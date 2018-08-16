Доверенность на право подписи первичных документов — образец ее понадобится, когда руководитель компании поручает подписание первички своим сотрудникам или другим лицам. Рассмотрим, в каких случаях нужна такая доверенность и как ее правильно составить.

В каких случаях требуется доверенность для оформления первички?

Руководители компаний, особенно крупных, весьма занятые люди. И им, как правило, некогда подписывать все документы, оформляемые на предприятии. Такие полномочия обычно передаются заместителю, главному бухгалтеру или руководителям подразделений. Для того чтобы подписанные этими сотрудниками документы имели юридическую силу, необходимо составить доверенность на право подписи первичных документов.

Ее форма законодательно не утверждена, поэтому при составлении следует руководствоваться общими требованиями законодательства (в частности, статьей 185 ГК РФ).

Доверенность или приказ?

Нередко возникает вопрос: какой из этих двух форматов лучше выбрать для передачи полномочий?

Строго говоря, приказ является внутренним документом организации, и полномочия, предоставленные им, распространяются только на ее сотрудников.

Поэтому формат приказа целесообразно выбирать, если предполагается доверить сотруднику подписание только внутренних документов. Если же документы будут передаваться внешним пользователям (отгрузочные накладные, счета-фактуры и т. п.), то лучше использовать формат доверенности.

Хотя, например, с точки зрения Налогового кодекса для передачи полномочий по подписанию счетов-фактур эти документы являются равноценными (п. 6 ст. 169 НК РФ).

Однозначно в формате доверенности следует передавать полномочия лицам, не состоящим в штате компании (например, сотрудникам аутсорсинговой фирмы, ведущей бухгалтерское обслуживание).

Образец доверенности на подписание первичных документов

Доверенность на подписание первички следующую информацию: Наименование документа, с указанием слова «доверенность» (обычно пишут «Доверенность на...»). Место составления документа (населенный пункт) и дата. Реквизиты компании — полное наименование, юридический адрес. Сведения о сотруднике, подписавшем доверенность от имени компании. Это может быть либо руководитель, либо лицо, имеющее право подписывать такие документы. Здесь же указывается документ, определяющий полномочия доверителя. Для руководителя это, как правило, устав, для иных лиц — приказ, доверенность и т. п. Сведения о получателе доверенности — Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность, и адрес регистрации. Полномочия, передаваемые по доверенности. В нашем случае здесь нужно привести подробный перечень документов, право подписания которых передается доверенному лицу. Срок действия. Если этот пункт не заполнен, доверенность автоматически будет считаться действующей в течение года с даты выдачи. Указание на то, имеет ли право исполнитель передоверять свои полномочия. Подписи руководителя и доверенного лица, печать предприятия.

В общем случае доверенность, выданная от имени юридического лица, не требует нотариального удостоверения (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ).

Однако если есть вероятность того, что ее нужно будет предоставлять в государственные (например, регистрационные или судебные) органы, то лучше подстраховаться и заверить доверенность у нотариуса.

Образец доверенности на право подписи первичных документов можно скачать здесь.

Если руководитель компании передает иным лицам полномочия по подписанию первички, эта операция может быть оформлена доверенностью. Данный документ следует составлять в соответствии с положениями ГК РФ и общими требованиями к документообороту. В нем обязательно должны быть подробно описаны полномочия доверенного лица.

Источник: Народный СоветникЪ: юридический и налоговый портал

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