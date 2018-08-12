О стандартах бухучета «Учетная политика» и «События после отчетной даты»

18 мая 2018 года в Минюсте прошли регистрацию федеральные стандарты бухучета для организаций госсектора: СГС «Учетная политика»[1] и СГС «События после отчетной даты»[2]. Ввести их в действие планировалось еще с 2018 года, однако сроки передвинулись на 2019 год. Вкратце осветим основные положения этих документов.

СГС «Учетная политика»

Положения стандарта в части особенностей формирования, утверждения и изменения учетной политики практически полностью дублируют положения Закона о бухгалтерском учете[3] и Инструкции № 157н[4], то есть здесь ничего не поменяется. Остановимся на нововведениях, касающихся порядка отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности последствий изменения учетной политики, оценочных значений и исправлений ошибок.

Последствия корректировки учетной политики

Порядок применения изменений. Применять измененную учетную политику к фактам хозяйственной жизни необходимо перспективно либо ретроспективно.

Перспективное применение измененной учетной политики осуществляется после даты ее корректировки, а ретроспектив-

ное – это как если бы скорректированная учетная политика применялась с момента возникновения соответствующего факта хозяйственной жизни.

В случае, когда меняются законодательство РФ о бухгалтерском учете, положения федеральных и (или) отраслевых стандартов, принимаются или корректируются нормативные правовые акты, регулирующие ведение учета и составление отчетности, последствия изменения учетной политики отражаются в учете и отчетности согласно положениям соответствующих нормативных правовых актов. При отсутствии в названных актах требований по отражению последствий применяется ретроспективный способ.

Таким же способом отражаются последствия изменения учетной политики, вызванного иными причинами, оказавшими или способными оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат или движение денежных средств учреждения.

Оценка последствий корректировки производится в денежном измерении (стоимостном выражении) на дату, с которой применяются изменения в учетной политике.

При применении ретроспективного способа корректировке подлежат:

– показатели отчетности на начало отчетного периода (входящие остатки) по статье «Финансовый результат экономического субъекта» баланса;

– показатели связанных статей отчетности за самый ранний год, предшествующий году, для которого в отчетности раскрываются сравнительные показатели. Информация о корректировке сравнительных показателей предшествующего года (годов) указывается в отчетности текущего отчетного года.

В случае ретроспективного применения измененной учетной политики пересматривать, менять и повторно представлять отчетность за предыдущий год не надо.

Недопустимо применять учетную политику ретроспективно, если оценка в денежном (стоимостном) выражении последствий ее изменения:

– не может быть произведена в связи с недостаточностью (отсутствием) информации за соответствующий предшествующий год;

– требует использования оценочных значений, основанных на информации, которая не была доступна на дату представления отчетности за предшествующий год.

Поэтому в случаях, когда оценить последствия изменения учетной политики для предшествующих годов невозможно, применяется перспективный способ.

Раскрытие последствий в отчетности. В отношении последствий изменения учетной политики в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности приводятся следующие сведения:

1) обоснование изменений;

2) содержание изменений;

3) порядок отражения последствий изменения учетной политики в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный порядок, и дата, с которой применяется измененная учетная политика;

4) в случае ретроспективного применения учетной политики:

– суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в отчетности раскрываются сравнительные показатели;

– сумма корректировки, относящаяся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности раскрываются сравнительные показатели. Эта сумма раскрывается по сопоставимым показателям в случае, когда такие корректировки возможно определить;

5) факт невозможности отражения информации относительно сравнительных показателей по году (годам), предшествующему году корректировки учетной политики. При этом одновременно указываются сведения о применении измененной учетной политики.

Оценочное значение

Суть оценочного значения. Оценочным значением является рассчитанное или приблизительно определенное значение какого‑либо показателя, необходимого для ведения учета и (или) отражаемого в отчетности, при отсутствии точного способа его определения. К таким значениям относятся:

– сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов;

– величины оценочных резервов;

– величины амортизационных отчислений;

– стоимость нефинансовых активов (в случаях, предусмотренных федеральными и отраслевыми стандартами бухучета);

– иные значения показателя, необходимого для ведения учета и (или) отражаемого в отчетности, рассчитываемые или приблизительно (оценочно) определяемые на основе экспертных заключений (профессиональных суждений) при отсутствии точного способа его определения.

