Учет затрат на ремонт основных средств: проводки

Ремонт основных средств – это процесс, в результате которого происходит восстановление эксплуатационных свойств объектов. Как учитываются затраты на ремонт основных средств в бухгалтерии и какие проводки отражают этот процесс – разберемся в статье.

Объект основного средств может быть восстановлен двумя способами:

с помощью текущего ремонта;

с помощью капитального ремонта (реконструкция и модернизация).

Учет затрат в обоих случаях происходит по-разному. Необходимо четко понимать различия в этих процессах, чтобы в будущем не иметь проблем с налоговой инспекцией и не решать споры с проверяющей инстанцией в судебном порядке. Очень важно на начальном этапе определиться, каким образом происходит восстановление объекта.

Если проводится обычный текущий ремонт, то все сопутствующие расходы списываются в затраты организации в текущем налоговом периоде.

Если же проводится реконструкция и модернизация объекта, то все асходы относятся на увеличение стоимости объекта.

Основное отличие ремонта ОС от его реконструкции заключается в том, что в первом случае не происходит изменение технико-экономических показателей объекта. Реконструкция или модернизация — это, в первую очередь, улучшение технических, экономических и производственных показателей объекта.

Ремонт ОС – это устранение неисправностей, повреждений, а также проведение профилактических мероприятий по недопущению преждевременного износа объекта, а также работы, направленные на поддержание рабочего состояния оборудования.

Проведение ремонтных работ, как правило, начинается с формирования смет и плана работы, утвержденного руководителем предприятия.

После ремонта объект принимается к учету на основании акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов ОС-3.

Оформление документов ремонта и модернизации

При проведении ремонта основных средств оформляются следующие документы:

приказ руководителя, который определяет в отношении каких объектов должны быть проведены работы;

дефектная ведомость, в которой указан характер неисправностей и дефектов, требующих проведения ремонтных работ;

сметная документация;

договор подряда в случае, если привлекаются сторонние лица;

акт о приеме-сдаче отремонтированных основных средств форма ОС-3.

Бухгалтерский учет

Ремонт может быть проведен двумя способами:

подрядным способом;

хозяйственным способом.

В первом случае, ремонтные работы проводится с помощью сторонних подрядных организаций, с которыми заключается договор подряда, после окончания работ подрядчик составляет сметы выполненных работ.

Во втором случае, ремонтные работы выполняется собственными силами.

Затраты на ремонт объектов основных средств относятся на счета учета производственных издержек, то есть включаются в себестоимость продукции с помощью проводок: Д20 (23, 25, 26, 44) К10 (60, 70, 69).

Если же расходы составляют значительную сумму, то организация может осуществлять ремонтные работы за счет заранее сформированного резерва. Этот резерв образуется путем постепенного включения определенных сумм в состав себестоимости продукции в течении длительного времени, при этом выполняются проводки Д 20 (23, 25, 26) К96, где счет 96 именуется «Резерв предстоящих расходов», на котором по кредиту и формируется резерв. Сумма ежемесячных отчислений на формирование резерва определяется, как 1/12 от годовой стоимости ремонта по смете. В процессе проведения ремонта все затраты списываются на счет этого резерва с помощью проводок: Д96 К10 (70, 60, 69..).

Если в конце года по кредиту счета 96 остались средства (то есть сумма, необходимая для ремонта оказалась меньше сформированного резерва), то оставшиеся средства списываются на 91 счет проводкой Д96 К91/1, таким образом счет 96 закрывается.

Если суммы резерва не достаточно для проведения ремонтных работ, то недостающие средства либо получают с помощью дополнительной проводки по увеличению резервного фонда Д20 К96, либо списывают эту сумму на издержки проводкой Д20 К10, 60, 70.

Проводки по учету расходов на ремонт основных средств:

Источник: Простая бухгалтерия

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