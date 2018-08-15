Как заставить ФНС принять декларацию по НДС?

Налоговый инспектор будет переводить налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль организаций по сомнительным компаниям в «Реестр деклараций ЮЛ, не подлежащих обработке». По завершению аннуляции программа автоматически сформирует уведомление. Уведомление подписывается руководителем налогового органа и направляется в адрес налогоплательщика по телекоммуникационным каналам связи или вручается лично на бумажном носителе.

Перед тем как приступить к процедуре аннулирования налоговых деклараций, налоговому инспектору необходимо получить от вышестоящего налогового органа официальное разрешение в виде докладной записки.

Перечень оснований для аннулирования деклараций:

1. Отказ руководителя (уполномоченного представителя) от участия в финансово-хозяйственной деятельности организации.

2. Дисквалификация руководителя.

3. Представление налоговой декларации ликвидированным юридическим лицом после даты ликвидации или ИП после даты окончания предпринимательской деятельности.

4. Недееспособность или смерть физического лица.

5. Нахождение физического лица в местах лишения свободы на момент подписания налоговой декларации лично.

Если исключена декларация у вашего контрагента, то сведения об этом отразятся в программе АСК НДС, и для вашей компании это грозит убытками. Налоговики запросят пояснения и предложат «добровольно» доплатить НДС в бюджет. Если аннулировали декларацию у контрагента первого звена, то скорее всего придется уплатить НДС или найти другого «поставщика» и сдать уточненную декларацию.

Если обнаружились проблемы с декларациями 2-3 звена и далее, то тогда вы имеете основания сообщить налоговикам, что это не ваши проблемы и пусть ищут НДС среди этих компаний.

Думаю, что этим письмом в самое ближайшее время будет внесено много новых волнительных моментов в жизнь налогоплательщика на общем режиме налогообложения. Поэтому я собираю судебную практику в пользу налогоплательщиков.

В этот раз дело № А67-8529/2017 ООО «СпецСтройПроект» подало в суд на ИНФС по г. Томску, так как налоговики отказались принимать декларацию по НДС за 2 квартал 2017 года, налоговая проиграла во всех трех инстанциях, на что ушло почти 12 месяцев. УФНС сообщило, что декларация по НДС не принята, так как имеются факты несоответствия данных, отраженных в представленной отчетности, отсутствие необходимых для ведения деятельности ресурсов, выявленные в результате проведенных контрольных мероприятий. И все это в совокупности свидетельствуют о том, что деятельность налогоплательщика характеризуется признаками создания формального документооборота для формирования недостоверной отчетности. Следовательно, обществу правомерно направлено уведомление об отказе в приеме налоговой декларации с указанием причины «декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке». Управление указало, что иной подход создает условия для злоупотребления своими правами недобросовестными налогоплательщиками, в данном случае присутствуют умышленные действия общества, выразившиеся в формировании и направлении в налоговый орган недостоверной отчетности. Суды удовлетворили требования компании, так как неправомерный отказ в принятии декларации нарушает право заявителя, в том числе предусмотренное пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Основания для непринятия деклараций оговорены в законодательстве: отсутствие документов, подтверждающих право на предоставление декларации;

представление неподписанной декларации;

а также представления декларации не по установленной форме (формату). В итоге, если у вас аналогичная проблема, берем мотивировочную часть и пишем жалобу в управление, если не помогло идем в суд. Это конечно все хорошо, только вот что налоговики делали с клиентами этого ООО, у которых скорее всего возникли разрывы по НДС, в течение всего года, остается не раскрытым.

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