Изменение оценочного значения, отраженного в учете и отчетности вследствие изменения допущений, обстоятельств, информации, на основе которых были определены суммовые величины оценочных значений, не признается исправлением ошибки, а также изменением учетной политики. Что касается корректировки метода определения (расчета) оценочного значения, то она является изменением учетной политики и подлежит раскрытию в отчетности.

Если корректировка величины какого‑либо показателя учета и отчетности не является следствием изменения учетной политики, такая корректировка признается изменением оценочного значения.

Раскрытие изменения оценочного значения в отчетности. Изменение оценочного значения отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности перспективно, то есть:

– в периоде, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели отчетности только данного отчетного периода;

– в периоде, в котором произошло изменение, и в будущих периодах, если такое изменение влияет на отчетность данного отчетного периода и будущих периодов.

В пояснениях к отчетности отражается следующая информация об изменении оценочного значения:

– описание изменения оценочного значения, повлиявшего на отчетность за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений;

– описание изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели периодов, следующих за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений. Если определить влияние изменения на показатели отчетности за будущие периоды не представляется возможным, об этом сообщается в пояснениях.

Исправление ошибок

СГС «Учетная политика» предусматривает следующие правила исправления ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности в зависимости от периода их выявления (возникновения).

Период выявления Порядок исправления Ошибки отчетного периода После даты подписания отчетности, но до предельной даты ее представления (при осуществлении внутреннего контроля) Последней отчетной датой отчетного периода отражается дополнительная бухгалтерская запись или запись, оформленная способом «красное сторно», и дополнительная бухгалтерская запись. Формируется уточненная отчетность После предельной даты представления отчетности, но до даты ее принятия уполномоченным органом (при проведении камеральной проверки) На конец отчетного периода оформляется дополнительная бухгалтерская запись или запись, отраженная способом «красное сторно», и дополнительная бухгалтерская запись. Составляется уточненная отчетность, в пояснениях к которой указываются причины внесения исправлений и их содержание После даты принятия отчетности, но до даты ее утверждения (в ходе проведения внутреннего и внешнего контроля, аудита) На конец отчетного периода отражается дополнительная бухгалтерская запись или запись, оформленная способом «красное сторно», и дополнительная бухгалтерская запись. Формируется уточненная отчетность, в пояснениях к ней отражаются причины корректировок и их содержание После даты утверждения квартальной отчетности В период (на дату) обнаружения ошибки отражается дополнительная бухгалтерская запись или запись, оформленная способом «красное сторно», и дополнительная бухгалтерская запись. В пояснениях к отчетности раскрывается информация о существенных ошибках, выявленных в отчетном периоде, с описанием ошибки (содержания и суммы), а также суммы выполненной корректировки Ошибки предшествующего отчетного периода После даты утверждения годовой отчетности В период (на дату) обнаружения ошибки отражается дополнительная бухгалтерская запись или запись, оформленная способом «красное сторно», и дополнительная бухгалтерская запись. Производится ретроспективный пересчет отчетности путем корректировки сравнительных показателей отчетности за предшествующий отчетный год (годы) таким образом, как если бы ошибка не была допущена (ставится отметка «пересчитано»). В пояснениях к отчетности за отчетный год раскрывается информации об ошибке, сумме корректировки, описываются причины, по которым корректировка сравнительных показателей отчетности за один или несколько предшествующих годов не является возможной, а также способ исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления

СГС «События после отчетной даты»

Данные учета и созданная на их основе отчетность формируются исходя из существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имели место в период между отчетной датой и датой подписания отчетности. Такие существенные факты называются событиями после отчетной даты.

