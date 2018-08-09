НДС при продаже исключительных прав на товарный знак: инструкция для бухгалтера

Российская организация, плательщик НДС, является правообладателем двух товарных знаков и планирует заключить сделки по передаче исключительных прав на их использование по лицензионным договорам в адрес российской Организации и иностранной компании (Индия). Поскольку Организация является плательщиком НДС, перед ней встал вопрос, как не ошибиться при исчислении НДС, а именно, есть ли разница в порядке определения налоговой базы по предполагаемым сделкам, учитывая тот факт, что по одной сделке покупателем выступает российская компания, а в другом случае-иностранец?

Забегая вперед, отметим, что решение по этим ситуациям будет совершенно разное. Попробуем вместе разобраться и понять, почему так происходит.

Общие правила для всех

Товарные знаки относятся к результатами интеллектуальной деятельности и при этом являются объектом интеллектуальной собственности — на это нам указывает пп. 14 п. 1 ст. 1225 ГК РФ, а также высшие суды (Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). При этом порядок определения места реализации работ (услуг) в целях применения НДС установлен статьей 148 НК РФ.

В этой связи в рассматриваемом случае следует обратить внимание на то, что передача, предоставление патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав в целях статьи 148 НК РФ относится к услугам (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ, Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» (п. 9)).

Поэтому при определении места реализации исключительных прав на использование товарного знака (знаков) необходимо использовать нормы ст. 148 НК РФ.

Покупатель — российская компания

Местом реализации услуг по передаче, предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав, в том числе исключительного права на объект интеллектуальной собственности, признается территория РФ, если покупатель услуг осуществляет деятельность на территории РФ (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ).

При этом местом осуществления деятельности покупателя услуг считается территория РФ в случае фактического присутствия покупателя указанных услуг на основе государственной регистрации организации. Поэтому местом реализации услуг по передаче исключительных прав на использование товарного знака в адрес российской компании будет являться территория РФ.

Напомним читателю о том, что право планируется передавать в рамках лицензионного договора, а поскольку речь идет о НДС, то в этой связи следует обратиться к ст. 149 НК РФ. Указанной нормой установлен перечень операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) НДС.

Так в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории РФ исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.

Из буквального прочтения пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ следует, что освобождение от уплаты НДС при передаче прав на использование товарного знака по лицензионному договору данным подпунктом не предусмотрена. На это указывает и Минфин России в своих Письмах от 27.10.2017 № 03-07-11/70530, от 30.11.2011 № 03-07-11/330.

Поэтому, учитывая нормы закона, а также разъяснения контролеров, делаем вывод, что операции по передаче исключительных прав на использование товарного знака по лицензионному договору в адрес российской компании подлежат налогообложению НДС, а налоговая база, при этом, определяется с учетом особенностей, установленных ст. 155 НК РФ (п. 1 ст. 153 НК РФ). Другими словами ст. 153 НК РФ нас отсылает к ст.155 НК РФ.

Однако ст. 155 НК РФ не предусмотрено никаких нюансов определения налоговой базы при осуществлении операций по передаче прав на использование товарного знака, поэтому налоговая база в данном случае определяется в соответствии с общим порядком, который установлен п. 2 ст. 153 НК РФ, а именно исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных имущественных прав (Письмо Минфина России от 30.11.2011 № 03-07-11/330) .

Следовательно, российская организация обязана исчислить НДС по сделке с российским контрагентом, поскольку освобождение от уплаты НДС при передаче прав на использование товарного знака по лицензионному договору пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не предусмотрено. При этом налоговая база должна быть определена исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных имущественных прав.

Реализация в адрес иностранца (Индия)

Согласно пп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК РФ местом реализации работ (услуг) не признается территория РФ, если покупатель работ (услуг) не осуществляет деятельность на территории РФ. При этом положение настоящего подпункта применяется при выполнении тех видов работ и услуг, которые перечислены в пп. 4 п. 1 ст.148 РФ, куда отнесены в частности услуги по передаче, предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав, в том числе исключительного права на объект интеллектуальной собственности.

Поскольку второй контракт предполагается заключить с иностранным покупателем (Индия), то местом реализации услуг по передаче российской организацией в соответствии с лицензионным договором исключительных прав на торговый знак территория РФ не признается и, соответственно, такие услуги не являются объектом налогообложения НДС у российской компании —продавца (Письмо ФНС России от 13.08.2014 № ГД-4-3/15949@ «О налоге на добавленную стоимость» ).

Таким образом, в ситуации, когда происходит передача прав на использование товарного знака по лицензионному договору в адрес иностранной компании (Индия), объекта налогообложения НДС у продавца не возникает, поскольку покупатель (Индия) не осуществляет деятельность на территории РФ, а территории РФ не является местом реализации такого рода услуг.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.