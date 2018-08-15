Можно ли продать имущество, находящееся в лизинге?

Предлагаем читателю рассмотреть ситуацию, с которой столкнулся бухгалтер компании. Руководство планирует сделку по продаже имущества, которое находится в лизинге у организации. Однако главный бухгалтер сомневается, имеет ли право организация продавать имущество, собственником которого она не является.

Организацией в 2017 г. был заключен договор лизинга автомобиля, срок действия которого 1 год. Лизинговое имущество учтено на балансе лизингодателя. Поскольку договор лизинга еще не закончился, то имущество лизингополучателем не выкупалось. При этом, как было сказано выше, Лизингополучатель планирует сделку по продаже автомобиля третьему лицу (физическому лицу).

Рассмотрим ситуацию учитывая, что срок окончания договора лизинга — 28.10.2018 г., а сделка по продаже автомобиля предполагается в начале августа 2018 г.

Обратимся к нормам ГК РФ

Права и обязанности сторон договора лизинга регулируются гражданским законодательством РФ, Федеральным законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и договором лизинга (ст.10 Закона № 164-ФЗ).

Гражданское законодательство определяет лизинг как разновидность аренды — финансовая аренда (лизинг). Следовательно, к лизингу применимы общие положения аренды (параграф 1 гл. 34 ГК РФ).

Согласно ст. 625 ГК РФ к отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных видов имущества (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда) общие положения об аренде применяются, если иное не установлено правилами ГК РФ об этих договорах.

Пунктом 2 ст. 615 ГК РФ определено, что арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал, если иное не установлено ГК РФ.

Однако, как мы видим, данной норме, речь идет о возможной передаче третьим лицам в частности арендных прав, а не самого предмета договора аренды (лизинга). В рассматриваемом же вопросе лизингополучатель предполагает продать автомобиль, а не передать арендные права на него третьему лицу.

Однако исходя из п. 2 ст. 209 ГК РФ только собственник (арендодатель, лизингодатель) вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Что говорит закон № 164-ФЗ?

Как уже было сказано выше, права и обязанности сторон договора лизинга регулируются в частности законом № 164-ФЗ, поэтому рассмотрим кто же такие, с точки зрения действующего законодательства Лизингодатель и Лизингополучатель.

Лизингодатель — это физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга.

А Лизингополучателем признается физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга (п. 1 ст. 4 закона № 164-ФЗ).

Обращаем внимания читателя на то, что Лизингодатель приобретает имущество в собственность и передает его Лизингополучателю во временное владение.

При этом п. 1 ст. 11 закона № 164-ФЗ установлено, что предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование лизингополучателю, продолжает оставаться собственностью лизингодателя.

В общем порядке условиями договора лизинга может быть предусмотрено, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя (п. 1 ст. 19 закона № 164-ФЗ ), при этом в общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга (п. 1 ст. 28 закона № 164-ФЗ).

Однако в рассматриваемой ситуации этого не происходит. То есть имущество продолжает оставаться в собственности Лизингодателя (арендодателя), поскольку арендатор еще не рассчитался по договору и окончательный выкуп не произошел.

Как же быть?

В ГК РФ, а также в Законе № 164-ФЗ не предусмотрено положений, согласно которым арендатор (лизингополучатель) может продать арендуемое имущество. По смыслу приведенных норм только собственник может продать имущество, в то время как арендатор (лизингополучатель) не является собственником арендуемого имущества.

Учитывая вышеизложенное, для того, чтобы предполагаемая сделка по продаже лизингового имущества была правомерной, к лизингополучателю должно перейти право собственности на автомобиль.

В соответствии с п. 1 ст. 19 Закона № 164-ФЗ договором лизинга может быть предусмотрено, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон.

В этом направлении и следует действовать лизингополучателю, а именно договариваться с лизингодателем-собственником имущества, об внесении изменений в договор лизинга. Полагаем это можно сделать, заключив дополнительное соглашение о том, что право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю, например, по факту выплаты всех платежей, предусмотренных договором, досрочно.

В дальнейшем, следуя условиям дополнительного соглашения, лизингополучатель получит право собственности на объект движимого имущества. И это принципиально, поскольку до перехода к Организации (лизингополучателю) права собственности на это имущество распорядиться им, заключив договор купли-продажи, нельзя.

Реализация основных средств, осуществляемая по договору купли-продажи, по которым, согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ, одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Цена, по которой продается основное средство, устанавливается соглашением сторон (ст. 454 ГК РФ).

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 105.3 НК РФ цены, применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются рыночными. Факт несоответствия цены, предусмотренной конкретным договором между субъектами хозяйственной деятельности, рыночным ценам может устанавливаться только по сделкам, заключенным между взаимозависимыми лицами, поскольку сделки между лицами, не обладающими признаками взаимозависимых, в силу прямого указания норм НК РФ признаются рыночными.

В рассматриваемом случае, полагаем, что Организация при формировании цены продажи полученного в собственность бывшего лизингового имущества, вправе учесть свои расходы, связанные с его приобретением (цена договора лизинга). Однако при этом, цена продажи должна стремиться к уровню рыночной. В противном случае, налоговый орган при проведении проверки, вправе будет рассматривать расходы, понесенные Организацией во исполнение договора лизинга, как экономически не обоснованными и не связанными с осуществлением предпринимательской деятельности (ст. 252 НК РФ).

Краткие итоги

Ни в ГК РФ, ни в Законе № 164-ФЗ не предусмотрено положений, согласно которым арендатор (лизингополучатель) может продать арендуемое имущество.

Только собственник может продать имущество, в то время как арендатор (лизингополучатель) не является собственником арендуемого имущества.

При этом Арендатор вправе с согласия арендодателя передавать третьим лицам арендные права, а не сам предмет договора аренды (лизинга).

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