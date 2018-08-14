Учет затрат по капитальному ремонту основных средств

Бухгалтерский методологический центр (БМЦ) подготовил рекомендации по учету затрат по капитальному ремонту основных средств.

Своевременное проведение ремонтов является одним из условий нормального функционирования объекта основных средств. При единовременном списании расходов на проведение капитального ремонта на себестоимость продукции предприятие сталкивается с проблемой резкого увеличения затрат текущего периода. Однако, факт проведения ремонта при прочих равных обстоятельствах не может рассматриваться в качестве объективной причины роста себестоимости продукции, выпуск которой производится в периоде проведения указанных мероприятий, поскольку данные расходы обуславливают получение экономических выгод в течение определенного периода в будущем.

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» не регламентирует порядок учета расходов по капитальным ремонтам оборудования: в соответствии с пунктом 27 ПБУ 6/01 затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. При этом данный документ не регламентирует подходы к классификации данных расходов — капитальные или текущие.

В отечественной практике учета данные расходы включатся в себестоимость готовой продукции в периоде их осуществления. Указанный подход является традиционным. Кроме того, в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н, расходы на ремонты, технические осмотры и поддержание основных средств в работоспособном состоянии подлежат отражению в составе затрат на производство.

С другой стороны, расходы на капитальный ремонт, производимые организациями с периодичностью более года и являющиеся существенными по стоимости, отвечают критерию признания актива, поскольку обуславливают поступление экономических выгод в организацию в течение периода до следующего капитального ремонта и технического осмотра (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ , утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, п. 19 ПБУ 10/99 ).

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.

Таким образом, в случае, если период списания расходов по капитальному ремонту на затраты был определен неверно, он подлежит уточнению, при этом подлежит корректировке оставшаяся сумма расходов или величина расходов, подлежащая списанию на затраты.

Решение

Расходы на проведение капитальных ремонтов основных средств, имеющих существенную стоимость и проводимые с периодичностью свыше 12 месяцев (далее — капитальные ремонты), классифицировать в качестве внеоборотных активов, связанных с основными средствами. Критерий существенности проводимых ремонтов устанавливается экономическим субъектом самостоятельно в учетной политике.

2. В частности, уровень существенности может быть установлен:

в процентной доле затрат на капитальный ремонт к первоначальной стоимости ремонтируемого объекта основных средств,

в процентной доле затрат на капитальный ремонт к первоначальной, либо остаточной (балансовой) стоимости соответствующей группы основных средств,

в виде стоимостного критерия, определяемого для однородной группы основных средств.

Затраты на капитальные ремонты капитализируются при условии возможности надежной оценки срока до следующего капитального ремонта.

4. Списание стоимости капитальных ремонтов на затраты необходимо производить в течение срока, равного межремонтному периоду. Срок списания затрат на капитальный ремонт не может превышать оставшегося срока полезного использования основного средства. При выбытии объекта основных средств в результате продажи или ликвидации оставшаяся часть стоимости капитального ремонта, относящаяся к данному объекту, не списанная на затраты, подлежит единовременному признанию в качестве расходов текущего отчетного периода. В случае, если капитальный ремонт относится ко всему оставшемуся сроку полезного использования основного средства, то списание стоимости капитального ремонта производится исходя из оставшегося срока полезного использования основного средства.

Период списания стоимости капитальных ремонтов на затраты устанавливается экономическим субъектом самостоятельно исходя из планов проведения капитальных ремонтов по объектам основных средств, на основании данных соответствующих служб экономического субъекта (например, ответственных за использование и техническое состояние основного средства). Срок списания стоимости капитального ремонта может быть также определен исходя из нормативного срока проведения капитального ремонта, установленного действующим законодательством (например, Ростехнадзором).

6. При изменении планов проведения капитального ремонта по объектам основных средств оставшаяся сумма расходов на капитальный ремонт по данным объектам списывается на затраты в течение нового оставшегося срока до следующего капитального ремонта.

7. В случае если при проведении капитального ремонта объектов основных средств в учете и отчетности продолжают числиться суммы по предыдущему аналогичному капитальному ремонту этих основных средств, указанные суммы подлежат единовременному списанию на расходы текущего отчетного периода.

8. Расходы на проведение капитальных ремонтов в бухгалтерском балансе необходимо отражать в составе раздела «Внеоборотные активы», в составе показателя, детализирующего группу статей «Основные средства».

Источник: Бухгалтерский методологический центр

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