В целях применения стандарта названные события классифицируются следующим образом:

События, подтверждающие условия деятельности, существовавшие

на отчетную дату События, свидетельствующие

об условиях деятельности, возникших после отчетной даты 1) выявление документально подтвержденных обстоятельств, указывающих на безнадежность взыскания дебиторской задолженности, относительно которой на отчетную дату уже принимались

меры по взысканию (например, в случае смерти должника или признания его банкротом); 2) завершение судебного производства, в результате которого подтверждается наличие на отчетную дату обязательства, по которому ранее был определен резерв предстоящих расходов; 3) завершение процесса оформления изменений в существенных условиях сделки, который был инициирован в отчетном периоде; 1) принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении) субъекта учета, о котором не было известно по состоянию на отчетную дату; 2) существенное поступление или выбытие активов, связанное с операциями, инициированными в отчетном периоде; 3) возникновение обстоятельств, в том числе чрезвычайных, в результате которых выбыли активы вследствие их гибели, уничтожения, а также при невозможности установления их местонахождения; 4) публичные объявления об изменениях в политике, планах и намерениях органа, осуществляющего полномочия учредителя, которые могут оказать влияние на деятельность учреждения; 4) завершение госрегистрации права собственности (права оперативного управления), инициированной в отчетном периоде; 5) получение от страховой организации документа, устанавливающего или уточняющего размер страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде; 6) получение информации об обесценении активов на отчетную дату или о необходимости корректировки убытка от обесценения активов, признанного на отчетную дату; 7) изменение кадастровых оценок нефинансовых активов; 8) определение суммы активов и обязательств, возникающих при завершении финансового года в соответствии с бюджетным законодательством или распределением доходов (обязательств) на основании международных соглашений; 9) обнаружение ошибки в данных бухучета и (или) допущение ошибки при составлении отчетности за отчетный период до даты принятия (утверждения) отчетности 5) изменения в законодательстве, принятие решений, исполнение которых в ближайшем будущем существенно окажет влияние на величину активов, обязательств, доходов и расходов учреждения; 6) изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате изменения после отчетной даты курсов иностранных валют; 7) начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, произошедшими после отчетной даты; 8) передача на аутсорсинг всей или значительной части функций (полномочий), осуществляемых учреждением на отчетную дату; 9) принятие решений о прощении долга по кредиту (займу, ссуде), возникшего до отчетной даты; 10) начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, произошедшими после отчетной даты

Для каждого из перечисленных событий установлен свой порядок отражения в учете и отчетности:

События, подтверждающие условия деятельности, существовавшие

на отчетную дату События, свидетельствующие

об условиях деятельности, возникших после отчетной даты Признание событий в учете Последним днем отчетного периода формируется дополнительная бухгалтерская запись либо запись методом «красное сторно» и дополнительная запись В периоде, следующем за отчетным, отражаются бухгалтерские записи по соответствующим счетам учета Раскрытие информации о событиях в отчетности Событие отражается в отчетности на основе данных учета, включающих информацию о событиях после отчетной даты. В пояснительной записке к отчетности раскрываются сведения об условиях хозяйственной деятельности на отчетную дату с учетом соответствующих событий, по результатам отражения которых сформированы показатели отчетности Информация о событиях отражается в пояснительной записке и (или) пояснениях с указанием краткого описания (характеристики) событий после отчетной даты, оценки последствий их наступления в денежном выражении. Если невозможно произвести оценку события в денежном выражении, в пояснениях сообщается об этом факте и его причинах

В случае, когда информация о событии после отчетной даты не отражена в учете и (или) отчетности, к примеру, по причине позднего поступления первичных документов или в целях соблюдения сроков представления отчетности, описание указанного события и его оценка в денежном выражении приводятся в сопроводительном документе к отчетности либо раскрываются в пояснительной записке (пояснениях) к отчетности.

Если же в период между датой подписания отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое может оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств учреждения, описание такого события и его оценка в денежном выражении доводятся до пользователей, которым представляется отчетность.

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Согласно СГС «Учетная политика» применять измененную учетную политику к фактам хозяйственной жизни необходимо перспективно либо ретроспективно. Перспективное применение измененной учетной политики осуществляется после даты ее корректировки, а ретроспективное – это как если бы скорректированная учетная политика применялась с момента возникновения соответствующего факта хозяйственной жизни.

В силу положений СГС «События после отчетной даты» события классифицируются как подтверждающие условия деятельности, существовавшие на отчетную дату или свидетельствующие об условиях деятельности, возникших после отчетной даты. Для каждого случая установлен свой порядок отражения в учете и отчетности.

[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н. [2] Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после отчетной даты», утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 275н. [3] Федеральный закон от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете». [4] Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-

управления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.

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