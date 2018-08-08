Лайфхаки от бухгалтеров: как объяснить ИФНС выбор контрагента, что делать с воинским учетом, нужна ли облачная 1С

Что обсуждали бухгалтеры в нашем сообществе в Фейсбуке?

Что ответить на требование

Инспекция проводит камеральные проверки всех деклараций. Согласно п.3 ст. 88 НК РФ при выявлении противоречий между представленными сведениями, при расхождении данных, имеющихся у налогового органа и представленных налогоплательщиком, ИФНС потребует подать соответствующие пояснения.

Для ответа на требование есть 5 рабочих дней.

Пояснения обычно пишут в произвольной форме (декларация по НДС исключение).

Как вы создаете ответы на требование? Прямо пишете, как контрагента проверяли, кто был на переговорах, почему именно его выбрали? Вообще прямо роман им нужно написать. — Софья Лепихова

— «Отвечаем, что контрагент проверен с помощью сервиса ФНС , так как именно туда нас и посылают в ответ на наши запросы в ИФНС в отношении налоговой добросовестности контрагента :) А остальная информация содержится в документах, которые прилагаем (договор, УПД и т.п.)...» ( Наталья Лавская );

— «Пишу на выставке, на этом все. Хотят больше информации — пусть вызывают повесткой, и опрос будет идти под запись и с адвокатом. Только так. Надоели со своей паранойей уже, вместо работы одни отписки» (Anastasy Kudryavtseva).

Облачная 1С

Каждый главный бухгалтер обычно сам подбирает программу, в которой будет вести учёт. Не будет ни для кого большой новостью, что 1С лидирует на бухгалтерском рынке. Стационарную версию 1С мы все прекрасно знаем и разбирать ее не будем. Давайте посмотрим на отзывы наших коллег от работы с облачной 1С.

Кто-нибудь пользуется облачной 1С? Вам нравится? Она стабильно работает? Какую фирму для этого используете? Забираете ли оттуда архивы? — Любовь Илюхина

— «Пользуюсь, нравится. Проблем нет, обновляют по ночам, заранее предупреждают, в какое время. Подключалась через Велси, я с ними много лет без проблем. Архивы не забираю» ( Елена Новосельцева );

— «Тупая, замороченная.... Раньше пользовалось Инфо-предприятием, гораздо более интеллектуальная программа, но ведь 1С буром прёт, всех конкурентов убивает..... Мучаюсь, матерюсь, но альтернативы пока не вижу....» (Наталья Наймушина);

— «Мне тоже нравится. Пользуюсь фреш и бухобслуживание. Архивы забираю раз в квартал без проблем» (Алена Гноевская).

Воинский учет

Организации, в которых трудятся военнообязанные граждане, обязаны вести воинский учет.

Основными нормативными документами, регламентирующими учет военнообязанных граждан являются:

— закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998г. № 53-ФЗ;

— положение «Об утверждении Положения о воинском учете», утвержденное постановлением Правительства РФ от 27.11.2006г. № 719

Вы уведомляете военкомат о приеме/увольнении мужчин?

Мы ООО из 8 человек. Принимаем военнообязанного на работу. По закону должны в течение 2 недель уведомить военкомат, но ранее никогда не уведомляли, хотя принимали мужчин на работу, и за 10 лет ничего нам не было, но у всех других мужчин в паспорте не стояла отметка «военнообязанный», ВБ есть у всех. В инете нашла инфу, что теперь всех штрафуют за неуведомление в срок. Что смешно, в военкомате девочка, что этим занимается, в отпуске и никто не смог мне дать ответ что конкретно мне нужно им предоставить, а срок пройдет, когда девочка выйдет :-)

Штрафовали вас за неуведомление? И что все-таки им подавать? — Елена Шмайлова

— «Мы открыли ООО в прошлом году, я основательно ко всем обязанностям подошла, в том числе, в отчетности в военкомат. По тем, у кого уже есть военник, я носила карточки т2 и тетрадь с отметками о контроле. В этой тетради мне поставили отметку, что все сдано и проверено.Неделю назад уволился один из них, по почте отправила уведомление об увольнении. Ну и все. Делов не особо много ( Валентина Кузнецова );

— «У нас даже проверка была. Все вели. Было 2 замечания, руководителя вызывали на беседу. Проверка была в 2016, Красноярск, спросила инспекторов о штрафах, сказали пока проводят разъяснительные беседы только» (Mariya Prohorova);

— «Сейчас еще военкоматы спохватятся, что упускают такую возможность бабла на пустом месте срубить в виде штрафов, вот веселуха будет. Подумают, все кормятся от налогоплательщиков, и ФНС, и таможня, и статистика, и пенсионный, а военкомат че, рыжие?» (Надежда В.);

— «Я вот слышала об этом, но ничего не сдаю на эту тему, если еще и туда подавать данные, то можно тогда жить на работе» (Наташа Михайлова).

Как видим из практики, отчеты в военкомат не пользуются большой популярностью и их в основном сдают те организации, которым из военкомата прозвонили и напомнили о необходимости стать на учет.

Ответственность за нарушение воинского учета предусмотрена в виде штрафов, размер которых составляет от 300 до 1000 рублей (ст.21.1, ст.21.3, ст.21.4 КоАП РФ).

Иностранные работники

Трудоустройство иностранных граждан в РФ имеет ряд особенностей. Существенную роль играет:

1. Из какой страны прибыл гражданин;

2. В визовом или безвизовом порядке работник прибыл на территорию России;

3. Какой имеет статус:

— постоянно проживающий на территории РФ иностранный гражданин;

— временно проживающий на территории РФ иностранный гражданин;

— временно пребывающий на территории РФ иностранный граждан.

В «Красном уголке бухгалтера» детально обсудили трудоустройство граждан Украины, Узбекистана, Казахстана. Разобрали, какие контролирующие органы необходимо уведомить при трудоустройстве, как правильно рассчитать налоги, как не допустить ошибок при выплате заработной платы:

Трудоустройство гражданина Казахстана.

Трудоустройство гражданина Украины.

Трудоустройство гражданина Узбекистана.

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