Налогообложение холдингов: обеспечение комплаенс в сфере КИК

Онлайн-сессия практической конференции «Налоговая практика 2018» с Викторией Пойс, руководителем проектного офиса координации работ по КИК в ПАО "Лукойл".
Хронология:
1:51 Правила признания компаний контролируемыми иностранными компаниями.
4:45 КИК: как компании получить освобождение от налогообложения (активные иностранные компании, эффективная ставка, активные иностранные холдинги и активные иностранные субхолдинги, СРП, компании в зоне ЕврАзЭС, новые месторождения)
24:43 2018: новое в законодательном регулировании контролируемых иностранных компаний
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