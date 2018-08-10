Несвоевременное применение ККТ

1. Согласно пункту 2 статьи 14.5 "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации случаях влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей.

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если Кодексом не установлено иное (примечание к статье 2.4 КоАП РФ).

Под неприменением контрольно-кассовой техники следует, в частности, понимать фактическое неиспользование контрольно-кассового аппарата (в том числе по причине его отсутствия) (пункт 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 31.07.2003 N 16 "О некоторых вопросах практики применения административной ответственности, предусмотренной статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за неприменение контрольно-кассовых машин").

Вместе с тем, в примечании к данной статье сказано, что лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им контрольно-кассовой техники в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об административном правонарушении соответствующую обязанность, освобождается от административной ответственности, если соблюдены в совокупности следующие условия:

на момент обращения лица с заявлением налоговый орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;

представленные сведения и документы являются достаточными для установления события административного правонарушения.

Однако при анализе данной нормы возникает ряд вопросов.

Во-первых, не понятно, как технически следует исполнить свою обязанность по применению ККТ и выдаче покупателю кассового чека: то ли пробить обычный чек на совершенную ранее покупку более поздней датой, то ли чек коррекции. Официальные разъяснения на сегодняшний день мне не известны.

В пункте 4 статьи 4.3 Закона № 54-ФЗ сказано, что кассовый чек коррекции формируется при выполнении корректировки расчетов, которые были произведены ранее, после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены.

По логике вещей чек коррекции следует пробить, если кассир ошибся в сумме "исходного" чека.

Однако Ильчук Евгения Вячеславовна, секретарь государственной гражданской службы РФ 3 класса, в интервью изданию "Главная книга" (2017 год, N 5) высказала следующую точку зрения:

«…Евгения Вячеславовна, в каких конкретно случаях пробивается чек коррекции? - Чек коррекции (или бланк строгой отчетности, БСО коррекции) формируется для корректировки расчетов, произведенных ранее. Открыв смену, пользователь ККТ может пробить чек коррекции за любое время, указав дату (скажем, смена открыта 20 марта, а чек коррекции пробивается за 3 марта). Чек коррекции пробивается, например, тогда, когда кассовый чек был пробит с ошибочной суммой или не был пробит вовсе. Если по чеку пробита лишняя сумма, заметив ошибку, можно пробить чек с признаком расчета "возврат прихода" и пробить покупку заново. Бывают случаи, когда пользователь ККТ в конце дня при закрытии смены обнаруживает неучтенную выручку. Ответственности за неприменение ККТ можно избежать, если исправить ошибку и пробить чек коррекции (с признаком расчета "приход") на сумму неучтенной выручки до того, как нарушение обнаружит налоговый орган...».

Аналогичное мнение было озвучено Куковской Юлией Александровной - советником государственной гражданской службы РФ 2 класса ("Главная книга", 2017 год, N 16):

«…для чего конкретно нужен чек коррекции? - Кассовый чек коррекции используют, когда продавец должен был применить ККТ, но не сделал это, что обнаружилось после ухода покупателя или при проверке ИФНС. Другой случай - первичный чек пробит, его данные записаны в фискальный накопитель, но по каким-то причинам не ушли оператору фискальных данных и дальше в налоговую инспекцию. Например, не было доступа в Интернет…».

Также не совсем понятно, как на практике будет трактоваться условие, согласно которому на момент обращения лица налоговый орган не располагал документами и сведениями о совершенном правонарушении. Например, налоговый орган может утверждать, что из анализа движения денежных средств по расчетному счету налогоплательщика, информации, полученной от оператора фискальных данных, а также налоговых деклараций, ему уже было известно о совершенном правонарушении. Будут ли контролеры подходить так жестко к описанной ситуации, покажет практика, которая на настоящий момент еще не сложилась.

В любом случае, по моему мнению, следует попытаться воспользоваться данной нормой с целью освобождения от возможной административной ответственности.

При этом необходимо учесть отдельные положения Приказа ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@ "Об утверждении случаев, порядка и сроков предоставления информации и документов в электронной форме организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими расчеты, и пользователями в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой техники", а именно:

соответствующую информацию и документы надо представить в налоговые органы исключительно через кабинет контрольно-кассовой техники (подпункт 7 пункта 1, пункт 2 Приложения к приказу ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@). Передаваемые сведения нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (пункт 5 Приложения к приказу ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@). заявление должно быть предоставлено в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем добровольного исполнения до вынесения постановления по делу об административном правонарушении обязанности, за неисполнение которой субъект привлекается к административной ответственности (подпункт 11 пункта 9 Приложения к приказу ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@).

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении в части нарушения законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения. При этом пунктом 2 указанной статьи установлено, что при длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 данной статьи, начинают исчисляться со дня его обнаружения.

К сожалению, в КоАП РФ отсутствует определение понятия "длящееся правонарушение".

В то же время согласно пункту 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и пункту 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" длящимся признается административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей и характеризуется непрерывным осуществлением противоправного деяния.

Исходя из арбитражной практики, неприменение ККТ (пусть даже и неоднократное) не относится к длящимся правонарушениям (см., например, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 07.11.2006 N Ф08-5429/2006-2291А по делу N А32-15749/2006-48/266-27АЖ). Однако риски, что суд может принять и противоположное решение, присутствуют.

Кроме того, те индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые относятся к малому и среднему бизнесу и совершили ККТ-нарушение впервые, могут рассчитывать на замену штрафа предупреждением (пункт 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ).

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