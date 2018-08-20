Счет 50 «Касса» в бухгалтерском учете

Счет 50 в бухгалтерском учете является активным. На нем отражаются перемещения наличности в кассе организации: поступление по дебету и выдача по кредиту.

Характеристика счета 50

Все организации обязаны отражать операции, осуществляемые с наличными денежными средствами. Не имеет значения, кто является контрагентом — физическое лицо или предприятие. Закон для всех действует одинаково. Для учета наличных финансов используется счет 50 — Касса. Здесь отражаются такие операции, как:

выдача заработной платы работникам;

возврат средств покупателю;

выдача наличности под отчет для хознужд организации;

денежные поступления (например, плата за товар, материалы или услуги);

процедура инкассации и пр.

Доступ к наличным средствам, а также проведению операций с ними имеет только бухгалтер-кассир (или заменяющее лицо).

По дебету счета 50 собирается информация о приеме наличности, а по кредиту — о выдаче из кассы. К счету 50 в бухгалтерском учете можно открыть несколько субсчетов, которые закреплены в Плане счетов (приказ Министерства финансов от 31.10.2000 № 94н).

В основном организации используют субсчет 50.1 (50.01 — в специализированных бухгалтерских программах) бухучета под названием «Касса организации».

Документальное подтверждение операций по счету 50

Каждая операция по перемещению денежных средств в кассе должна сопровождаться оформлением документации (при выдаче денег — расходно-кассовым ордером (РКО) по форме КО-2, при получении — приходно-кассовым ордером (ПКО) по форме КО-1). Эти документы являются основой для заполнения кассовой книги.

В РКО в обязательном порядке прописываются данные получателя средств и выданная сумма. Получатель должен расписаться и поставить дату предоставления ему определенной суммы. ПКО разделен на две части: одна остается в бухгалтерии, а вторая выдается на руки лицу, которое вносит наличность в кассу. На квитанции должны быть подпись кассира и штамп компании.

Таким образом, характеристика счета 50 включает основные проводки по нему, документальное подтверждение и цель его применения.

Примеры проводок по счету 50

Рассмотрим основные проводки по бухсчету 50.

Дт 50 Кт 90 — поступление наличности от продажи в розницу;

Дт 50 Кт 51 (52, 55) — поступление денежных средств с расчетного счета;

Дт 50 Кт 60 — возврат наличности, которая была выдана ранее поставщику в качестве аванса;

Дт 50 Кт 62 — покупатель оплатил товар, работу или услугу наличными;

Дт 50 Кт 66 (67) — получен заем наличными;

Дт 50 Кт 71 — возврат долга от подотчетного лица в кассу;

Дт 50 Кт 73 — возмещение ущерба виновным лицом;

Дт 50 Кт 75 — учредитель внес вклад наличными;

Дт 70 Кт 50 — выдача работникам заработной платы из кассы;

Дт 71 Кт 50 — наличные выданы подотчетному лицу;

Дт 66 (67) Кт 50 — погашение займа или процентов по нему наличными и др.

Проводки по счету 50 применяются согласно приказу Минфина № 94н.

Карточка счета 50

Карточка счета — это один из базовых отчетов, которые можно сформировать в программе «1С». С ее помощью создается регистр, где отражается движение средств по выбранному бухсчету в разбивке по проводкам. Также есть возможность группировки карточки по дням и месяцам. Отчет показывает сальдо средств на начало и конец выбранного периода.

Для того чтобы открыть карточку счета 50, в программе нужно зайти во вкладку «Отчеты», где будет находиться нужный регистр. В настройках отчета задаются начальные данные:

номер счета (50);

период;

указание сформировать регистр по дням.

После щелчка мышкой два раза по интересующей позиции (материалу, поставщику и др.) система даст доступ к просмотру и редактированию документа, на основе которого была проведена операция.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50

Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» является учетным регистром, содержащим информацию о средствах в кассе на начало и конец периода, а также об обороте между дебетом и кредитом за период. В подобных отчетах фиксируются, накапливаются и обобщаются сведения из первичных документов учета (согласно закону от 06.12.2011 № 402).

Оборотно-сальдовая ведомость — это наиболее востребованный регистр бухучета, в котором информация группируется следующим образом:

остаток на начало периода (Дт/Кт);

обороты за период (Дт/Кт);

остаток (сальдо) на конец периода (Дт/Кт).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 обычно приводится в таком виде:

Отчет очень удобно использовать. Он выводит данные об остатках и оборотах по любому бухсчету или субсчетам. Также с его помощью пользователь получает подробные сведения по аналитическому учету к бухсчету. Например, к субсчету 50.3 «Денежные документы» можно сформировать такую ведомость с детализацией остатка и оборотов по всем типам документов, связанных с наличными средствами.

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Счет 50 бухгалтерского учета — это активный счет, применяемый в бухучете для отражения перемещения наличных средств организации (физлица). Проводки по этому бухсчету включают операции по поступлению и выбытию наличности из кассы. Все действия с наличными средствами должны производиться на основе сопровождающих документов. Благодаря отчетам программы «1С» «Оборотно-сальдовая ведомость» и «Карточка счета» возможно оперативное получение детализированной информации о перемещениях средств в разбивке по периодам.

Источник: Народный СоветникЪ: юридический и налоговый портал.

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