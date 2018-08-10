С 10 августа 2018 новая обязанность работодателей по иностранцам: штраф от 400 тыс. за одного сотрудника

Новая обязанность работодателя — снимать иностранных сотрудников с миграционного учета.

Совсем недавно был опубликован новый федеральный закон № 257 от 29.07.2018 г., который внес изменения именно в те статьи закона, в которых рассказывалось о снятии с миграционного учета иностранных граждан.

Уже с 10 августа 2018 года юридические лица (компании работодатели или заказчики услуг, а также индивидуальные предприниматели) будут обязаны аннулировать регистрацию иностранцу, как только он выехал с данного места пребывания или уволился!

Начнем с того, что ФЗ-109 „О миграционном учете иностранцев“ обязывает принимающую сторону регистрировать у себя иностранного гражданина.

Ранее достаточно часто принимающей стороной выступал именно работодатель. Но согласно 163-ФЗ от 27.06.18 работодатели больше не могут регистрировать сотрудников по месту работы.

Исключением являются лишь те работодатели, которые предоставляют сотруднику жилье, например, размещают их в бытовках, вагончиках, отдельных комнатах на территории компании или же арендуют для него отдельное помещение (квартиру, комнату).

Именно эти работодатели с 10 августа обязаны будут аннулировать сотруднику регистрацию в том случае, если он уволится или найдет другое место для проживания.

Чтобы снять иностранца с учета, необходимо подать соответствующий бланк в МВД. Осуществить данную процедуру можно также через МФЦ и почту России. Сроки, которые даются на снятие с учета, законом не установлены, но советуем сделать это в первые дни после его увольнения.

Снять иностранца с учета быстрее следует, потому что пока иностранец стоит на учете на вашу организацию, вы, как принимающая сторона, несете за него полную ответственность.

Если к вам придет с проверкой МВД и выявит тот факт, что вы не сняли бывшего сотрудника с миграционного учета, Вы получите штраф от 400 до 500 тыс. рублей ( ст.18.9 КоАП) . Только за одного иностранного сотрудника.

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