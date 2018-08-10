Самые жадные банки России

Какой из банков наиболее злоупотребляет навязанными страховками? И можно ли от них реально избавиться?

Такими вопросами я задавалась, начиная свой эксперимент. Я подала заявки в более чем десяток банков. Условия для всех были одинаковы: я запрашивала одну и ту же сумму на кредит наличными (200 тысяч рублей) и у меня была, понятно, одна и та же кредитная история, одно и то же место работы с одним и тем же доходом. Соответственно, и скоринговый балл для меня должен быть везде примерно одинаковый.

Первый миф, который стоит сразу же развенчать: несколько заявок в различные банки вовсе не уменьшают ваши шансы на получение кредита. Даже наоборот.

Как мне заявили в одном из банков-участников моего рейтинга, настойчивый поиск кредитного продукта, наоборот, даёт вам статус «активный клиент», что повышает вероятность более выгодных условий. Во всяком случае, мне с моими 13 заявками в различные банки ни разу не отказали на этом основании. Так что смело подавайте заявки в максимальное количество банков.

Второй миф: большая часть «персональных предложений», которые вы получаете в СМС или на электронную почту — это вовсе не «предодобренный» электроникой кредит, а всего лишь рекламная разводка.

Если вы придёте в банк с этим предложением, то, скорее всего, и сумма будет меньше, и процент выше. Ну и, понятно, попытаются страховку навязать.

Третий миф: даже сами банкиры не считают страховку полезным для вас продуктом.

Во всех банках пытаются не произносить это слово, так как понимают, что у многих оно ассоциируется с мошенничеством. Везде называют страховку «финансовая защита», хотя, конечно, никакой финансовой защиты она не даёт.

Четвёртый миф: сколько бы операционистка ни говорила вам, что без страховки последует отказ в кредите или ставка будет выше, помните — она врёт (за исключением случаев, когда банк предлагает вам изначально более высокую фиксированную ставку в случае отказа от страховки — например, плюс шесть процентных пунктов).

Её задача продать вам ненужный продукт и заработать бонус. А тех, кто будет принимать окончательное решение о выдаче вам кредита, вовсе не волнуют её бонусы — их волнует ваша платёжеспособность. Поэтому настаивайте, чтобы на скоринг ваша заявка ушла без страховки. Не надо скандалить или угрожать — часто помогает просто звонок в службу поддержки банка, прямо на глазах у операционистки.

Почему же молчит Центробанк?

Фактически мы имеем дело с картельным сговором на рынке: формально независимые друг от друга кредитные организации обусловливают продажу кредитного продукта покупкой клиентом одной и той же услуги — «финансовой защиты». Не нужно вчитываться в условия страхования, чтобы понять: «финансовая защита» неадекватна той премии, которую банки вымогают за получение кредита. Достаточно зайти на любой агрегатор страховых продуктов, чтобы понять: аналогичное страхование жизни, но без привязки к кредиту, обойдётся максимум в 2–2,5 тысячи рублей.

Фактически тут речь о букете нарушений — и антимонопольного, и потребительского, и банковского законодательства. Это признаёт и регулятор: уже третий, кажется, год подряд председатель Центробанка Эльвира Набиуллина почти в каждом своём выступлении заявляет, что знает о проблеме и... ничего не делает.

В итоге только в прошлом году банки таким незаконным образом вытащили из карманов россиян 331,5 млрд рублей. Так вы ещё спрашиваете, почему она ничего не делает? Да, именно поэтому. Но есть и ещё одна причина. Набиуллиной ежегодно приходится отчитываться о том, как активно под её руководством растёт банковский и страховой рынок. А что будет, если отнять эти самые сотни миллиардов? Получится, что и банковскую, и страховую сферу она просто загнала в убытки.

Начинаем борьбу с навязанными страховками

Итак, мы подготовили для вас образцы жалобы. Добавляйте в образцы ваши данные, отправляйте их через электронные приемные (но лучше всего — принести в экспедицию и получить штамп о приеме на копии)

Итак, если вы уже взяли кредит, и не смогли вернуть страховку в период охлаждения (по закону, вы имеете право отказаться от навязанной страховки в течение 14 дней), жалуйтесь:

— В прокуратуру

— В ФАС

— В Роспотребнадзор (вариант 1)

Если вы не брали кредит, то все равно жалуйтесь на нарушения российского законодательства:

— В прокуратуру

— В ФАС

— В Роспотребназдор (вариант 2)

Вставляйте свои данные, не забудьте приложить документы. Если вы только берете кредит, запишите разговор с кредитным менеджером.

МАССОВОСТЬ заявлений — это наш шанс заставить банки работать по закону. Если хоть в одном регионе госведомства доведут дело до Верховного суда, то мы увидим, как все изменится. Пришлите образцы вашим знакомым, которые уже обожглись на страховках.

Так победим!:)

Источник: Адские бабки

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.