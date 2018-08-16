Бухгалтерская камасутра. Поза 7. Отчетность в статистику

Мы продолжаем рубрику «Бухгалтерская камасутра» об том, что доставляем бухгалтерам больше всего мороки.

«Росстат: сдавать или не сдавать, ну, и что именно?» — вот в чём вопрос!

Если с составом форм отчетности в налоговую, которые должны сдавать юридические лица и ИП всё чётко и понятно и прописано в НК РФ, то с отчётностью в органы статистики не всё так просто.

С отчётностью в статистику ясно только одно: все фирмы подают бухотчетность. Отметим, что организации должны представлять годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним в органы государственной статистики по месту регистрации ( п. 1 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Но следует отметить приятную новость, что совсем скоро ФНС сама будет направлять нашу бухотчетность в Росстат (поправки планируют внести с 01.01.2019 г.).

Сотрудники органов гордо заявят: вся информация есть на сайте https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes. Да, действительно там есть перечь форм, которые должна сдавать организация. Но вот незадача: он то есть, то нет, там то одни формы указаны, то другие. Сама лично проверяла неоднократно.

«Почему информация на statreg.gks.ru меняется: один день одна, через два — другая? Это связано с системой обновлений? Как она обновляет?» — на этот вопрос Федеральная служба государственной статистики в письме № 04-04-4/29-СМИ от 17.02.2017 ответила : «Ежемесячная актуализация перечней форм в системе обусловлена происходящими структурными изменениями хозяйствующих субъектов (ликвидацией предприятий, созданием новых, реорганизацией, изменением статуса организации и др.), а также периодичностью предоставления форм статистической отчетности (месячная, квартальная, полугодовая).» Вот как то так. Однако, можно успеть «заскринить» свою позицию и потом постараться доказать невиновность в сдаче того или иного отчёта, который внезапно появился в списке форм.

Росстат считает, что организация может доказать свою невиновность скриншотами с сайта, если они содержат: наименование сайта;

на нем есть дата и время получения информации с сайта Росстата;

он содержит данные о лице, которое вывело на экран информацию и затем распечатало ее;

на скриншоте есть данные о программном обеспечении и использованной компьютерной технике;

подтверждена принадлежность скриншота заявителю (например, стоит подпись руководителя организации с расшифровкой).

Также часто на сайте можно обнаружить такие формы, для заполнения которых данных нет и никогда не было. В таком случае, нужно написать в Росстат письмо. Письмо об отсутствии показателей нужно отправлять каждый раз, когда наступает срок сдачи отчетности. Такого мнение Росстата, изложенное в письме от 22.01.2018 N 04-4-04-4/6-сми «О статистической отчетности»

Иначе грозит штраф, предусмотренный статьей 13.19 КоАП РФ:

• для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;

• для юридических лиц — от 20 000 до 70 000.

Повторное совершение данного правонарушения влечет штраф:

• для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;

• для юридических лиц — от 100 000 до 150 000 рублей.

Но должны ли малые и средние субъекты предпринимательской деятельности постоянно мониторить информацию на сайте Росстата и писать письма? Да, и нередко в фирмы звонят сотрудники Росстата, требуя предоставить ту ли иную форму по телефону. Насколько законны такие требования?

Согласно пункту 2 «Правил проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 79 „О порядке проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства“ в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1649: „Федеральная служба государственной статистики уведомляето проведении в отношении их деятельности выборочного статистического наблюдения, позволяющих зафиксировать факт соответствующего уведомления“

Таким образом, вместо того, чтобы постоянно мониторить информацию на сайте Росстата:

перейдите по ссылке https://ofd.nalog.ru/search.html.

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«ООО “ Орхидея» относится к субъектам относится к субъектам малого бизнеса и является микро предприятием, что подтверждается сведениями из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно пункту 2 «Правил проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 79 „О порядке проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства“ в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1649: „Федеральная служба государственной статистики уведомляет субъекты малого и среднего предпринимательства о проведении в отношении их деятельности выборочного статистического наблюдения с использованием средств факсимильной связи, электронной почты или иных средств связи, позволяющих зафиксировать факт соответствующего уведомления“ . В ООО „Орхидея“ такая информации от органов статистики не поступала.

На основании вышеизложенного, считаем, что у субъектов малого бизнеса отсутствует обязанность самостоятельного поиска на сайте Росстата перечня форм, подлежащих сдаче в органы Росстата».

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