Что делать, если на собеседовании вас записывают в бухгалтера-«летуна»

Вы составили резюме, в котором описали свой немалый опыт, однако рекрутёры не спешат приглашать вас на собеседование. Почему? Если каждый Новый год вы встречали на новом рабочем месте, то одна из вероятных причин — слишком частая смена работы: возможно, менеджер по персоналу счёл вас «летуном».

Как избавиться от обидного, а главное, мешающего в карьере ярлыка?

Когда время работает против вас

Слово «летун» пришло к нам ещё из сталинской эпохи: вождь народов предлагал применять по отношению к лицам, часто меняющим работу, довольно суровые меры наказания — от снабжения их жильём и продуктами «по урезанной норме» до тюремного заключения.

Конечно, сегодня отношение к таким специалистам изменилось: рекрутёры понимают, что времена крепостного права миновали и в условиях современного рынка труда люди нередко строят свою карьеру по принципу «Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше».

И всё же для рекрутёра «летуны», то есть чрезмерно подвижные специалисты — это заведомо проигрышный вариант по сравнению с более стабильными кандидатами. Оценивая богатое событиями резюме такого соискателя, менеджер по персоналу задумывается: в чём причина столь частых перемещений?

Может, кандидат — конфликтный человек и не умеет ладить с начальством? Или он слишком непостоянен в своих интересах? Или он не слишком профессионален, и увольнение по соглашению сторон скрывает недовольство бывших работодателей?

По данным Исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, почти половина работодателей (49%) считает «летунами» специалистов, которые меняют работу чаще, чем раз в год. Еще 27% рекрутёров уверены, что «летун» — это тот, кто переходит к новому работодателю чаще, чем раз в полгода.

Честность, постоянство, рекомендации...

Итак, что же делать, если по каким-то причинам в вашем резюме мест работы больше, чем лет трудового стажа?

Во-первых, сразу настройтесь на то, что вам придётся искать работу несколько дольше, чем специалисту с более благополучным послужным списком. Это вовсе не означает, что вы менее профессиональны, просто вам придётся объяснить рекрутёру причины своих «метаний».

Во-вторых, составьте резюме таким образом, чтобы в ваших перемещениях прослеживалась либо некая карьерная логика, либо были очевидны объективные причины смены работы. Некоторые советуют не указывать тех работодателей, у которых вы проработали лишь несколько месяцев, однако Superjob.ru против таких рекомендаций. Не лгите в резюме: такая ложь легко раскрывается, и в этом случае двери компании точно окажутся для вас закрытыми.

В-третьих, продумайте свои ответы на самые вероятные вопросы менеджера по персоналу на собеседовании. Почему вы ушли из компании X? А из компании Y? Каковы для вас критерии выбора места работы? Сколько времени вы предполагаете работать в новой компании? Будьте искренни: рекрутёры понимают, что причины смены работы могут быть как субъективными (небольшая зарплата, отсутствие карьерных перспектив, конфликт с начальством), так и объективными (экономический кризис, банкротство фирмы, сокращение штата, переезд офиса на другой конец города, смена руководства, переезд кандидата в другой город).

В-четвёртых, помните, что если менеджеры по персоналу видят в вас «летуна», то ваша задача на собеседовании — продемонстрировать не только профессионализм, но и постоянство характера, устойчивость взглядов и интерес к компании. Избегайте формулировок вроде: «Мне стало неинтересно, и я ушёл». Наконец, подумайте, кто может дать вам положительные рекомендации, и укажите имена и должности этих людей в резюме.

Лучше всего, если это будут не коллеги, а бывшие руководители: именно им менеджеры по персоналу склонны доверять больше всего. Поскольку «летунам» рекрутёры уделяют повышенное внимание, то очень вероятно, что они свяжутся со всеми указанными вами рекомендующими лицами.

Кто самые непостоянные

Согласно своеобразному «рейтингу летунов», составленному Исследовательским центром портала Superjob.ru, чаще всего работу меняют специалисты по связям с общественностью, офис-менеджеры и сметчики. Больше половины PR-менеджеров (55%) и офис-менеджеров (54%) трудоустраиваются раз в год и чаще. Так, средний стаж работы PR-менеджера — 1,73 года в одной компании. Каждый второй сметчик (50%) также меняет работу чаще, чем раз в год.

И все же карьерные консультанты рекомендуют избегать такого развития карьеры, в результате которого вы можете получить статус «летуна».

Конечно, банальное невезение и прочие объективные причины вроде финансового кризиса могут повлиять на профессиональный путь любого специалиста. Тем не менее на рынке труда гораздо больше востребованы стабильные кандидаты, меняющие работу не чаще, чем один раз в три-пять лет.

Как видим, в топе общенационального рейтинга «летунов» бухгалтеров нет. Как вы считаете, с учетом специфики профессии, это нормально, когда бухгалтер редко меняет работу? Преданность в такой работе важна? Или никто не обязан высиживать долго там, где работа не приносит удовольствия и денег?

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