (пользователей) недвижимости в оплату оказанных им коммунальных услуг, в случае оказания таких коммунальных услуг управляющей организацией, заключившей договоры ресурсоснабжения (договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами) с ресурсоснабжающими организациями (региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами), в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

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